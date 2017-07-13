Обзор киноновинок от РИА «7 новостей»

На этой неделе в рязанских кинотеатрах стартует показ семи новых фильмов.

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В четверг, 13 июля, в кинотеатрах Рязани стартует показ семи новых фильмов. РИА «7 новостей» предлагает своим читателям ознакомиться с киноновинками недели.

Планета обезьян: Война 16+

Армию генетически модифицированных обезьян ожидает новый вызов: они вынуждены вступить в смертельную схватку с армией людей под руководством безжалостного полковника.

После невообразимых потерь среди своих воинов вождь обезьян Цезарь начинает личную борьбу с темными инстинктами и собирается отомстить за весь свой вид. В конце концов он и полковник должны будут сойтись в эпической битве, которая решит, кто теперь будет править на Земле — люди или обезьяны.

Год – 2017

Страна – США

Слоган – «Кульминация великого противостояния»

Режиссер – Мэтт Ривз

Сценарий – Марк Бомбэк, Мэтт Ривз, Рик Джаффа,

Продюсер – Марк Бомбэк, Питер Чернин, Дилан Кларк

Оператор – Майкл Серезин

Композитор – Майкл Джаккино

Художник – Джеймс Чинланд, Ричард Блум, Дэвид Кларк

Монтаж – Уильям Хой, Стэн Сэлфэс

Жанр – фантастика, боевик, триллер, драма, приключения.

В главных ролях: Энди Серкис, Вуди Харрельсон, Стив Зан, Карин Коновал, Амайя Миллер, Терри Нотари, Тай Олссон, Майкл Адамуэйт, Тоби Кеббелл, Гэбриел Чаварриа.

Блокбастер 16+

Лиза, доведенная до нервного срыва коллегами на опостылевшей работе и распутным бойфрендом, садится в машину и уезжает из Москвы в неизвестном ей самой направлении.

Глухой ночью она становится свидетельницей̆ налета на точку микрокредитования в райцентре Электроугли и оказывается в заложниках у ослепительно красивой, но очень плохо соображающей грабительницы по имени Наташа.

Год – 2017

Страна – Россия

Режиссер – Роман Волобуев

Сценарий – Роман Волобуев

Продюсер – Илья Стюарт, Юрий Козырев, Мурад Османн

Оператор – Михаил Хасая

Композитор – Даша Чаруша

Художник – Екатерина Щеглова, Александра Феодосьева

Жанр – криминал, комедия

В главных ролях: Светлана Устинова, Анна Чиповская, Евгений Цыганов, Юлия Снигирь, Михаил Ефремов, Александр Молочников, Дмитрий Ендальцев, Светлана Ходченкова, Мария Шалаева, Александр Ильин.

Чёрная вода 16+

Трое молодых людей — Максим, его брат Пётр и его новая девушка, Полина, — приезжают в забытую Богом деревню, где поселяются на старом заброшенном корабле, у которого среди местных очень дурная слава.

Неожиданно ночью Полина исчезает, и братья бросаются на её поиски. А когда она так же неожиданно возвращается, вокруг начинают происходить странные вещи. Максим опасается за девушку, а у его брата возникают подозрения, что это… уже не Полина.

Год – 2017

Страна – Россия

Режиссер – Роман Каримов

Сценарий – Сергей Осипьян, Александр Лунгин, Роман Каримов

Продюсер – Андрей Новиков, Александр Котелевский

Оператор – Дмитрий Горбачевский

Композитор – Константин Чалых, Роман Каримов, Андрей Орлов

Художник – Марсель Калмагамбетов

Монтаж – Илья Советов, Ольга Алексеева

Жанр – ужасы, драма

В главных ролях: Ирина Старшенбаум, Дмитрий Богдан, Евгений Алехин, Инна Егорова, Сергей Белый, Наталья Шапошникова.

Принцесса-лягушка: Тайна волшебной комнаты 6+

С давних пор в уютном живописном и скрытом от посторонних глаз месте раскинулось Лягушачье Королевство — страна, в которой лягушки живут в мире и согласии, и каждый их день наполнен радостью и весельем.

Однако злодеи вознамерились выкрасть магический амулет — Хрустальную лягушку, без которого жители королевства не смогут пережить зиму. Чтобы помешать им, король собирает отряд из отчаянных парней, в который тайно записывается и принцесса.

