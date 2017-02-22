Обзор киноновинок от РИА «7 новостей»

На этой неделе в рязанских кинотеатрах стартует показ пяти новых фильмов.

Главная новость

В четверг, 23 февраля, в кинотеатрах Рязани стартует показ пяти новых фильмов. РИА «7 новостей» предлагает своим читателям ознакомиться с киноновинками недели.

Защитники 12+

Во времена Холодной войны секретная организация «Патриот» создала отряд супергероев, в который вошли участники из различных советских республик.

Долгие годы героям приходилось скрывать свою сущность, однако в тяжёлые для страны времена они вновь берутся за дело.

Год – 2016

Страна – Россия

Слоган – «Отряд советских супергероев»

Режиссер – Сарик Андреасян

Сценарий – Андрей Гаврилов

Продюсер – Сарик Андреасян, Гевонд Андреасян, Владимир Поляков

Оператор – Максим Осадчий

Композитор – Георгий Жеряков

Художник – Давид Дадунашвили, Гульнара Шахмилова

Монтаж – Георгий Исаакян

Жанр – фантастика, фэнтези, боевик, приключения

В главных ролях: Антон Пампушный, Санжар Мади, Себастьян Сисак, Алина Ланина, Станислав Ширин, Валерия Шкирандо, Вячеслав Разбегаев, Александр Семенов, Владимир Бутенко, Мила Максимова.

Одноклассницы: Новый поворот 16+

Спустя год после свадьбы Кати, обручальное кольцо спешит примерить Даша, нашедшая свою судьбу в лице банковского работника «короля кредитов» Миши.

Но как водится, гладко все не бывает. Смогут ли лучше подруги спасти свадьбу Даши?

Год – 2017

Страна – Россия

Слоган – «Хочешь замуж? Спроси меня как!»

Режиссер – Дмитрий Суворов

Сценарий – Василий Ровенский

Продюсер – Василий Ровенский, Максим Рогальский, Константин Елкин

Оператор – Юрий Никогосов

Композитор – Игорь Власов

Художник – Полина Гаврилова, Анастасия Романова, Дмитрий Уханов

Монтаж – Александр Амиров

Жанр – комедия

В главных ролях: Светлана Ходченкова, Екатерина Вилкова, Ольга Кузьмина, Валентина Мазунина, Дмитрий Хрусталев, Илья Любимов, Арарат Кещян, Антон Макарский, Роман Юнусов, Данила Якушев.

Вурдалаки 12+

Россия, 18 век. На краю Руси, в Карпатских горах, стоит Спасский монастырь, куда был сослан духовник императрицы Елизаветы монах Лавр. Какие тайны он унес с собой из столичного Петербурга, никто не ведал.

Да и край, в который он был сослан, издревле считался неспокойным, о нем слагали легенды и рассказывали их только шепотом. Говорили мол, что в тех краях живет нечистая сила, оставшаяся там еще со времен набегов турецких…

Спустя годы за Лавром из Петербурга прибывает Андрей, крестник самой императрицы Елизаветы. В Карпатах Андрей сталкивается со странным, пугающим и необычным, что не в состоянии объяснить его рациональный разум. А еще он встречает настоящую любовь, ради которой вступает в схватку со сверхъестественным злом.

Год – 2016

Страна – Россия

Слоган – «Для любви смерти нет…»

Режиссер – Сергей Гинзбург

Сценарий – Алексей Тимм, Тихон Корнев, Алексей Караулов

Продюсер – Екатерина Гордецкая, Андрей Радько

Оператор – Андрей Гуркин

Композитор – Александр Туркунов, Вадим Маевский

Художник – Евгений Матюненко, Светлана Литвинова

Монтаж – Константин Мазур

Жанр – триллер, фэнтези

В главных ролях: Михаил Пореченков, Константин Крюков, Аглая Шиловская, Андрей Руденский, Михаил Жигалов, Игорь Хрипунов, Анатолий Гущин, Константин Милованов, Анна Арланова, Юлия Ауг.

Призраки Элоиз 18+

На что бы вы пошли ради двух миллионов долларов? Четверо друзей тайно проникают в заброшенную психиатрическую клинику «Элоиз».

Герои должны найти документы, которые позволят одному из них получить огромное наследство. Но для этого им придется выбраться из настоящей ловушки времени и пространства, наполненной зловещими призраками.

Год – 2017

Страна – США

Режиссер – Роберт Легато

Сценарий – Кристофер Боррелли

Продюсер – Санфорд Нельсон, Трип Винсон, Джеффри Бюхлер

Оператор – Антонио Риестра

Композитор – Ронен Лэнда

Художник – Билл Боэ, Гари Уоршоу, Кортни Хоффман

Монтаж – Грег Д’Аурия

Жанр – ужасы, триллер

В главных ролях: Элиза Душку, Роберт Патрик, Чейс Кроуфорд, Брэндон Т. Джексон, Мартин Клебба, П.Дж. Бирн, Николь Форестер, Эмбер Вилан, Джордан Тровиллион, Рики Уэйн.

Джеки 18+

О Жаклин Кеннеди — первой леди Соединенных Штатов в начале 60-х, самой популярной женщине своего времени, иконе стиля — написаны десятки книг и снято немало фильмов, но огромный интерес к ее жизни с годами не угасает.

В этой ленте авторы воспроизвели один из трагических моментов в американской истории — убийство президента Кеннеди в Далласе — и последовавшие за ним несколько дней, показав эти события глазами самой Жаклин. Весь мир восхищался ее стойкостью, достоинством и самообладанием. Но что на самом деле пережила эта женщина?

Год – 2016

Страна – Чили, Франция, США

Режиссер – Пабло Ларраин

Сценарий – Ной Оппенхайм

Продюсер – Даррен Аронофски, Мартин Кассинелли, Серж Катуар

Оператор – Стефан Фонтен

Композитор – Мика Ливай

Художник – Жан Рабасс, Галина Гебаровиц

Монтаж – Себастьян Супулведа

Жанр – драма, биография

В главных ролях: Натали Портман, Питер Сарсгаард, Грета Гервиг, Билли Крудап, Джон Хёрт, Ричард Э. Грант, Каспар Филлипсон, Бет Грант, Джон Кэрролл Линч, Макс Казелла.

Расписание сеансов можно посмотреть на нашем сайте в разделе АФИША.