Обзор киноновинок от РИА «7 новостей»
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На этой неделе в рязанских кинотеатрах стартует показ семи новых фильмов.
В четверг, 13 июля, в кинотеатрах Рязани стартует показ семи новых фильмов. РИА «7 новостей» предлагает своим читателям ознакомиться с киноновинками недели.
Планета обезьян: Война 16+
Армию генетически модифицированных обезьян ожидает новый вызов: они вынуждены вступить в смертельную схватку с армией людей под руководством безжалостного полковника.
После невообразимых потерь среди своих воинов вождь обезьян Цезарь начинает личную борьбу с темными инстинктами и собирается отомстить за весь свой вид. В конце концов он и полковник должны будут сойтись в эпической битве, которая решит, кто теперь будет править на Земле — люди или обезьяны.
Год – 2017
Страна – США
Слоган – «Кульминация великого противостояния»
Режиссер – Мэтт Ривз
Сценарий – Марк Бомбэк, Мэтт Ривз, Рик Джаффа,
Продюсер – Марк Бомбэк, Питер Чернин, Дилан Кларк
Оператор – Майкл Серезин
Композитор – Майкл Джаккино
Художник – Джеймс Чинланд, Ричард Блум, Дэвид Кларк
Монтаж – Уильям Хой, Стэн Сэлфэс
Жанр – фантастика, боевик, триллер, драма, приключения.
В главных ролях: Энди Серкис, Вуди Харрельсон, Стив Зан, Карин Коновал, Амайя Миллер, Терри Нотари, Тай Олссон, Майкл Адамуэйт, Тоби Кеббелл, Гэбриел Чаварриа.
Блокбастер 16+
Лиза, доведенная до нервного срыва коллегами на опостылевшей работе и распутным бойфрендом, садится в машину и уезжает из Москвы в неизвестном ей самой направлении.
Глухой ночью она становится свидетельницей̆ налета на точку микрокредитования в райцентре Электроугли и оказывается в заложниках у ослепительно красивой, но очень плохо соображающей грабительницы по имени Наташа.
Год – 2017
Страна – Россия
Режиссер – Роман Волобуев
Сценарий – Роман Волобуев
Продюсер – Илья Стюарт, Юрий Козырев, Мурад Османн
Оператор – Михаил Хасая
Композитор – Даша Чаруша
Художник – Екатерина Щеглова, Александра Феодосьева
Жанр – криминал, комедия
В главных ролях: Светлана Устинова, Анна Чиповская, Евгений Цыганов, Юлия Снигирь, Михаил Ефремов, Александр Молочников, Дмитрий Ендальцев, Светлана Ходченкова, Мария Шалаева, Александр Ильин.
Чёрная вода 16+
Трое молодых людей — Максим, его брат Пётр и его новая девушка, Полина, — приезжают в забытую Богом деревню, где поселяются на старом заброшенном корабле, у которого среди местных очень дурная слава.
Неожиданно ночью Полина исчезает, и братья бросаются на её поиски. А когда она так же неожиданно возвращается, вокруг начинают происходить странные вещи. Максим опасается за девушку, а у его брата возникают подозрения, что это… уже не Полина.
Год – 2017
Страна – Россия
Режиссер – Роман Каримов
Сценарий – Сергей Осипьян, Александр Лунгин, Роман Каримов
Продюсер – Андрей Новиков, Александр Котелевский
Оператор – Дмитрий Горбачевский
Композитор – Константин Чалых, Роман Каримов, Андрей Орлов
Художник – Марсель Калмагамбетов
Монтаж – Илья Советов, Ольга Алексеева
Жанр – ужасы, драма
В главных ролях: Ирина Старшенбаум, Дмитрий Богдан, Евгений Алехин, Инна Егорова, Сергей Белый, Наталья Шапошникова.
Принцесса-лягушка: Тайна волшебной комнаты 6+
С давних пор в уютном живописном и скрытом от посторонних глаз месте раскинулось Лягушачье Королевство — страна, в которой лягушки живут в мире и согласии, и каждый их день наполнен радостью и весельем.
Однако злодеи вознамерились выкрасть магический амулет — Хрустальную лягушку, без которого жители королевства не смогут пережить зиму. Чтобы помешать им, король собирает отряд из отчаянных парней, в который тайно записывается и принцесса.
