Обзор киноновинок от РИА «7 новостей»

На этой неделе в рязанских кинотеатрах стартует показ четырёх новых фильмов.

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В четверг, 4 мая, в кинотеатрах Рязани стартует показ новых новых фильмов. А в субботу, 6 мая, начинается показ ещё одной ленты.

РИА «7 новостей» предлагает своим читателям ознакомиться с киноновинками недели.

Три дня до весны 12+

Ленинград, февраль 1942 года. У офицера госбезопасности Андреева и молодого врача Марицкой есть всего 72 часа, чтобы предотвратить катастрофу.

Жизнь и смерть, любовь и предательство переплетаются в стремительно развивающихся событиях…

Год – 2017

Страна – Россия

Режиссер – Александр Касаткин

Сценарий – Аркадий Высоцкий, Александр Бородянский

Продюсер – Эдуард Пичугин, Ирина Баскакова

Оператор – Руслан Герасименков

Композитор – Антон Лубченко

Художник – Леонид Карпов, Наталья Соколова

Монтаж – Ольга Прошкина

Жанр – военный, детектив

В главных ролях: Евгений Сидихин, Юрий Ицков, Владислав Абашин, Полина Красавина, Игорь Грабузов, Кирилл Плетнёв, Елена Лотова.

Стражи Галактики. Часть 2 (16+)

Все в сборе: землянин Питер Квилл (Звездный Лорд), молчаливый громила Дракс, зеленокожая наемница Гамора, живое дерево Грут и говорящий енот.

Герои не изменяют себе и с завидной регулярностью продолжают попадать в немыслимые ситуации, выпутываясь из них почти без ущерба (а иногда даже с пользой) для окружающих. На этот раз им предстоит раскрыть одну из самых главных тайн во всей Галактике: кто же на самом деле отец Питера Квилла?

Год – 2017

Страна – США

Режиссер – Джеймс Ганн

Сценарий – Джеймс Ганн, Дэн Абнетт, Энди Леннинг

Продюсер – Виктория Алонсо, Луис Д’Эспозито, Кевин Файги

Оператор – Генри Брэхам

Композитор – Тайлер Бейтс

Художник – Скотт Чамблисс, Елена Альбанезе, Рэмси Эйвери

Монтаж – Фред Раскин, Крэйг Вуд

Жанр – фантастика, боевик, приключения

В главных ролях: Крис Пратт, Зои Салдана, Дэйв Батиста, Вин Дизель, Брэдли Купер, Майкл Рукер, Карен Гиллан, Пом Клементьефф, Элизабет Дебики, Курт Рассел.

Любовь и страсть. Далида 16+

Она была рождена, чтобы стать звездой. Она обладала магической красотой и невероятным голосом.

Она ворвалась на музыкальный Олимп и завладела сердцами всего мира. Но слава и деньги не принесли ей счастья. Всю жизнь она искала настоящую любовь и ради нее пожертвовала всем.

Год – 2016

Страна – Франция

Режиссер – Лиза Азуэлос

Сценарий – Орландо, Лиза Азуэлос, Жак Пессис

Продюсер – Лиза Азуэлос, Жюльен Мадон, Жером Сейду

Оператор – Антуан Санье

Композитор – Жан-Клод Пети

Художник – Эмиль Гиго, Эммануэль Юшновски

Жанр – биография

В главных ролях: Свева Алтиви, Венсан Перес, Риккардо Скамарчо, Нильс Шнайдер, Жан-Поль Рув, Николя Дювошель, Алессандро Борги, Валентина Карли, Бренно Плачидо, Микаэль Коэн.

Прочь 18+

Знакомство с родителями подружки не предвещает молодому фотографу из Нью-Йорка ничего хорошего, ведь семья девушки принадлежит к элитному обществу и живёт в уединённом загородном доме.

Если бы он только знал истинную причину своего приглашения, то немедленно бросился бы прочь…

Год – 2017

Страна – США

Слоган – «Знакомство с родителями не всегда заканчивается свадьбой»

Режиссер – Джордан Пил

Сценарий – Джордан Пил

Продюсер – Джейсон Блум, Жанетт Брилл, Marcei A. Brown

Оператор – Тоби Оливер

Композитор – Майкл Эбелс

Художник – Расти Смит, Крис Крейн, Надин Хэйдерс

Монтаж – Грегори Плоткин

Жанр – ужасы, детектив

В главных ролях: Дэниэл Калуя, Эллисон Уильямс, Кэтрин Кинер, Брэдли Уитфорд, Калеб Лэндри Джонс, Маркус Хендерсон, Бетти Гэбриел, Лейкит Стэнфилд, Стивен Рут, Лил Релл.

Расписание сеансов можно посмотреть на нашем сайте в разделе АФИША.