Обзор киноновинок от РИА «7 новостей»

На этой неделе в рязанских кинотеатрах стартовал показ восьми новых фильмов.

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В четверг, 2 февраля, в кинотеатрах Рязани стартовал показ восьми новых фильмов. РИА «7 новостей» предлагает своим читателям ознакомиться с киноновинками недели.

Голос монстра 12+

Поражающая воображение история о мальчике Конноре и монстре из его снов. Когда Коннору особенно тяжело, происходит нечто невероятное — старое тисовое дерево за окном оживает и превращается в громадное чудовище. По ночам монстр рассказывает Коннору истории, которые помогут ему понять, что даже когда весь мир рушится, можно найти в себе силы и не отчаиваться.

Год – 2016

Страна – США, Испания

Режиссер – Хуан Антонио Байона

Сценарий – Патрик Несс

Продюсер – Белен Атьенса, Альваро Аугустин, Жислен Баруа

Оператор – Оскар Фаура

Композитор – Фернандо Веласкес

Художник – Эухенио Кабальеро, Хайме Андуиса, Рави Бансал

Монтаж – Хауме Марти, Бернат Вилаплана

Жанр – фэнтези, драма

В главных ролях: Льюис МакДугалл, Сигурни Уивер, Фелисити Джонс, Тоби Кеббелл, Бен Моор, Джеймс Мелвилл, Оливер Стир, Доминик Бойл, Дженнифер Лим, Макс Габбей.

Звонки 18+

Молодой человек увлеченно исследует мрачную субкультуру, связанную с таинственной видеокассетой, через 7 дней после просмотра которой гибнет всякий увидевший запись. Однако, его девушка уверена, что бойфренду грозит опасность, и чтобы спасти его, она решает принять удар на себя. Её ждет немало чудовищных открытий, но самым страшным станет фильм в фильме, который прежде никто не видел.

Год – 2017

Страна – США

Слоган – «Зло переродилось»

Режиссер – Ф. Хавьер Гутьеррес

Сценарий – Джейкоб Аарон Эстес, Акива Голдсман, Дэвид Лука

Продюсер – Лори МакДональд, Уолтер Ф. Паркс, Даг Дэвисон

Оператор – Шэрон Мейр

Композитор – Мэттью Марджесон

Художник – Кевин Кэвэно, Наман Маршалл, Кристофер Петерсон

Монтаж – Стив Миркович, Джереми О’Дрискол

Жанр – ужасы, драма

В главных ролях: Винсент Д’Онофрио, Лаура Уиггинс, Эйми Тигарден, Джонни Галэки, Лиззи Брошере, Бонни Морган, Зак Рериг, Алекс Роу, Матильда Анна Ингрид Лутс, Брэндон Ларракуэнте.

Космос между нами 16+

Межгалактическая история любви земной девушки и Гарднера Эллиота, выросшего в экспериментальной колонии на Марсе. Их роман начался в интернете, и теперь Эллиот летит на Землю, чтобы встретиться с возлюбленной…

Год – 2017

Страна – США

Слоган – «Две планеты - одна любовь»

Режиссер – Питер Челсом

Сценарий – Аллан Лоб, Стюарт Шилл, Ричард Бартон Льюис

Продюсер – Ричард Бартон Льюис, Джон Албанис, Робби Бреннер

Оператор – Бэрри Петерсон

Композитор – Эндрю Локингтон

Художник – Кирк М. Петруччелли, Доменик Сильвестри, Кристофер Лоуренс

Монтаж – Дэвид Мориц

Жанр – фантастика, драма, мелодрама, приключения

В главных ролях: Бритт Робертсон, Гари Олдман, Эйса Баттерфилд, Джанет Монтгомери, Карла Гуджино, Б.Д. Вонг, Колин Эглсфилд, Лора Каннингэм, Альма Сиснерос, Питер Челсом.

Огни большой деревни 12+

«Родина» в смертельной опасности. Ровно через неделю ее сравняют с землей. Спасти кинотеатр может только успешная премьера. За дело берется пара супергероев без суперспособностей. В их распоряжении – камера, девушка-ниндзя и Дмитрий Дюжев. Правда, он об этом еще не знает.

Год – 2016

Страна – Россия

Режиссер – Илья Учитель

Сценарий – Константин Челидзе

Продюсер – Филипп Пастухов

Оператор – Алишер Хамидходжаев

Композитор – Мурат Кабардоков

Художник – Анастасия Гаврилова, Наталия Седицкая

Монтаж – Александр Кошелев

Жанр – комедия

В главных ролях: Дмитрий Дюжев, Кирилл Фролов, Максим Емельянов, Анастасия Мытражик, Василий Кортуков, Юрий Быков, Тагир Рахимов, Карен Мартиросян, Кирилл Полухин, Анна Воркуева.

