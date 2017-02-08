Обзор киноновинок от РИА «7 новостей»

На этой неделе в рязанских кинотеатрах стартует показ четырёх новых фильмов.

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В четверг, 9 февраля, в кинотеатрах Рязани стартует показ трёх новых фильмов, а в пятницу, 10 февраля, ещё один.

РИА «7 новостей» предлагает своим читателям ознакомиться с киноновинками недели.

На пятьдесят оттенков темнее 18+

Пока Кристиан Грей борется со своими внутренними демонами, Анастейша Стил вынуждена противостоять гневу и зависти тех женщин, что были с Кристианом до нее.

Год – 2017

Страна – США

Слоган – «Мир роскоши и соблазна ждёт вас»

Режиссер – Джеймс Фоули

Сценарий – Ниал Леонард, Э.Л. Джеймс

Продюсер – Дэна Брунетти, Майкл Де Лука, Э.Л. Джеймс

Оператор – Джон Шварцман

Композитор – Дэнни Элфман

Художник – Нельсон Коутс, Питер Боднарус, Крэйг Хемфрис

Монтаж – Ричард Фрэнсис-Брюс

Жанр – драма, мелодрама

В главных ролях: Дакота Джонсон, Джейми Дорнан, Эрик Джонсон, Элоиза Мамфорд, Белла Хиткот, Рита Ора, Люк Граймс, Виктор Расук, Макс Мартини, Брюс Олтмен.

Лего Фильм: Бэтмен 6+

Готэму вновь грозит опасность. И на его стражу становится единственный герой, которого заслуживает этот город — Бэтмен, альтер-эго миллиардера Брюса Уэйна, живущего в своем огромном родовом поместье вместе с дворецким Альфредом. Но в этот раз супергерой вынужден взять в напарники парня по имени Дик Грейсон, которого он, сам того не помня, усыновил на одном из светских приемов. Новоиспеченный Робин составит Бэтмену компанию в борьбе с его заклятым врагом Джокером, сбежавшим из психиатрической больницы «Аркхем», а также Харли Куинн, готовой на самые сумасшедшие злодеяния, чтобы оставить в дураках всю «Лигу Справедливости», включая Бэтгерл.

Год – 2017

Страна – США, Дания

Режиссер – Крис МакКей

Сценарий – Сет Грэм-Смит, Крис МакКенна, Эрик Соммерс

Продюсер – Рой Ли, Дэн Лин, Фил Лорд

Композитор – Лорн Бэлф

Художник – Грант Фрекелтон

Монтаж – Дэвид Берроуз, Джон Вензон, Мэтт Вилла

Жанр – мультфильм, фэнтези, боевик, комедия, приключения, семейный

В главных ролях: Дженни Слейт, Уилл Арнетт, Рэйф Файнс, Зои Кравиц, Ченнинг Татум, Розарио Доусон, Джона Хилл, Джемейн Клемент, Зак Галифианакис, Элли Кемпер.

Джон Уик 2 (16+)

Когда бывший коллега Джона решает взять под свой контроль таинственную гильдию убийц, Уик вынужден выйти из отставки. Ведомый кровавой клятвой Джон отправляется в Рим, где ему придется сразиться с одними из самых опасных киллеров в мире.

Год – 2017

Страна – США

Режиссер – Чад Стахелски

Сценарий – Дерек Кольстад

Продюсер – Бэзил Иваник, Роберт Берначчи, Кевин Скотт Фрайкс

Оператор – Дан Лаустсен

Композитор – Тайлер Бейтс, Джоэл Дж. Ричард

Художник – Кевин Кэвэно, Саверио Саммали, Крис Шрайвер

Монтаж – Ивэн Шифф

Жанр – боевик, триллер, криминал

В главных ролях: Киану Ривз, Риккардо Скамарчио, Иэн МакШейн, Руби Роуз, Коммон, Клаудия Джерини, Лэнс Реддик, Лоренс Фишбёрн, Тобиаш Сигал, Джон Легуизамо.

Обитель зла: Последняя глава 18+

Действия фильма разворачиваются с того момента, на котором закончилась предыдущая часть. После того как Вескер предал Элис в Вашингтоне, конец истории человечества стал еще ближе. Элис — последняя надежда на спасение мира. Она должна вернуться к точке отсчета, туда, где все и началось — город Раккун-Сити, где корпорация «Амбрелла» готовится к финальной атаке по тем, кому удалось выжить.

В гонке со временем Элис вооружится до зубов и объединится с друзьями и теми, кого не ожидала увидеть в роли своих союзников. Вместе они будут биться против армии мертвецов и новых чудовищных мутантов. Находясь под угрозой потери своих способностей и готовясь к неминуемой атаке корпорации, Элис столкнется с еще более трудными проблемами, а человечество тем временем будет находиться на грани гибели.

Год – 2016

Страна – Франция, Германия, Канада, Австралия

Режиссер – Пол У. С. Андерсон

Сценарий – Пол У. С. Андерсон

Продюсер – Пол У. С. Андерсон, Джереми Болт, Сэмюэл Хадида

Оператор – Глен МакФерсон

Композитор – Пол Хаслингер

Художник – Эдвард Томас, Гай Потгитер, Лиза Ван Вельден

Монтаж – Дуби Уайт

Жанр – ужасы, фантастика, боевик, триллер

В главных ролях: Милла Йовович, Иэн Глен, Эли Лартер, Шон Робертс, Оуэн Мэкен, Фрайзер Джеймс, Руби Роуз, Уильям Леви, Рола, Эвер Андерсон.

Расписание сеансов можно посмотреть на нашем сайте в разделе АФИША.