Обзор киноновинок от РИА «7 новостей»
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На этой неделе в рязанских кинотеатрах стартует показ шести новых фильмов.
В четверг, 16 февраля, в кинотеатрах Рязани стартует показ шести новых фильмов. РИА «7 новостей» предлагает своим читателям ознакомиться с киноновинками недели.
Великая стена 12+
Великую стену воздвигли, чтобы оградить Поднебесную от любых угроз, но с таким врагом не сталкивались даже самые отважные ее защитники. Если вторжение не остановить — мир будет уничтожен.
Год – 2016
Страна – Китай, США
Слоган – «1700 лет ушло на строительство. 8851 км неприступных стен. Какой враг угрожал империи?»
Режиссер – Чжан Имоу
Сценарий – Карло Бернард, Даг Миро, Тони Гилрой
Продюсер – Эр Юн, Алекс Гартнер, Эрик Хедая
Оператор – Стюарт Драйбёрг, Чжао Сяодин
Композитор – Рамин Джавади
Художник – Джон Мир, Джо Челли, Шерри Даи
Монтаж – Мэри Джо Марки, Крэйг Вуд
Жанр – фэнтези, боевик, триллер, приключения
В главных ролях: Мэтт Дэймон, Цзин Тянь, Уиллем Дефо, Энди Лау, Педро Паскаль, Чжан Ханьюй, Лухан, Кенни Линь, Эдди Пэн, Хуан Сюань
Гуляй, Вася! 16+
Бедный Митя влип по полной: случайно сделал предложение, а отец девушки, как будто только этого и ждал — тут же назначил дату свадьбы. Все бы ничего, да только Митя… уже женат! Он возвращается в свой город, чтобы экстренно развестись. Но Василиса (или просто Вася), с которой они давно не живут, — циничная стерва, и за развод придется побороться. Простейший способ ускорить процесс — предъявить первую попавшуюся «невесту». Кто же знал, что у нее имеется настоящий жених, местный качок… Окончательно все запутывается, когда разруливать ситуацию берутся бывшие одноклассники Мити — подкаблучник Паша и аферист Гарик.
Год – 2017
Страна – Россия
Режиссер – Роман Каримов
Сценарий – Роман Каримов, Яна Лебедева
Продюсер – Андрей Новиков, Александр Котелевский, Эдуард Илоян
Оператор – Александр Тананов
Композитор – Константин Чалых, Роман Каримов
Художник – Марсель Калмагамбетов, Надежда Зенкова
Монтаж – Ольга Алексеева, Яна Лебедева
Жанр – комедия
В главных ролях: Ефим Петрунин, Любовь Аксенова, Роман Курцын, Софья Райзман, Борис Дергачев, Сергей Аброскин, Светлана Степанковская, Вера Панфилова, Наталья Тетенова, Давид Петросян.
Красная черепаха 6+
Мужчина попадает на необитаемый остров. Ему удаётся построить плот, но далеко уплыть не получается — красная черепаха пресекает все его попытки к бегству.
Год – 2016
Страна – Франция, Бельгия, Япония
Режиссер – Майкл Дадок де Уит
Сценарий – Майкл Дадок де Уит, Паскаль Ферран
Продюсер – Паскаль Кочето, Венсан Мараваль, Грегуар Сорлат
Композитор – Лорен Перез
Монтаж – Селин Келепикис
Жанр – мультфильм, фэнтези.
Патерсон 18+
Жизнь Патерсона — сплошная романтика: он работает водителем автобуса в городе Патерсон, штат Нью-Джерси, а в свободное время пишет стихи для любимой жены Лоры. Патерсон облачает красоту повседневности в стихи и встречает поэтов повсюду — такова магия города — родины поэтов Аллена Гинзберга и Уильяма Карлоса Уильямса. Патерсон пишет в стол и даже не мечтает публиковаться, однако одно маленькое событие меняет его планы.
Год – 2016
Страна – США, Франция, Германия
Режиссер – Джим Джармуш
Сценарий – Джим Джармуш
Продюсер – Джошуа Астрачан, Дэниэл Баур, Рональд М. Бозман
Оператор – Фредерик Элмс
Композитор – Джим Джармуш, Картер Логан
Художник – Марк Фридберг, Катрин Джордж, Лидия Маркс
Монтаж – Аффонсо Гонсалвес
Жанр – драма, мелодрама, комедия
В главных ролях: Адам Драйвер, Голшифте Фарахани, Ризван Манжи, Джейден Майкл, Бэрри Шебака Хенли, Тревор Пархэм, Трой Пархэм, Брайан МакКарти.
Лунный свет 16+
Мальчик, подросток, мужчина… Ему выпало родиться и жить в Майами, где миром правят наркотики и деньги. В мучительном поиске правды и принятии самого себя, преодолевая драму в семье и предательство друзей, он должен сделать выбор своего пути. Но может ли человек изменить судьбу?
Год – 2016
Страна – США
Слоган – «Судьбу не выбирают»
Режиссер – Барри Дженкинс
Сценарий – Барри Дженкинс, Тарелл МакКрейни
Продюсер – Деде Гарднер, Джереми Клейнер, Адель Романски
Оператор – Джеймс Лэкстон
Композитор – Николас Брителл
Художник – Ханна Бичлер, Мэйбл Барба, Кэролайн Эселин
Монтаж – Джои МакМиллон, Нат Сандерс
Жанр – драма
В главных ролях: Махершала Али, Шарифф Эрп, Дун Сэндерсон, Алекс Р. Хибберт, Жанель Моне, Наоми Харрис, Джейден Пайнер, Херман 'Кахеей МакГлаун, Камал Ани-Беллоу, Кеоми Гивенс.
Не/смотря ни на что 16+
История, основанная на реальных событиях, о талантливом молодом человеке, который больше всего на свете мечтает о стажировке в самом престижном отеле Мюнхена. Ничто, даже внезапное ухудшение зрения, которое он сохраняет в тайне, не сможет встать у него на пути. Немного удачи, помощь друзей и вера в себя — вот рецепт его успеха.
Год – 2017
Страна – Германия
Режиссер – Марк Ротемунд
Сценарий – Оливер Цигенбальг, Рут Тома, Салия Кахауатте
Продюсер – Йоко Хигути-Зицман, Таня Циглер, Штефан Гёртнер
Оператор – Бернхард Яспер
Художник – Кристиан Эйзель, Майке Альтофф, Рамона Клиниковски
Монтаж – Чарльз Ладмираль
Жанр – комедия, драма
В главных ролях: Костя Улльман, Анна Мария Мюэ, Нилам Фарук, Людгер Пистор, Якоб Маченц, Рувен Блессинг, Йохан фон Бюлов, Герберт Фортубер, Уве Пройсс, Кида Рамадан.
Расписание сеансов можно посмотреть на нашем сайте в разделе АФИША.