Обзор киноновинок от РИА «7 новостей»
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На этой неделе в рязанских кинотеатрах стартовал показ восьми новых фильмов.
В четверг, 2 февраля, в кинотеатрах Рязани стартовал показ восьми новых фильмов. РИА «7 новостей» предлагает своим читателям ознакомиться с киноновинками недели.
Голос монстра 12+
Поражающая воображение история о мальчике Конноре и монстре из его снов. Когда Коннору особенно тяжело, происходит нечто невероятное — старое тисовое дерево за окном оживает и превращается в громадное чудовище. По ночам монстр рассказывает Коннору истории, которые помогут ему понять, что даже когда весь мир рушится, можно найти в себе силы и не отчаиваться.
Год – 2016
Страна – США, Испания
Режиссер – Хуан Антонио Байона
Сценарий – Патрик Несс
Продюсер – Белен Атьенса, Альваро Аугустин, Жислен Баруа
Оператор – Оскар Фаура
Композитор – Фернандо Веласкес
Художник – Эухенио Кабальеро, Хайме Андуиса, Рави Бансал
Монтаж – Хауме Марти, Бернат Вилаплана
Жанр – фэнтези, драма
В главных ролях: Льюис МакДугалл, Сигурни Уивер, Фелисити Джонс, Тоби Кеббелл, Бен Моор, Джеймс Мелвилл, Оливер Стир, Доминик Бойл, Дженнифер Лим, Макс Габбей.
Звонки 18+
Молодой человек увлеченно исследует мрачную субкультуру, связанную с таинственной видеокассетой, через 7 дней после просмотра которой гибнет всякий увидевший запись. Однако, его девушка уверена, что бойфренду грозит опасность, и чтобы спасти его, она решает принять удар на себя. Её ждет немало чудовищных открытий, но самым страшным станет фильм в фильме, который прежде никто не видел.
Год – 2017
Страна – США
Слоган – «Зло переродилось»
Режиссер – Ф. Хавьер Гутьеррес
Сценарий – Джейкоб Аарон Эстес, Акива Голдсман, Дэвид Лука
Продюсер – Лори МакДональд, Уолтер Ф. Паркс, Даг Дэвисон
Оператор – Шэрон Мейр
Композитор – Мэттью Марджесон
Художник – Кевин Кэвэно, Наман Маршалл, Кристофер Петерсон
Монтаж – Стив Миркович, Джереми О’Дрискол
Жанр – ужасы, драма
В главных ролях: Винсент Д’Онофрио, Лаура Уиггинс, Эйми Тигарден, Джонни Галэки, Лиззи Брошере, Бонни Морган, Зак Рериг, Алекс Роу, Матильда Анна Ингрид Лутс, Брэндон Ларракуэнте.
Космос между нами 16+
Межгалактическая история любви земной девушки и Гарднера Эллиота, выросшего в экспериментальной колонии на Марсе. Их роман начался в интернете, и теперь Эллиот летит на Землю, чтобы встретиться с возлюбленной…
Год – 2017
Страна – США
Слоган – «Две планеты - одна любовь»
Режиссер – Питер Челсом
Сценарий – Аллан Лоб, Стюарт Шилл, Ричард Бартон Льюис
Продюсер – Ричард Бартон Льюис, Джон Албанис, Робби Бреннер
Оператор – Бэрри Петерсон
Композитор – Эндрю Локингтон
Художник – Кирк М. Петруччелли, Доменик Сильвестри, Кристофер Лоуренс
Монтаж – Дэвид Мориц
Жанр – фантастика, драма, мелодрама, приключения
В главных ролях: Бритт Робертсон, Гари Олдман, Эйса Баттерфилд, Джанет Монтгомери, Карла Гуджино, Б.Д. Вонг, Колин Эглсфилд, Лора Каннингэм, Альма Сиснерос, Питер Челсом.
Огни большой деревни 12+
«Родина» в смертельной опасности. Ровно через неделю ее сравняют с землей. Спасти кинотеатр может только успешная премьера. За дело берется пара супергероев без суперспособностей. В их распоряжении – камера, девушка-ниндзя и Дмитрий Дюжев. Правда, он об этом еще не знает.
Год – 2016
Страна – Россия
Режиссер – Илья Учитель
Сценарий – Константин Челидзе
Продюсер – Филипп Пастухов
Оператор – Алишер Хамидходжаев
Композитор – Мурат Кабардоков
Художник – Анастасия Гаврилова, Наталия Седицкая
Монтаж – Александр Кошелев
Жанр – комедия
В главных ролях: Дмитрий Дюжев, Кирилл Фролов, Максим Емельянов, Анастасия Мытражик, Василий Кортуков, Юрий Быков, Тагир Рахимов, Карен Мартиросян, Кирилл Полухин, Анна Воркуева.
