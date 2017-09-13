В четверг, 14 сентября, в кинотеатрах Рязани стартует показ шести новых фильмов. РИА «7 новостей» предлагает своим читателям ознакомиться с киноновинками недели.

мама! 18+

Отношения молодой пары оказываются под угрозой, когда, нарушая безмятежное существование супругов, в их дом заявляются незваные гости.

Год – 2017

Страна – США

Режиссер – Даррен Аронофски

Сценарий – Даррен Аронофски

Продюсер – Скотт Франклин, Эри Хэндел, Марк Хейман

Оператор – Мэттью Либатик

Художник – Филип Мессина, Изабель Гюэ, Дебора Дженсен

Монтаж – Эндрю Вайсблум

Жанр – ужасы, триллер, драма, детектив

В главных ролях: Дженнифер Лоуренс, Хавьер Бардем, Эд Харрис, Мишель Пфайффер, Брин Глисон, Донал Глисон, Йован Адепо, Патриция Саммерсетт, Эрик Дэвис.

Напарник 12+

Неудачная спецоперация заканчивается для майора Хромова переселением в тело маленького ребенка. И всему виной проклятие гадалки! Но даже пересев из полицейской машины в детскую коляску, он умудряется доставить немало хлопот преступному синдикату на Дальнем Востоке.

При этом мама ребенка не подозревает, что ее сын способен вести жесткие допросы, а папа вынужден стать невольным «напарником» Хромова. Ведь для того, чтобы вернуть все на свои места, им предстоит закончить спецоперацию, а значит, отец с младенцем начинают охоту на самого опасного главаря местной мафии.

Год – 2017

Страна – Россия

Слоган – «Новорождён и очень опасен»

Режиссер – Александр Андрющенко

Сценарий – Андрей Золотарев

Продюсер – Сергей Сельянов, Михаил Врубель, Александр Андрющенко

Оператор – Михаил Милашин

Композитор – Иван Бурляев, Дмитрий Носков

Художник – Юрий Фоменко, Дарья Зонова

Жанр – комедия, приключения

В главных ролях: Сергей Гармаш, Андрей Назимов, Лиза Арзамасова, Ксения Лаврова-Глинка, Ян Цапник, Филипп Яицкий, Андрей Золотарев, Сахат Дурсунов, Евгений Коряковский, Юнчен Жуань.

Клаустрофобия 18+

На день рождения Тайлер получает в подарок от своей девушки Кристен сертификат самого модного развлечения сезона — квеста «Клаустрофобия».

Вместе с двумя другими парами они должны в течение часа разгадать несколько загадок, чтобы выбраться из закрытого помещения. С каждым шагом загадки становятся все сложнее, а опасность все реальнее. Друзья начинают подозревать, что они здесь не случайно, каждый из них — ключ, и, если не сложить паззл, квест начинает играть против тебя.

Год – 2017

Страна – США

Слоган – «Пазл должен сложиться любой ценой»

Режиссер – Уилл Верник

Сценарий – Ной Дорси, Уилл Верник

Продюсер – Келли Дэлсон, Соня Лизетт, Саймон Биррелл

Оператор – Джейсон Гуделл

Композитор – Джереми Майлз Фергюсон

Художник – Кристиан Маркус, Есения Корреа

Монтаж – Крис Мертенс

Жанр – триллер

В главных ролях: Ивэн Уильямс, Аннабелл Стивенсон, Элизабет Хауэр, Дэн Дж. Джонсон, Джон Иерарди, Келли Дэлсон, Ирис Чунг, Даррел Черни, Кэти Дайан Томлин, Кали Фредрикс.

Мадам 16+

Богатая пара в Париже собирает гостей на званый ужин. Ждут мэра Лондона и других аристократов, но за столом 13 приборов.

И хозяйка, из суеверия, просит служанку присоединиться к трапезе. Мария оказывается за столом инкогнито, и в нее влюбляется богатый коллекционер искусства.

Год – 2017

Страна – Франция

Слоган – «Счастье подано»

Режиссер – Аманда Штерс

Сценарий – Аманда Штерс

Продюсер – Сирил Кольбо-Жюстен, Мэттью Гледхилл, Дидье Люпфер

Оператор – Режис Блондо

Композитор – Маттье Гонет

Художник – Херальд Наджар, Жулиан Жиро

Монтаж – Николя Шодер

Жанр – драма, комедия

В главных ролях: Тони Коллетт, Харви Кейтель, Росси де Пальма, Майкл Смайли, Кристиан Абарт, Сью Канн, Жозефин де ла Буме, Тим Феллингэм, Виолэйн Джилиберт, Станислас Мерхар.

Статус Брэда 18+

У Брэда есть все, чтобы быть счастливым. Но, когда он встречает более успешных друзей детства, которые обставили его по всем статьям, он чувствует себя полным лузером.

Год – 2017

Страна – США

Слоган – «Все не так смешно, как кажется»

Режиссер – Майк Уайт

Сценарий – Майк Уайт

Продюсер – Дэвид Бернад, Деде Гарднер, Сидни Киммел

Оператор – Хавьер Гробет

Композитор – Марк Мазерсбо

Художник – Ричард Хувер, Мари-Солей Деном, Крэйг К. Льюис

Монтаж – Хезер Персонс

Жанр – комедия

В главных ролях: Бен Стиллер, Остин Абрамс, Дженна Фишер, Майкл Шин, Джемейн Клемент, Люк Уилсон, Майк Уайт, Хавьер Гробет.

Министр 18+

Франко Луччи, предприниматель на грани банкротства, видит единственную возможность сохранить бизнес: обратиться за помощью к итальянскому министру, своему давнему приятелю.

Он приглашает его на званый ужин, и все должно быть идеально: лучшее вино, крупная взятка и очаровательная девушка, готовая лечь с министром в постель. Девушку должен найти Микеле, шурин героя. И он находит… но совсем не ту, которую все ожидали увидеть. Кажется, из-за девушки планы Франко под угрозой.

Год – 2016

Страна – Италия

Слоган – «Как выиграть гостендер?»

Режиссер – Джорджио Амато

Сценарий – Джорджио Амато

Оператор – Клаудио Марчедду

Композитор – Эудженио Вицедомини

Художник – Лоредана Палетта

Монтаж – Анджело Д’Агата

Жанр – комедия

В главных ролях: Джанмарко Тоньяцци, Алессия Барела, Эдоардо Пеше, Ира Фронтен, Джорджио Амато, Фортунато Серлино, Нино Д’Агата, Джанлука Д’Эрколе, Алессио Де Персио, Джулия Ди Килио.

Расписание сеансов можно посмотреть на нашем сайте в разделе АФИША.