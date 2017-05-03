Обзор киноновинок от РИА «7 новостей»
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На этой неделе в рязанских кинотеатрах стартует показ четырёх новых фильмов.
В четверг, 4 мая, в кинотеатрах Рязани стартует показ новых новых фильмов. А в субботу, 6 мая, начинается показ ещё одной ленты.
РИА «7 новостей» предлагает своим читателям ознакомиться с киноновинками недели.
Три дня до весны 12+
Ленинград, февраль 1942 года. У офицера госбезопасности Андреева и молодого врача Марицкой есть всего 72 часа, чтобы предотвратить катастрофу.
Жизнь и смерть, любовь и предательство переплетаются в стремительно развивающихся событиях…
Год – 2017
Страна – Россия
Режиссер – Александр Касаткин
Сценарий – Аркадий Высоцкий, Александр Бородянский
Продюсер – Эдуард Пичугин, Ирина Баскакова
Оператор – Руслан Герасименков
Композитор – Антон Лубченко
Художник – Леонид Карпов, Наталья Соколова
Монтаж – Ольга Прошкина
Жанр – военный, детектив
В главных ролях: Евгений Сидихин, Юрий Ицков, Владислав Абашин, Полина Красавина, Игорь Грабузов, Кирилл Плетнёв, Елена Лотова.
Стражи Галактики. Часть 2 (16+)
Все в сборе: землянин Питер Квилл (Звездный Лорд), молчаливый громила Дракс, зеленокожая наемница Гамора, живое дерево Грут и говорящий енот.
Герои не изменяют себе и с завидной регулярностью продолжают попадать в немыслимые ситуации, выпутываясь из них почти без ущерба (а иногда даже с пользой) для окружающих. На этот раз им предстоит раскрыть одну из самых главных тайн во всей Галактике: кто же на самом деле отец Питера Квилла?
Год – 2017
Страна – США
Режиссер – Джеймс Ганн
Сценарий – Джеймс Ганн, Дэн Абнетт, Энди Леннинг
Продюсер – Виктория Алонсо, Луис Д’Эспозито, Кевин Файги
Оператор – Генри Брэхам
Композитор – Тайлер Бейтс
Художник – Скотт Чамблисс, Елена Альбанезе, Рэмси Эйвери
Монтаж – Фред Раскин, Крэйг Вуд
Жанр – фантастика, боевик, приключения
В главных ролях: Крис Пратт, Зои Салдана, Дэйв Батиста, Вин Дизель, Брэдли Купер, Майкл Рукер, Карен Гиллан, Пом Клементьефф, Элизабет Дебики, Курт Рассел.
Любовь и страсть. Далида 16+
Она была рождена, чтобы стать звездой. Она обладала магической красотой и невероятным голосом.
Она ворвалась на музыкальный Олимп и завладела сердцами всего мира. Но слава и деньги не принесли ей счастья. Всю жизнь она искала настоящую любовь и ради нее пожертвовала всем.
Год – 2016
Страна – Франция
Режиссер – Лиза Азуэлос
Сценарий – Орландо, Лиза Азуэлос, Жак Пессис
Продюсер – Лиза Азуэлос, Жюльен Мадон, Жером Сейду
Оператор – Антуан Санье
Композитор – Жан-Клод Пети
Художник – Эмиль Гиго, Эммануэль Юшновски
Жанр – биография
В главных ролях: Свева Алтиви, Венсан Перес, Риккардо Скамарчо, Нильс Шнайдер, Жан-Поль Рув, Николя Дювошель, Алессандро Борги, Валентина Карли, Бренно Плачидо, Микаэль Коэн.
Прочь 18+
Знакомство с родителями подружки не предвещает молодому фотографу из Нью-Йорка ничего хорошего, ведь семья девушки принадлежит к элитному обществу и живёт в уединённом загородном доме.
Если бы он только знал истинную причину своего приглашения, то немедленно бросился бы прочь…
Год – 2017
Страна – США
Слоган – «Знакомство с родителями не всегда заканчивается свадьбой»
Режиссер – Джордан Пил
Сценарий – Джордан Пил
Продюсер – Джейсон Блум, Жанетт Брилл, Marcei A. Brown
Оператор – Тоби Оливер
Композитор – Майкл Эбелс
Художник – Расти Смит, Крис Крейн, Надин Хэйдерс
Монтаж – Грегори Плоткин
Жанр – ужасы, детектив
В главных ролях: Дэниэл Калуя, Эллисон Уильямс, Кэтрин Кинер, Брэдли Уитфорд, Калеб Лэндри Джонс, Маркус Хендерсон, Бетти Гэбриел, Лейкит Стэнфилд, Стивен Рут, Лил Релл.
Расписание сеансов можно посмотреть на нашем сайте в разделе АФИША.