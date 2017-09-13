Обзор киноновинок от РИА «7 новостей»
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На этой неделе в рязанских кинотеатрах стартует показ шести новых фильмов.
В четверг, 14 сентября, в кинотеатрах Рязани стартует показ шести новых фильмов. РИА «7 новостей» предлагает своим читателям ознакомиться с киноновинками недели.
мама! 18+
Отношения молодой пары оказываются под угрозой, когда, нарушая безмятежное существование супругов, в их дом заявляются незваные гости.
Год – 2017
Страна – США
Режиссер – Даррен Аронофски
Сценарий – Даррен Аронофски
Продюсер – Скотт Франклин, Эри Хэндел, Марк Хейман
Оператор – Мэттью Либатик
Художник – Филип Мессина, Изабель Гюэ, Дебора Дженсен
Монтаж – Эндрю Вайсблум
Жанр – ужасы, триллер, драма, детектив
В главных ролях: Дженнифер Лоуренс, Хавьер Бардем, Эд Харрис, Мишель Пфайффер, Брин Глисон, Донал Глисон, Йован Адепо, Патриция Саммерсетт, Эрик Дэвис.
Напарник 12+
Неудачная спецоперация заканчивается для майора Хромова переселением в тело маленького ребенка. И всему виной проклятие гадалки! Но даже пересев из полицейской машины в детскую коляску, он умудряется доставить немало хлопот преступному синдикату на Дальнем Востоке.
При этом мама ребенка не подозревает, что ее сын способен вести жесткие допросы, а папа вынужден стать невольным «напарником» Хромова. Ведь для того, чтобы вернуть все на свои места, им предстоит закончить спецоперацию, а значит, отец с младенцем начинают охоту на самого опасного главаря местной мафии.
Год – 2017
Страна – Россия
Слоган – «Новорождён и очень опасен»
Режиссер – Александр Андрющенко
Сценарий – Андрей Золотарев
Продюсер – Сергей Сельянов, Михаил Врубель, Александр Андрющенко
Оператор – Михаил Милашин
Композитор – Иван Бурляев, Дмитрий Носков
Художник – Юрий Фоменко, Дарья Зонова
Жанр – комедия, приключения
В главных ролях: Сергей Гармаш, Андрей Назимов, Лиза Арзамасова, Ксения Лаврова-Глинка, Ян Цапник, Филипп Яицкий, Андрей Золотарев, Сахат Дурсунов, Евгений Коряковский, Юнчен Жуань.
Клаустрофобия 18+
На день рождения Тайлер получает в подарок от своей девушки Кристен сертификат самого модного развлечения сезона — квеста «Клаустрофобия».
Вместе с двумя другими парами они должны в течение часа разгадать несколько загадок, чтобы выбраться из закрытого помещения. С каждым шагом загадки становятся все сложнее, а опасность все реальнее. Друзья начинают подозревать, что они здесь не случайно, каждый из них — ключ, и, если не сложить паззл, квест начинает играть против тебя.
Год – 2017
Страна – США
Слоган – «Пазл должен сложиться любой ценой»
Режиссер – Уилл Верник
Сценарий – Ной Дорси, Уилл Верник
Продюсер – Келли Дэлсон, Соня Лизетт, Саймон Биррелл
Оператор – Джейсон Гуделл
Композитор – Джереми Майлз Фергюсон
Художник – Кристиан Маркус, Есения Корреа
Монтаж – Крис Мертенс
Жанр – триллер
В главных ролях: Ивэн Уильямс, Аннабелл Стивенсон, Элизабет Хауэр, Дэн Дж. Джонсон, Джон Иерарди, Келли Дэлсон, Ирис Чунг, Даррел Черни, Кэти Дайан Томлин, Кали Фредрикс.
Мадам 16+
Богатая пара в Париже собирает гостей на званый ужин. Ждут мэра Лондона и других аристократов, но за столом 13 приборов.
И хозяйка, из суеверия, просит служанку присоединиться к трапезе. Мария оказывается за столом инкогнито, и в нее влюбляется богатый коллекционер искусства.
Год – 2017
Страна – Франция
Слоган – «Счастье подано»
Режиссер – Аманда Штерс
Сценарий – Аманда Штерс
Продюсер – Сирил Кольбо-Жюстен, Мэттью Гледхилл, Дидье Люпфер
Оператор – Режис Блондо
Композитор – Маттье Гонет
Художник – Херальд Наджар, Жулиан Жиро
Монтаж – Николя Шодер
Жанр – драма, комедия
В главных ролях: Тони Коллетт, Харви Кейтель, Росси де Пальма, Майкл Смайли, Кристиан Абарт, Сью Канн, Жозефин де ла Буме, Тим Феллингэм, Виолэйн Джилиберт, Станислас Мерхар.
Статус Брэда 18+
У Брэда есть все, чтобы быть счастливым. Но, когда он встречает более успешных друзей детства, которые обставили его по всем статьям, он чувствует себя полным лузером.
Год – 2017
Страна – США
Слоган – «Все не так смешно, как кажется»
Режиссер – Майк Уайт
Сценарий – Майк Уайт
Продюсер – Дэвид Бернад, Деде Гарднер, Сидни Киммел
Оператор – Хавьер Гробет
Композитор – Марк Мазерсбо
Художник – Ричард Хувер, Мари-Солей Деном, Крэйг К. Льюис
Монтаж – Хезер Персонс
Жанр – комедия
В главных ролях: Бен Стиллер, Остин Абрамс, Дженна Фишер, Майкл Шин, Джемейн Клемент, Люк Уилсон, Майк Уайт, Хавьер Гробет.
Министр 18+
Франко Луччи, предприниматель на грани банкротства, видит единственную возможность сохранить бизнес: обратиться за помощью к итальянскому министру, своему давнему приятелю.
Он приглашает его на званый ужин, и все должно быть идеально: лучшее вино, крупная взятка и очаровательная девушка, готовая лечь с министром в постель. Девушку должен найти Микеле, шурин героя. И он находит… но совсем не ту, которую все ожидали увидеть. Кажется, из-за девушки планы Франко под угрозой.
Год – 2016
Страна – Италия
Слоган – «Как выиграть гостендер?»
Режиссер – Джорджио Амато
Сценарий – Джорджио Амато
Оператор – Клаудио Марчедду
Композитор – Эудженио Вицедомини
Художник – Лоредана Палетта
Монтаж – Анджело Д’Агата
Жанр – комедия
В главных ролях: Джанмарко Тоньяцци, Алессия Барела, Эдоардо Пеше, Ира Фронтен, Джорджио Амато, Фортунато Серлино, Нино Д’Агата, Джанлука Д’Эрколе, Алессио Де Персио, Джулия Ди Килио.
Расписание сеансов можно посмотреть на нашем сайте в разделе АФИША.