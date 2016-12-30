Образование СССР. 30 декабря в истории

День Республики Мадагаскар, убийство Григория Распутина, опера «Любовь к трём апельсинам», синтетический каучук, метрополитен в Токио – что ещё интересного произошло в истории 30 декабря?

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30 декабря отмечается День Республики Мадагаскар. В 1958 году, согласно Конституции пятой французской республики, Мадагаскар получил право самоуправления под названием Малагасийская Республика. В 1960 году страна получила полную независимость. По всей стране в этот праздничный день проходят различные торжественные мероприятия и народные гуляния.

Ровно 100 лет назад в Петербурге был убит Григорий Распутин. В 1904 году в Петербурге появился странный человек. Он называл себя Григорием Распутиным, говорил, что он святой, и на каждом шагу рассказывал о своём чудодейственном даре приносить исцеление. Вскоре вести о чудесном знахаре достигли царского дворца. Императрица Александра Фёдоровна в надежде, что Распутин исцелит её единственного сына от гемофилии, уговорила своего царственного супруга Николая II пригласить его к императорскому двору. Распутин принялся лечить царевича. Видя успешные результаты его врачевания, благодарная царица осыпала его милостями и приблизила к императорскому двору. Но вскоре в Петербурге стали ходить слухи о крайне непристойном поведении Распутина. Говорили, что он берёт взятки, устраивает пьяные дебоши и оргии.

Чтобы спасти престиж монархии, в среде императорского окружения против Распутина возник заговор. Его инициаторами были князь Феликс Юсупов, Владимир Пуришкевич и великий князь Дмитрий Павлович. 30 декабря 1916 года они пригласили Григория Распутина во дворец Юсупова для встречи с племянницей императора. В пирожных и напитках, поданных гостю, содержался цианистый калий. Когда заговорщики увидели, что яд не подействовал, Юсупов выстрелил в Распутина. Ему удалось выбежать из дворца, но там его перехватили Пуришкевич и великий князь, которые выстрелили в него в упор. Григорий пытался было подняться на ноги, но его быстро связали, засунули в мешок с грузом и сбросили в прорубь. Позже вскрытие показало, что Распутин, уже будучи на дне Невы, отчаянно боролся за свою жизнь, но в конце концов захлебнулся.

30 декабря 1921 года в Чикаго на сцене городской оперы под управлением автора Сергея Сергеевича Прокофьева была впервые исполнена опера «Любовь к трём апельсинам». Премьера прошла с большим успехом. «Любовь к трём апельсинам» — первая комическая опера Прокофьева, которую композитор написал в 1919 году, когда жил за рубежом. Однако замысел её был связан с театральными впечатлениями дореволюционной России.

Союз Советских Социалистических Республик (СССР) – бывшее крупнейшее государство мира по площади, второе по экономической и военной мощи и третье — по численности населения. СССР занимал восточную половину Европы и северную треть Азии. СССР был создан 30 декабря 1922 года, когда I Съездом Советов СССР была утверждена Декларация об образовании Союза ССР.

Эта дата, когда Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика (РСФСР) объединилась с Украинской и Белорусской советскими социалистическими республиками и Закавказской Советской Федеративной Социалистической Республикой, и считается днём образования СССР. Эти республики возникли после Октябрьской революции 1917 года и распада Российской империи.

Первоначально в состав СССР вошли только эти четыре союзные республики, а в последующие годы были созданы и вошли в состав СССР и другие. С 1956 по 1991 год в состав СССР входили 15 союзных республик: Российская СФСР, Украинская ССР, Белорусская ССР, Узбекская ССР, Казахская ССР, Грузинская ССР, Азербайджанская ССР, Литовская ССР, Молдавская ССР, Латвийская ССР, Киргизская ССР, Таджикская ССР, Армянская ССР, Туркменская ССР, Эстонская ССР. Являясь крупной и мощной страной, с богатым экономическим потенциалом, занимая ведущее место в мире по запасам многих полезных ископаемых, страной богатейших культурных традиций, СССР за годы своего существования пережил разные периоды – были достижения и потери.

89 лет назад русский химик Сергей Лебедев первым в мире разработал способ получения синтетического каучука. В течение 1930 года в Ленинграде был построен опытный завод под технологию, разработанную Лебедевым, и было запущено производство синтетического каучука. В 1931 году учёного наградили орденом Ленина «за особо выдающиеся заслуги по разрешению проблемы получения синтетического каучука».

30 декабря 1927 года в Токио открылась линия метрополитена – первая за пределами Европы и Америки. Линия имела протяженность всего 2,2 километра, однако в первое время пользовалась огромной популярностью. Чтобы провести пять минут под землей, японцы по два часа выстаивали в очереди!