Год – 2016

Страна – США, Китай

Режиссер – Чан Гуанси, Пэн Фэй

Сценарий – Пэн Фэй, Чжэн Лиго

Продюсер – Эрик П. Шерман, Бэрри Брукер, Мио Моро

Художник – У Лицзе, Чжу Цзин

Монтаж – Чжан Вэйли

Жанр – мультфильм, приключения, комедия

В главных ролях: Энтони Падилья, Иэн Хэкокс, Эмбир Чилдерс, Джон Ловиц, Чун Чижэнь, Райан Де Алвис, Джошуа Йохан, Брайан Зиммерман, Джей Шелдон.

Дикая история 18+

Блондинка, хипстер, бизнесмен, бомж — разношерстная группа изолирована в кафе, когда всех выходящих из него начинает обстреливать снайпер.

Выйти наружу смертельно опасно, но и внутри страсти разгораются нешуточные. Обстановка накаляется до предела, когда предположение, что главный источник угрозы находится внутри, находит подтверждение. Больше беспредела, ведь заказ кофе может стоить вам жизни!

Год – 2017

Страна – Испания, Аргентина

Слоган – «Заказ кофе может стоить вам жизни»

Режиссер – Алекс де ла Иглесиа

Сценарий – Хорхе Геррикаэчеварриа, Алекс де ла Иглесиа

Продюсер – Каролина Банг, Алекс де ла Иглесиа, Кико Мартинес

Оператор – Анхель Аморос

Композитор – Хоан Валент

Художник – Паола Торрес

Жанр – ужасы, триллер, комедия

В главных ролях: Бланка Суарес, Марио Касас, Кармен Мачи, Секун де ла Роса, Хайме Ордоньес, Тереле Павес, Хоакин Климент, Алехандро Авада, Хорди Агилар, Диего Брагуински.

Выстрел в пустоту 18+

Роковая случайность, смертельная трагедия, и вся его жизнь летит под откос… Оказавшись за решеткой, он должен научиться жить по новым законам.

Ты должен стать борцом, авторитетом или окажешься жертвой. Какую цену придется заплатить, чтобы выжить в этом аду, из которого нет дороги назад?

Год – 2017

Страна – США

Слоган – «Цена свободы»

Режиссер – Рик Роман Во

Сценарий – Рик Роман Во

Продюсер – Джонатан Кинг, Мишель Литвак, Гари Майкл Уолтерс

Оператор – Дана Гонсалес

Композитор – Антонио Пинто

Художник – Гай Барнс, Дерек Дженсен, Келли Джонс

Монтаж – Мишель Тесоро

Жанр – триллер, драма, криминал

В главных ролях: Джон Бернтал, Николай Костер-Вальдау, Лэйк Белл, Омари Хардвик, Джеффри Донован, Эмори Коэн, Бенджамин Брэтт, Джесси Шрэм, Майкл Лэндис, Холт МакКэллани.

Жил-был кот 0+

История маленького чёрного котёнка с гордым именем Рудольф, жившего счастливо и спокойно ровно до тех пор, пока по роковой случайности он не оказался в неизвестном большом городе.

Здесь герою придётся выживать без ласки и заботы хозяев, а ведь раньше он был твёрдо убежден, что всегда будет в полной безопасности.

Блуждая по улицам незнакомого города, Рудо встречает взрослого полосатого кота, нагоняющего ужас на всю округу. Он становится для малыша наставником, учит жизни на улице и помогает обрести новых друзей.

Год – 2016

Страна – Япония, Канада

Слоган – «Маленький герой – большие приключения»

Режиссер – Микинори Сакакибара, Кунихико Юяма

Сценарий – Като Ёити, Хироси Сайто, Ханмо Сугиура

Продюсер – Мэгуми Хосино, Такуя Ито, Наоки Иваса

Композитор – Наоки Сато

Жанр – мультфильм, комедия, приключения

В главных ролях: Мао Иноуэ, Рёхэй Судзуки, Норито Ясима, Арата Фурута, Сандаю Докумамуси, Нана Мидзуки, Рио Сасаки, Юка Тэрасаки, Акио Оцука.

Расписание сеансов можно посмотреть на нашем сайте в разделе АФИША.