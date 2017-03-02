Обзор киноновинок от РИА «7 новостей»

На этой неделе в рязанских кинотеатрах стартует показ шести новых фильмов.

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В четверг, 2 марта, в кинотеатрах Рязани стартует показ шести новых фильмов. РИА «7 новостей» предлагает своим читателям ознакомиться с киноновинками недели.

Логан: Росомаха 18+

В недалеком будущем уставший от жизни Логан заботится о больном профессоре Икс, который прячется неподалеку от мексиканской границы.

Но Логан больше не сможет скрывать свое прошлое, когда встретится с юным мутантом, которого преследуют темные силы.

Год – 2017

Страна – США

Слоган – «Его время пришло»

Режиссер – Джеймс Мэнголд

Сценарий – Джеймс Мэнголд, Скотт Фрэнк, Майкл Грин

Продюсер – Лорен Шулер Доннер, Джозеф М. Карачиоло мл., Саймон Кинберг

Оператор – Джон Мэтисон

Композитор – Марко Белтрами

Художник – Франсуа Одуи, Крис Фармер, Джордан Феррер

Монтаж – Майкл МакКаскер, Дирк Уэстервелт

Жанр – фантастика, боевик, драма

В главных ролях: Хью Джекман, Патрик Стюарт, Дафни Кин, Бойд Холбрук, Стивен Мерчант, Элизабет Родригес, Ричард Э. Грант, Эрик Ла Салль, Элиз Нил.

Зверопой 6+

Каждое животное мечтает стать звездой. Слониха, баран, бык, и даже хрюшка, буквально все рвутся к славе.

Кто знает, кому улыбнется капризная фортуна и чей портрет украсит завтра обложки глянцевых журналов. Все как у людей…

Год – 2016

Страна – США

Режиссер – Гарт Дженнингс

Сценарий – Гарт Дженнингс

Продюсер – Джанет Хили, Бретт Хоффман, Игорь Хайт

Композитор – Джоби Тэлбот

Художник – Эрик Гуильон, Франсуа Морет

Монтаж – Грегори Перлер

Жанр – мультфильм, драма, комедия, семейный, музыка

В главных ролях: Мэттью МакКонахи, Риз Уизерспун, Сет МакФарлейн, Скарлетт Йоханссон, Джон Си Райли, Тэрон Эджертон, Тори Келли, Дженнифер Сондерс, Дженнифер Хадсон, Гарт Дженнингс

Любовь прет-а-порте 12+

Он — знойный римский ловелас, избалованный сынок богатого папочки. Она — красавица, одинокая москвичка, которая всю жизнь ждала того, единственного.

Он всю жизнь флиртовал, играл, блефовал. Она трудилась, презирая ложь и компромиссы. Одна короткая встреча в Риме запутала их жизни в яркий клубок надежд, обломов и страсти. Он стал для неё тем, кого она готова была полюбить, но не могла… Она стала для него той, ради которой стоило лгать, как никогда в жизни… А чего не сделаешь ради любви?..

Год – 2017

Страна – Россия, Италия

Слоган – «На что ты готов ради любви?»

Режиссер – Макс Нардари

Сценарий – Макс Нардари, Альба Мария Каликкьо, Даниэль Малавольта

Продюсер – Алексей Пиманов, Ольга Погодина, Пьетро Инноченци

Оператор – Джанкарло Феррандо

Композитор – Франко Эко, Олег Воляндо

Художник – Паоло Инноченци, Юлия Чарандаева

Жанр – комедия

В главных ролях: Ольга Погодина, Андреа Прети, Лариса Удовиченко, Джанкарло Джаннини, Паоло Контичини, Нино Фрассика, Владислав Лисовец, Михаил Химичев, Пьетро Де Силва, Тоска Д’Аквино.

Автобан 16+

Американский турист Кейси Штайн, путешествуя с подругой по Европе, оказывается втянутым в разборки между двумя враждующими мафиозными группировками.

Одну из них возглавляет Хаген, другую — Геран. И с этого момента начинается смертельно опасная гонка на запредельной скорости по автобанам Германии.

Год – 2016

Страна – Великобритания, Германия

Слоган – «У скорости нет предела»

Режиссер – Эрен Криви

Сценарий – Ф. Скотт Фрэйзер, Эрен Криви

Продюсер – Рори Аиткен, Даниэль Хецер, Брайан Кэвэна-Джонс

Оператор – Эд Вайлд

Композитор – Илан Эшкери

Художник – Джоэль Коллинз, Хуки Хорнбергер, Робин Пэйба

Монтаж – Крис Гилл

Жанр – боевик, триллер

В главных ролях: Николас Холт, Фелисити Джонс, Энтони Хопкинс, Бен Кингсли, Марван Кензари, Александр Йованович, Кристиан Перерсен, Эрдал Йильдиз, Клеменс Шик, Джонни Пальмьеро.

Золото 18+

История Кенни Уэллса — современного золотоискателя, хваткого дельца и мечтателя, который отчаянно ждёт шанса переломить судьбу.

Оставшись без особых вариантов, Уэллс находит себе такого же неудачливого напарника — геолога, чтобы реализовать грандиозный план: найти золото в неизведанных индонезийских джунглях.

Год – 2016

Страна – США

Режиссер – Стивен Гейган

Сценарий – Патрик Мэссет, Джон Зинмен

Продюсер – Патрик Мэссет, Мэттью МакКонахи, Джон Зинмен

Оператор – Роберт Элсвит

Композитор – Дэниэл Пембертон

Художник – Мария Джуркович, Лэк Чхайянь Чхун-суттиват, Питер Рогнесс

Монтаж – Дуглас Крайс, Рик Грэйсон

Жанр – триллер, драма, приключения

В главных ролях: Мэттью МакКонахи, Эдгар Рамирес, Брайс Даллас Ховард, Кори Столл, Тоби Кеббелл, Билл Кэмп, Джошуа Харто, Тимоти С. Саймонс, Крэйг Т. Нельсон, Мэйкон Блэр.

SEX DOLL 18+

Место действия современной сказки о любви — темная сторона Лондона, своеобразный мир высококлассных девушек легкого поведения.

Вирджиния — молодая, невероятно красивая и независимая француженка. Трудится она много и самоотверженно: проводит дни и ночи с состоятельными мужчинами за большие деньги.

Вирджиния сумела заслужить уважение в своей совершенно аморальной среде. Карьера шла в гору, пока она не встретила его. Руперт — юный и дерзкий. Он по-настоящему влюбляется, закрыв глаза на сомнительную репутацию новой подруги. Его цель — спасти Вирджинию от унижения, опасности и презрения, ставших для нее нормой.

Год – 2016

Страна – Великобритания, Франция

Слоган – «Они успели узнать многое о жизни гораздо раньше, чем повзрослеть»

Режиссер – Сильви Веред

Сценарий – Сильви Веред

Продюсер – Бруно Бертеми, Бертран Фаврэ, Соледад Гатти-Паскуаль

Оператор – Николя Горен

Художник – Ребекка Рэйнфорд, Джэбез Бартлетт, Саймон Уолкер

Монтаж – Кристел Девинтер

Жанр – триллер

В главных ролях: Афсиа Эрзи, Эш Стаймест, Кароль Роше, Поль Ами, Джереми Беннетт, Саймон Киллик, Уэйн Сванн.

Расписание сеансов можно посмотреть на нашем сайте в разделе АФИША.