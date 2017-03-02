Обзор киноновинок от РИА «7 новостей»
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На этой неделе в рязанских кинотеатрах стартует показ шести новых фильмов.
В четверг, 2 марта, в кинотеатрах Рязани стартует показ шести новых фильмов. РИА «7 новостей» предлагает своим читателям ознакомиться с киноновинками недели.
Логан: Росомаха 18+
В недалеком будущем уставший от жизни Логан заботится о больном профессоре Икс, который прячется неподалеку от мексиканской границы.
Но Логан больше не сможет скрывать свое прошлое, когда встретится с юным мутантом, которого преследуют темные силы.
Год – 2017
Страна – США
Слоган – «Его время пришло»
Режиссер – Джеймс Мэнголд
Сценарий – Джеймс Мэнголд, Скотт Фрэнк, Майкл Грин
Продюсер – Лорен Шулер Доннер, Джозеф М. Карачиоло мл., Саймон Кинберг
Оператор – Джон Мэтисон
Композитор – Марко Белтрами
Художник – Франсуа Одуи, Крис Фармер, Джордан Феррер
Монтаж – Майкл МакКаскер, Дирк Уэстервелт
Жанр – фантастика, боевик, драма
В главных ролях: Хью Джекман, Патрик Стюарт, Дафни Кин, Бойд Холбрук, Стивен Мерчант, Элизабет Родригес, Ричард Э. Грант, Эрик Ла Салль, Элиз Нил.
Зверопой 6+
Каждое животное мечтает стать звездой. Слониха, баран, бык, и даже хрюшка, буквально все рвутся к славе.
Кто знает, кому улыбнется капризная фортуна и чей портрет украсит завтра обложки глянцевых журналов. Все как у людей…
Год – 2016
Страна – США
Режиссер – Гарт Дженнингс
Сценарий – Гарт Дженнингс
Продюсер – Джанет Хили, Бретт Хоффман, Игорь Хайт
Композитор – Джоби Тэлбот
Художник – Эрик Гуильон, Франсуа Морет
Монтаж – Грегори Перлер
Жанр – мультфильм, драма, комедия, семейный, музыка
В главных ролях: Мэттью МакКонахи, Риз Уизерспун, Сет МакФарлейн, Скарлетт Йоханссон, Джон Си Райли, Тэрон Эджертон, Тори Келли, Дженнифер Сондерс, Дженнифер Хадсон, Гарт Дженнингс
Любовь прет-а-порте 12+
Он — знойный римский ловелас, избалованный сынок богатого папочки. Она — красавица, одинокая москвичка, которая всю жизнь ждала того, единственного.
Он всю жизнь флиртовал, играл, блефовал. Она трудилась, презирая ложь и компромиссы. Одна короткая встреча в Риме запутала их жизни в яркий клубок надежд, обломов и страсти. Он стал для неё тем, кого она готова была полюбить, но не могла… Она стала для него той, ради которой стоило лгать, как никогда в жизни… А чего не сделаешь ради любви?..
Год – 2017
Страна – Россия, Италия
Слоган – «На что ты готов ради любви?»
Режиссер – Макс Нардари
Сценарий – Макс Нардари, Альба Мария Каликкьо, Даниэль Малавольта
Продюсер – Алексей Пиманов, Ольга Погодина, Пьетро Инноченци
Оператор – Джанкарло Феррандо
Композитор – Франко Эко, Олег Воляндо
Художник – Паоло Инноченци, Юлия Чарандаева
Жанр – комедия
В главных ролях: Ольга Погодина, Андреа Прети, Лариса Удовиченко, Джанкарло Джаннини, Паоло Контичини, Нино Фрассика, Владислав Лисовец, Михаил Химичев, Пьетро Де Силва, Тоска Д’Аквино.
Автобан 16+
Американский турист Кейси Штайн, путешествуя с подругой по Европе, оказывается втянутым в разборки между двумя враждующими мафиозными группировками.
Одну из них возглавляет Хаген, другую — Геран. И с этого момента начинается смертельно опасная гонка на запредельной скорости по автобанам Германии.
Год – 2016
Страна – Великобритания, Германия
Слоган – «У скорости нет предела»
Режиссер – Эрен Криви
Сценарий – Ф. Скотт Фрэйзер, Эрен Криви
Продюсер – Рори Аиткен, Даниэль Хецер, Брайан Кэвэна-Джонс
Оператор – Эд Вайлд
Композитор – Илан Эшкери
Художник – Джоэль Коллинз, Хуки Хорнбергер, Робин Пэйба
Монтаж – Крис Гилл
Жанр – боевик, триллер
В главных ролях: Николас Холт, Фелисити Джонс, Энтони Хопкинс, Бен Кингсли, Марван Кензари, Александр Йованович, Кристиан Перерсен, Эрдал Йильдиз, Клеменс Шик, Джонни Пальмьеро.
Золото 18+
История Кенни Уэллса — современного золотоискателя, хваткого дельца и мечтателя, который отчаянно ждёт шанса переломить судьбу.
Оставшись без особых вариантов, Уэллс находит себе такого же неудачливого напарника — геолога, чтобы реализовать грандиозный план: найти золото в неизведанных индонезийских джунглях.
Год – 2016
Страна – США
Режиссер – Стивен Гейган
Сценарий – Патрик Мэссет, Джон Зинмен
Продюсер – Патрик Мэссет, Мэттью МакКонахи, Джон Зинмен
Оператор – Роберт Элсвит
Композитор – Дэниэл Пембертон
Художник – Мария Джуркович, Лэк Чхайянь Чхун-суттиват, Питер Рогнесс
Монтаж – Дуглас Крайс, Рик Грэйсон
Жанр – триллер, драма, приключения
В главных ролях: Мэттью МакКонахи, Эдгар Рамирес, Брайс Даллас Ховард, Кори Столл, Тоби Кеббелл, Билл Кэмп, Джошуа Харто, Тимоти С. Саймонс, Крэйг Т. Нельсон, Мэйкон Блэр.
SEX DOLL 18+
Место действия современной сказки о любви — темная сторона Лондона, своеобразный мир высококлассных девушек легкого поведения.
Вирджиния — молодая, невероятно красивая и независимая француженка. Трудится она много и самоотверженно: проводит дни и ночи с состоятельными мужчинами за большие деньги.
Вирджиния сумела заслужить уважение в своей совершенно аморальной среде. Карьера шла в гору, пока она не встретила его. Руперт — юный и дерзкий. Он по-настоящему влюбляется, закрыв глаза на сомнительную репутацию новой подруги. Его цель — спасти Вирджинию от унижения, опасности и презрения, ставших для нее нормой.
Год – 2016
Страна – Великобритания, Франция
Слоган – «Они успели узнать многое о жизни гораздо раньше, чем повзрослеть»
Режиссер – Сильви Веред
Сценарий – Сильви Веред
Продюсер – Бруно Бертеми, Бертран Фаврэ, Соледад Гатти-Паскуаль
Оператор – Николя Горен
Художник – Ребекка Рэйнфорд, Джэбез Бартлетт, Саймон Уолкер
Монтаж – Кристел Девинтер
Жанр – триллер
В главных ролях: Афсиа Эрзи, Эш Стаймест, Кароль Роше, Поль Ами, Джереми Беннетт, Саймон Киллик, Уэйн Сванн.
Расписание сеансов можно посмотреть на нашем сайте в разделе АФИША.