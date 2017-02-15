Обзор киноновинок от РИА «7 новостей»

На этой неделе в рязанских кинотеатрах стартует показ шести новых фильмов.

Главная новость

В четверг, 16 февраля, в кинотеатрах Рязани стартует показ шести новых фильмов. РИА «7 новостей» предлагает своим читателям ознакомиться с киноновинками недели.

Великая стена 12+

Великую стену воздвигли, чтобы оградить Поднебесную от любых угроз, но с таким врагом не сталкивались даже самые отважные ее защитники. Если вторжение не остановить — мир будет уничтожен.

Год – 2016

Страна – Китай, США

Слоган – «1700 лет ушло на строительство. 8851 км неприступных стен. Какой враг угрожал империи?»

Режиссер – Чжан Имоу

Сценарий – Карло Бернард, Даг Миро, Тони Гилрой

Продюсер – Эр Юн, Алекс Гартнер, Эрик Хедая

Оператор – Стюарт Драйбёрг, Чжао Сяодин

Композитор – Рамин Джавади

Художник – Джон Мир, Джо Челли, Шерри Даи

Монтаж – Мэри Джо Марки, Крэйг Вуд

Жанр – фэнтези, боевик, триллер, приключения

В главных ролях: Мэтт Дэймон, Цзин Тянь, Уиллем Дефо, Энди Лау, Педро Паскаль, Чжан Ханьюй, Лухан, Кенни Линь, Эдди Пэн, Хуан Сюань

Гуляй, Вася! 16+

Бедный Митя влип по полной: случайно сделал предложение, а отец девушки, как будто только этого и ждал — тут же назначил дату свадьбы. Все бы ничего, да только Митя… уже женат! Он возвращается в свой город, чтобы экстренно развестись. Но Василиса (или просто Вася), с которой они давно не живут, — циничная стерва, и за развод придется побороться. Простейший способ ускорить процесс — предъявить первую попавшуюся «невесту». Кто же знал, что у нее имеется настоящий жених, местный качок… Окончательно все запутывается, когда разруливать ситуацию берутся бывшие одноклассники Мити — подкаблучник Паша и аферист Гарик.

Год – 2017

Страна – Россия

Режиссер – Роман Каримов

Сценарий – Роман Каримов, Яна Лебедева

Продюсер – Андрей Новиков, Александр Котелевский, Эдуард Илоян

Оператор – Александр Тананов

Композитор – Константин Чалых, Роман Каримов

Художник – Марсель Калмагамбетов, Надежда Зенкова

Монтаж – Ольга Алексеева, Яна Лебедева

Жанр – комедия

В главных ролях: Ефим Петрунин, Любовь Аксенова, Роман Курцын, Софья Райзман, Борис Дергачев, Сергей Аброскин, Светлана Степанковская, Вера Панфилова, Наталья Тетенова, Давид Петросян.

Красная черепаха 6+

Мужчина попадает на необитаемый остров. Ему удаётся построить плот, но далеко уплыть не получается — красная черепаха пресекает все его попытки к бегству.

Год – 2016

Страна – Франция, Бельгия, Япония

Режиссер – Майкл Дадок де Уит

Сценарий – Майкл Дадок де Уит, Паскаль Ферран

Продюсер – Паскаль Кочето, Венсан Мараваль, Грегуар Сорлат

Композитор – Лорен Перез

Монтаж – Селин Келепикис

Жанр – мультфильм, фэнтези.

Патерсон 18+

Жизнь Патерсона — сплошная романтика: он работает водителем автобуса в городе Патерсон, штат Нью-Джерси, а в свободное время пишет стихи для любимой жены Лоры. Патерсон облачает красоту повседневности в стихи и встречает поэтов повсюду — такова магия города — родины поэтов Аллена Гинзберга и Уильяма Карлоса Уильямса. Патерсон пишет в стол и даже не мечтает публиковаться, однако одно маленькое событие меняет его планы.

Год – 2016

Страна – США, Франция, Германия

Режиссер – Джим Джармуш

Сценарий – Джим Джармуш

Продюсер – Джошуа Астрачан, Дэниэл Баур, Рональд М. Бозман

Оператор – Фредерик Элмс

Композитор – Джим Джармуш, Картер Логан

Художник – Марк Фридберг, Катрин Джордж, Лидия Маркс

Монтаж – Аффонсо Гонсалвес

Жанр – драма, мелодрама, комедия

В главных ролях: Адам Драйвер, Голшифте Фарахани, Ризван Манжи, Джейден Майкл, Бэрри Шебака Хенли, Тревор Пархэм, Трой Пархэм, Брайан МакКарти.

Лунный свет 16+

Мальчик, подросток, мужчина… Ему выпало родиться и жить в Майами, где миром правят наркотики и деньги. В мучительном поиске правды и принятии самого себя, преодолевая драму в семье и предательство друзей, он должен сделать выбор своего пути. Но может ли человек изменить судьбу?

Год – 2016

Страна – США

Слоган – «Судьбу не выбирают»

Режиссер – Барри Дженкинс

Сценарий – Барри Дженкинс, Тарелл МакКрейни

Продюсер – Деде Гарднер, Джереми Клейнер, Адель Романски

Оператор – Джеймс Лэкстон

Композитор – Николас Брителл

Художник – Ханна Бичлер, Мэйбл Барба, Кэролайн Эселин

Монтаж – Джои МакМиллон, Нат Сандерс

Жанр – драма

В главных ролях: Махершала Али, Шарифф Эрп, Дун Сэндерсон, Алекс Р. Хибберт, Жанель Моне, Наоми Харрис, Джейден Пайнер, Херман 'Кахеей МакГлаун, Камал Ани-Беллоу, Кеоми Гивенс.

Не/смотря ни на что 16+

История, основанная на реальных событиях, о талантливом молодом человеке, который больше всего на свете мечтает о стажировке в самом престижном отеле Мюнхена. Ничто, даже внезапное ухудшение зрения, которое он сохраняет в тайне, не сможет встать у него на пути. Немного удачи, помощь друзей и вера в себя — вот рецепт его успеха.

Год – 2017

Страна – Германия

Режиссер – Марк Ротемунд

Сценарий – Оливер Цигенбальг, Рут Тома, Салия Кахауатте

Продюсер – Йоко Хигути-Зицман, Таня Циглер, Штефан Гёртнер

Оператор – Бернхард Яспер

Художник – Кристиан Эйзель, Майке Альтофф, Рамона Клиниковски

Монтаж – Чарльз Ладмираль

Жанр – комедия, драма

В главных ролях: Костя Улльман, Анна Мария Мюэ, Нилам Фарук, Людгер Пистор, Якоб Маченц, Рувен Блессинг, Йохан фон Бюлов, Герберт Фортубер, Уве Пройсс, Кида Рамадан.

Расписание сеансов можно посмотреть на нашем сайте в разделе АФИША.