Год – 2016
Страна – США, Китай
Режиссер – Чан Гуанси, Пэн Фэй
Сценарий – Пэн Фэй, Чжэн Лиго
Продюсер – Эрик П. Шерман, Бэрри Брукер, Мио Моро
Художник – У Лицзе, Чжу Цзин
Монтаж – Чжан Вэйли
Жанр – мультфильм, приключения, комедия
В главных ролях: Энтони Падилья, Иэн Хэкокс, Эмбир Чилдерс, Джон Ловиц, Чун Чижэнь, Райан Де Алвис, Джошуа Йохан, Брайан Зиммерман, Джей Шелдон.
Дикая история 18+
Блондинка, хипстер, бизнесмен, бомж — разношерстная группа изолирована в кафе, когда всех выходящих из него начинает обстреливать снайпер.
Выйти наружу смертельно опасно, но и внутри страсти разгораются нешуточные. Обстановка накаляется до предела, когда предположение, что главный источник угрозы находится внутри, находит подтверждение. Больше беспредела, ведь заказ кофе может стоить вам жизни!
Год – 2017
Страна – Испания, Аргентина
Слоган – «Заказ кофе может стоить вам жизни»
Режиссер – Алекс де ла Иглесиа
Сценарий – Хорхе Геррикаэчеварриа, Алекс де ла Иглесиа
Продюсер – Каролина Банг, Алекс де ла Иглесиа, Кико Мартинес
Оператор – Анхель Аморос
Композитор – Хоан Валент
Художник – Паола Торрес
Жанр – ужасы, триллер, комедия
В главных ролях: Бланка Суарес, Марио Касас, Кармен Мачи, Секун де ла Роса, Хайме Ордоньес, Тереле Павес, Хоакин Климент, Алехандро Авада, Хорди Агилар, Диего Брагуински.
Выстрел в пустоту 18+
Роковая случайность, смертельная трагедия, и вся его жизнь летит под откос… Оказавшись за решеткой, он должен научиться жить по новым законам.
Ты должен стать борцом, авторитетом или окажешься жертвой. Какую цену придется заплатить, чтобы выжить в этом аду, из которого нет дороги назад?
Год – 2017
Страна – США
Слоган – «Цена свободы»
Режиссер – Рик Роман Во
Сценарий – Рик Роман Во
Продюсер – Джонатан Кинг, Мишель Литвак, Гари Майкл Уолтерс
Оператор – Дана Гонсалес
Композитор – Антонио Пинто
Художник – Гай Барнс, Дерек Дженсен, Келли Джонс
Монтаж – Мишель Тесоро
Жанр – триллер, драма, криминал
В главных ролях: Джон Бернтал, Николай Костер-Вальдау, Лэйк Белл, Омари Хардвик, Джеффри Донован, Эмори Коэн, Бенджамин Брэтт, Джесси Шрэм, Майкл Лэндис, Холт МакКэллани.
Жил-был кот 0+
История маленького чёрного котёнка с гордым именем Рудольф, жившего счастливо и спокойно ровно до тех пор, пока по роковой случайности он не оказался в неизвестном большом городе.
Здесь герою придётся выживать без ласки и заботы хозяев, а ведь раньше он был твёрдо убежден, что всегда будет в полной безопасности.
Блуждая по улицам незнакомого города, Рудо встречает взрослого полосатого кота, нагоняющего ужас на всю округу. Он становится для малыша наставником, учит жизни на улице и помогает обрести новых друзей.
Год – 2016
Страна – Япония, Канада
Слоган – «Маленький герой – большие приключения»
Режиссер – Микинори Сакакибара, Кунихико Юяма
Сценарий – Като Ёити, Хироси Сайто, Ханмо Сугиура
Продюсер – Мэгуми Хосино, Такуя Ито, Наоки Иваса
Композитор – Наоки Сато
Жанр – мультфильм, комедия, приключения
В главных ролях: Мао Иноуэ, Рёхэй Судзуки, Норито Ясима, Арата Фурута, Сандаю Докумамуси, Нана Мидзуки, Рио Сасаки, Юка Тэрасаки, Акио Оцука.
Расписание сеансов можно посмотреть на нашем сайте в разделе АФИША.