Идеальные незнакомцы 16+

Семеро закадычных друзей, собравшись за ужином, в шутку начинают игру — читать все смс вслух, а на звонки отвечать по громкой связи. Они и представить себе не могут, какие скелеты вылезут из их шкафов и какие удивительные открытия им предстоит сделать.

Год – 2016

Страна – Италия

Слоган – «Скелеты в телефонах или что будет, если все прочтут твои смс вслух?»

Режиссер – Паоло Дженовезе

Сценарий – Филиппо Болонья, Паоло Костелла, Паоло Дженовезе

Продюсер – Марко Беларди, Марко Джианнони

Оператор – Фабрицио Лукки

Композитор – Маурицио Филардо

Художник – Кьяра Балдуччи

Монтаж – Консуэло Катуччи

Жанр – драма, комедия

В главных ролях: Джузеппе Баттистон, Анна Фольетта, Марко Джаллини, Эдоардо Лео, Валерио Мастандреа, Альба Рорвахер, Касия Смутняк, Бенедетта Поркароли, Элизабетта Де Пало, Томмазо Татафьоре.

Отпетые напарники 16+

Чтобы обезвредить преступный синдикат и спасти свою племянницу, самый честный коп должен взять в напарники красавчика-афериста. Они полные противоположности, но у них одна опасная миссия. Они в бегах, но им не избежать друг друга.

Год – 2016

Страна – Китай, Гонконг, США

Слоган – «Коп и Бандос. Крутой попадос»

Режиссер – Ренни Харлин

Сценарий – Джей Лонгино, БенДэвид Грабински

Продюсер – Джеки Чан, Чарли Кокер, Давид Герсон

Оператор – Чань Чи Ин

Композитор – Чан Квон-вин

Художник – Сэй-Ван Лау, Кристал Па

Монтаж – Дерек Хуэй, Джудд Х. Масланский, Дэвид Мориц

Жанр – боевик, триллер, комедия, криминал, приключения

В главных ролях: Джеки Чан, Джонни Ноксвил, Бинбин Фань, Эрик Цан, Ив Торрес, Уинстон Чао, Ён Джон-хун, Ши Ши, Майкл Вон, Дилан Ко.

Пазманский дьявол 16+

Винни Пациенца — один из самых выдающихся чемпионов по боксу. Молодой, яркий, безрассудный… Его называли Пазманским дьяволом. Его карьера была на самом пике, но страшная авария в одночасье разрушила все планы. Врачи говорили, что он больше никогда не сможет ходить. Однако Винни решил вернуться на ринг во что бы то ни стало.

Год – 2016

Страна – США

Режиссер – Бен Янгер

Сценарий – Бен Янгер, Пиппа Бьянко, Анджело Пиццо

Продюсер – Брюс Коэн, Бен Мэттью Эмпи, Ной Крафт

Оператор – Ларкин Сайпл

Композитор – Джулия Холтер

Художник – Кэй Ли, Мелисса Варгас, Ким Леолейс

Монтаж – Захари Стюарт-Понтье

Жанр – драма, биография, спорт

В главных ролях: Майлз Теллер, Аарон Экхарт, Кэти Сагал, Киран Хайндс, Тед Левайн, Джордан Гелбер, Аманда Клэйтон, Дэниэл Саули, Кристин Евангелиста, Тина Каскиани.

Трансформация 18+

Рене живет с 12-летним сыном в тихом районе на окраине города. Она страшно боится пауков. Однажды её похищают незнакомцы, и женщина приходит в себя в лаборатории, где узнает, что она — уникальный обладатель генетической аномалии, которая может помочь ей трансформироваться в иную сущность, в монстра.

Год – 2016

Страна – США, Канада

Режиссер – Стивен Шейнберг

Сценарий – Брайан Нельсон, Стивен Шейнберг

Продюсер – Моника Бакарди, Андреа Иерволино, Эндрю Лазар

Оператор – Карим Хуссэйн

Художник – Джереми Рид, Шон Брио, Линда Мьюир

Жанр – фантастика, триллер

В главных ролях: Нуми Рапас, Петер Стормаре, Керри Бише, Майкл Чиклис, Лесли Мэнвилл, Эри Миллен, Джоэль Лабелль, Серджо Ди Зио, Пол Попович, Перси Хайнс Уайт.

Расписание сеансов можно посмотреть на нашем сайте в разделе АФИША.