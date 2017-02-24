«Очевидное – невероятное». 24 февраля в истории

С самого первого эфира передача стала очень популярной. Обсуждение интересных и актуальных проблем науки и человечества притягивало к экранам телевизоров представителей разного возраста и сфер занятий.

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551 год назад в Бельгии состоялась первая из известных лотерей. По мнению историков и лингвистов, слово «лотерея» произошло от франкского «hlot», что значит «жребий». Потом оно сократилось и превратилось в английское «lot», что значит «доля». Специальные кости для бросания жребия находили ещё в древнеассирийских и древнеегипетских захоронениях. В Европе официальная история лотерей началась с розыгрыша, который устроила в Брюгге (Бельгия) вдова художника Яна Ван Эйка 24 февраля 1466 года, в 25-ю годовщину смерти мужа. Попытать счастья получить денежный приз мог каждый, купивший билет. Сбор был предназначен для городских бедняков.

В русском языке слово «лотерея» появилось в начале 18 века. Вслед за словом пришла в Россию и сама лотерея. Начав с царского двора, она распространялась всё шире и шире. Лотереи устраивались различными частными комитетами, обществами, попечительствами, приютами. В 1891 году была проведена государственная благотворительная лотерея в пользу нуждающегося населения в местностях, пострадавших от неурожая. В 1914 году состоялась аналогичная лотерея в пользу раненых и больных воинов.

Первые лотереи после Великой Октябрьской социалистической революции были использованы для сбора средств в фонд помощи голодающим. Позже при помощи лотерей в СССР решали широкий круг вопросов, включая не только народохозяйственные темы, но и культурно-просветительские.

165 лет назад Гоголь сжёг второй том «Мёртвых душ». Гоголь жил своим творчеством, ради него он обрёк себя на бедность. Всё его имущество ограничивалось «самым маленьким чемоданом». Второй том «Мёртвых душ», главный труд жизни писателя, результат его религиозных исканий, должен был быть скоро завершён. Это был труд, в который он вложил всю правду о России, всю свою любовь к ней. «Труд мой велик, мой подвиг спасителен!», – говорил Гоголь друзьям.

Однако в жизни писателя наступил переломный момент... Началось все в январе 1852 года, когда умерла Е.Хомякова, жена гоголевского друга. Он считал её достойнейшей женщиной. И после её смерти признался своему духовнику, протоиерею Матфею (Константиновскому): «На меня нашёл страх смерти». С этого момента Николай Васильевич постоянно думал о смерти, жаловался на упадок сил. Всё тот же отец Матфей требовал от него оставить литературные труды и, наконец, подумать о своём духовном состоянии.

С точки зрения современной психиатрии можно предположить, что у Гоголя был психоневроз. Возможно, именно это подтолкнуло Николая Васильевича совершить этот поступок - в ночь на 24 февраля 1852 года он позвал своего слугу Семёна и приказал принести портфель, в котором хранились тетради с продолжением «Мёртвых душ». Под мольбы слуги не губить рукопись, Гоголь положил тетради в камин и поджёг их свечой, а Семёну сказал: «Не твоё дело! Молись!».

9 лет назад была выпущена первая в мире зубная щётка с искусственным синтетическим волокном. Приспособления, подобные зубной щётке, использовали ещё народы Азии, Африки, Южной Америки в 4–3 веках до нашей эры. Древние римляне пользовались для чистки зубов специальными мазями и деревянными палочками, а также порошками, изготовленными из жжёного оленьего рога. В Индии с древнейших времен и до наших дней используют для чистки зубов веточки дерева «ним».

Первое письменное упоминание о зубной щётке встречается в английской печати в середине 17 века. И только в 18 столетии в Германии появились зубные щетки, подобные той конструкции, которые мы видим и используем сейчас. Но эти щетки были натуральные - с щетиной дикого кабана.

Настоящая революция в «зубном» деле произошла с изобретением нейлона, который стал применяться в изготовлении щетины. И 24 февраля 1938 года была выпущена первая в мире зубная щётка с искусственным синтетическим нейлоновым волокном вместо натуральной щетины. По сравнению с нейлоновой натуральная щетина обладает рядом недостатков: наличием срединного канала, заполненного микроорганизмами, трудностью содержания щетинок в чистоте, невозможностью идеально ровной обработки концов щетинок и сложностью придания ей определённой жёсткости. Сейчас производство щёток с натуральной щетиной в мире практически прекращено.

44 года назад в телеэфир впервые вышла передача «Очевидное — невероятное». В 1973 году Сергей Капица, сын Нобелевского лауреата Петра Капицы, опубликовал собрание вступительных слов и предисловий к основным научным работам. Собрание содержит более ста статей. Они послужили фундаментом научно-популярных программ «Очевидное – невероятное». Впервые передача «Очевидное — невероятное» вышла в телеэфир 24 февраля 1973 года. Передача сразу стала очень популярной. Обсуждение самых интересных и актуальных проблем науки и человечества притягивало к экранам телевизоров представителей разного возраста и сфер занятий.

С 1994 года передача выходила нерегулярно и на разных телеканалах. Но всегда её содержание осталось прежним, как и ведущий программы — Сергей Капица, который в 2008 году получил специальный приз «ТЭФИ» за личный вклад в развитие российского телевидения, как бессменный ведущий программы «Очевидное — невероятное». За вклад в популяризацию науки цикл передач «Очевидное — невероятное» отмечен Государственной премией в 1980 году, премией имени Калинги ЮНЕСКО в 1981 году, премией Российской академии наук в 1995 году. Но в 2012 году, после смерти Сергея Капицы, программа была закрыта окончательно.

24 февраля 1744 года родился Фёдор Ушаков – русский флотоводец, адмирал. Наряду с образом героя обороны Севастополя адмирала Нахимова, образ великого флотоводца адмирала Фёдора Ушакова стал символом славы и победоносных традиций российского флота.

85 лет назад родилась Майя Кристалинская – советская эстрадная певица, Заслуженная артистка РСФСР. В 1966 Майя Кристалинская была признана лучшей эстрадной певицей года. В 1970 году председателем Гостелерадио был назначен С.Лапин. Многие певцы оказались в опале, в том числе и Майя Кристалинская. С тех пор и до конца жизни ей пришлось гастролировать в сельских клубах, в райцентрах Тульской, Рязанской, Орловской областей. Её убрали с радио за «пропаганду грусти». В возрасте 29 лет врачи обнаружили у неё тяжёлую болезнь – лимфогранулематоз. Она прошла тяжёлый курс лечения, но с тех пор ей пришлось выходить на сцену с косынкой на шее. Это нисколько её не портило, напротив – появились подражательницы её «фирменного» стиля.

24 февраля 1955 года родился Стив Джобс – американский предприниматель, основатель и руководитель корпорации «Apple». Стив Джобс получил общественное признание и ряд наград за оказанное им влияние на индустрию технологий. Его нередко называют «отцом цифровой революции». К тому же он был талантливым администратором и блестящим оратором, выведя презентации инновационных продуктов на новый уровень.