Обзор киноновинок от РИА «7 новостей»
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На этой неделе в рязанских кинотеатрах стартует показ пяти новых фильмов.
В четверг, 23 февраля, в кинотеатрах Рязани стартует показ пяти новых фильмов. РИА «7 новостей» предлагает своим читателям ознакомиться с киноновинками недели.
Защитники 12+
Во времена Холодной войны секретная организация «Патриот» создала отряд супергероев, в который вошли участники из различных советских республик.
Долгие годы героям приходилось скрывать свою сущность, однако в тяжёлые для страны времена они вновь берутся за дело.
Год – 2016
Страна – Россия
Слоган – «Отряд советских супергероев»
Режиссер – Сарик Андреасян
Сценарий – Андрей Гаврилов
Продюсер – Сарик Андреасян, Гевонд Андреасян, Владимир Поляков
Оператор – Максим Осадчий
Композитор – Георгий Жеряков
Художник – Давид Дадунашвили, Гульнара Шахмилова
Монтаж – Георгий Исаакян
Жанр – фантастика, фэнтези, боевик, приключения
В главных ролях: Антон Пампушный, Санжар Мади, Себастьян Сисак, Алина Ланина, Станислав Ширин, Валерия Шкирандо, Вячеслав Разбегаев, Александр Семенов, Владимир Бутенко, Мила Максимова.
Одноклассницы: Новый поворот 16+
Спустя год после свадьбы Кати, обручальное кольцо спешит примерить Даша, нашедшая свою судьбу в лице банковского работника «короля кредитов» Миши.
Но как водится, гладко все не бывает. Смогут ли лучше подруги спасти свадьбу Даши?
Год – 2017
Страна – Россия
Слоган – «Хочешь замуж? Спроси меня как!»
Режиссер – Дмитрий Суворов
Сценарий – Василий Ровенский
Продюсер – Василий Ровенский, Максим Рогальский, Константин Елкин
Оператор – Юрий Никогосов
Композитор – Игорь Власов
Художник – Полина Гаврилова, Анастасия Романова, Дмитрий Уханов
Монтаж – Александр Амиров
Жанр – комедия
В главных ролях: Светлана Ходченкова, Екатерина Вилкова, Ольга Кузьмина, Валентина Мазунина, Дмитрий Хрусталев, Илья Любимов, Арарат Кещян, Антон Макарский, Роман Юнусов, Данила Якушев.
Вурдалаки 12+
Россия, 18 век. На краю Руси, в Карпатских горах, стоит Спасский монастырь, куда был сослан духовник императрицы Елизаветы монах Лавр. Какие тайны он унес с собой из столичного Петербурга, никто не ведал.
Да и край, в который он был сослан, издревле считался неспокойным, о нем слагали легенды и рассказывали их только шепотом. Говорили мол, что в тех краях живет нечистая сила, оставшаяся там еще со времен набегов турецких…
Спустя годы за Лавром из Петербурга прибывает Андрей, крестник самой императрицы Елизаветы. В Карпатах Андрей сталкивается со странным, пугающим и необычным, что не в состоянии объяснить его рациональный разум. А еще он встречает настоящую любовь, ради которой вступает в схватку со сверхъестественным злом.
Год – 2016
Страна – Россия
Слоган – «Для любви смерти нет…»
Режиссер – Сергей Гинзбург
Сценарий – Алексей Тимм, Тихон Корнев, Алексей Караулов
Продюсер – Екатерина Гордецкая, Андрей Радько
Оператор – Андрей Гуркин
Композитор – Александр Туркунов, Вадим Маевский
Художник – Евгений Матюненко, Светлана Литвинова
Монтаж – Константин Мазур
Жанр – триллер, фэнтези
В главных ролях: Михаил Пореченков, Константин Крюков, Аглая Шиловская, Андрей Руденский, Михаил Жигалов, Игорь Хрипунов, Анатолий Гущин, Константин Милованов, Анна Арланова, Юлия Ауг.
Призраки Элоиз 18+
На что бы вы пошли ради двух миллионов долларов? Четверо друзей тайно проникают в заброшенную психиатрическую клинику «Элоиз».
Герои должны найти документы, которые позволят одному из них получить огромное наследство. Но для этого им придется выбраться из настоящей ловушки времени и пространства, наполненной зловещими призраками.
Год – 2017
Страна – США
Режиссер – Роберт Легато
Сценарий – Кристофер Боррелли
Продюсер – Санфорд Нельсон, Трип Винсон, Джеффри Бюхлер
Оператор – Антонио Риестра
Композитор – Ронен Лэнда
Художник – Билл Боэ, Гари Уоршоу, Кортни Хоффман
Монтаж – Грег Д’Аурия
Жанр – ужасы, триллер
В главных ролях: Элиза Душку, Роберт Патрик, Чейс Кроуфорд, Брэндон Т. Джексон, Мартин Клебба, П.Дж. Бирн, Николь Форестер, Эмбер Вилан, Джордан Тровиллион, Рики Уэйн.
Джеки 18+
О Жаклин Кеннеди — первой леди Соединенных Штатов в начале 60-х, самой популярной женщине своего времени, иконе стиля — написаны десятки книг и снято немало фильмов, но огромный интерес к ее жизни с годами не угасает.
В этой ленте авторы воспроизвели один из трагических моментов в американской истории — убийство президента Кеннеди в Далласе — и последовавшие за ним несколько дней, показав эти события глазами самой Жаклин. Весь мир восхищался ее стойкостью, достоинством и самообладанием. Но что на самом деле пережила эта женщина?
Год – 2016
Страна – Чили, Франция, США
Режиссер – Пабло Ларраин
Сценарий – Ной Оппенхайм
Продюсер – Даррен Аронофски, Мартин Кассинелли, Серж Катуар
Оператор – Стефан Фонтен
Композитор – Мика Ливай
Художник – Жан Рабасс, Галина Гебаровиц
Монтаж – Себастьян Супулведа
Жанр – драма, биография
В главных ролях: Натали Портман, Питер Сарсгаард, Грета Гервиг, Билли Крудап, Джон Хёрт, Ричард Э. Грант, Каспар Филлипсон, Бет Грант, Джон Кэрролл Линч, Макс Казелла.
Расписание сеансов можно посмотреть на нашем сайте в разделе АФИША.