Идеальные незнакомцы 16+
Семеро закадычных друзей, собравшись за ужином, в шутку начинают игру — читать все смс вслух, а на звонки отвечать по громкой связи. Они и представить себе не могут, какие скелеты вылезут из их шкафов и какие удивительные открытия им предстоит сделать.
Год – 2016
Страна – Италия
Слоган – «Скелеты в телефонах или что будет, если все прочтут твои смс вслух?»
Режиссер – Паоло Дженовезе
Сценарий – Филиппо Болонья, Паоло Костелла, Паоло Дженовезе
Продюсер – Марко Беларди, Марко Джианнони
Оператор – Фабрицио Лукки
Композитор – Маурицио Филардо
Художник – Кьяра Балдуччи
Монтаж – Консуэло Катуччи
Жанр – драма, комедия
В главных ролях: Джузеппе Баттистон, Анна Фольетта, Марко Джаллини, Эдоардо Лео, Валерио Мастандреа, Альба Рорвахер, Касия Смутняк, Бенедетта Поркароли, Элизабетта Де Пало, Томмазо Татафьоре.
Отпетые напарники 16+
Чтобы обезвредить преступный синдикат и спасти свою племянницу, самый честный коп должен взять в напарники красавчика-афериста. Они полные противоположности, но у них одна опасная миссия. Они в бегах, но им не избежать друг друга.
Год – 2016
Страна – Китай, Гонконг, США
Слоган – «Коп и Бандос. Крутой попадос»
Режиссер – Ренни Харлин
Сценарий – Джей Лонгино, БенДэвид Грабински
Продюсер – Джеки Чан, Чарли Кокер, Давид Герсон
Оператор – Чань Чи Ин
Композитор – Чан Квон-вин
Художник – Сэй-Ван Лау, Кристал Па
Монтаж – Дерек Хуэй, Джудд Х. Масланский, Дэвид Мориц
Жанр – боевик, триллер, комедия, криминал, приключения
В главных ролях: Джеки Чан, Джонни Ноксвил, Бинбин Фань, Эрик Цан, Ив Торрес, Уинстон Чао, Ён Джон-хун, Ши Ши, Майкл Вон, Дилан Ко.
Пазманский дьявол 16+
Винни Пациенца — один из самых выдающихся чемпионов по боксу. Молодой, яркий, безрассудный… Его называли Пазманским дьяволом. Его карьера была на самом пике, но страшная авария в одночасье разрушила все планы. Врачи говорили, что он больше никогда не сможет ходить. Однако Винни решил вернуться на ринг во что бы то ни стало.
Год – 2016
Страна – США
Режиссер – Бен Янгер
Сценарий – Бен Янгер, Пиппа Бьянко, Анджело Пиццо
Продюсер – Брюс Коэн, Бен Мэттью Эмпи, Ной Крафт
Оператор – Ларкин Сайпл
Композитор – Джулия Холтер
Художник – Кэй Ли, Мелисса Варгас, Ким Леолейс
Монтаж – Захари Стюарт-Понтье
Жанр – драма, биография, спорт
В главных ролях: Майлз Теллер, Аарон Экхарт, Кэти Сагал, Киран Хайндс, Тед Левайн, Джордан Гелбер, Аманда Клэйтон, Дэниэл Саули, Кристин Евангелиста, Тина Каскиани.
Трансформация 18+
Рене живет с 12-летним сыном в тихом районе на окраине города. Она страшно боится пауков. Однажды её похищают незнакомцы, и женщина приходит в себя в лаборатории, где узнает, что она — уникальный обладатель генетической аномалии, которая может помочь ей трансформироваться в иную сущность, в монстра.
Год – 2016
Страна – США, Канада
Режиссер – Стивен Шейнберг
Сценарий – Брайан Нельсон, Стивен Шейнберг
Продюсер – Моника Бакарди, Андреа Иерволино, Эндрю Лазар
Оператор – Карим Хуссэйн
Художник – Джереми Рид, Шон Брио, Линда Мьюир
Жанр – фантастика, триллер
В главных ролях: Нуми Рапас, Петер Стормаре, Керри Бише, Майкл Чиклис, Лесли Мэнвилл, Эри Миллен, Джоэль Лабелль, Серджо Ди Зио, Пол Попович, Перси Хайнс Уайт.
Расписание сеансов можно посмотреть на нашем сайте в разделе АФИША.