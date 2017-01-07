Новый год «Элекс-Фаворит» начал с победы над соперником из Казани

«Элекс-Фаворит» одержал пятую победу подряд – это лучший результат рязанской команды в первенстве Высшей лиги.

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В субботу, 7 января, в Рязани был сыгран перенесённый матч 7-го тура первенства России по мини-футболу среди команд конференции «Запад» Высшей лиги: на «Арене-Атрон» «Элекс-Фаворит» принимал «Ядран» из Казани.

Первоначально эта встреча должна была пройти 12 ноября, но из-за проблем с залом её перенесли на резервный день. Естественно, что морозная погода, из-за которой несколько игроков приболели, а также то, что матч был назначен на праздничный день, не могли не сказаться на характере игры. Впрочем, поначалу показалось, что, как и в кубковом матче, хозяева проблем не испытают и без труда добьются необходимого результата – в первую смену рязанцы создали несколько опасных моментов у ворот гостей, а те об атаках и не помышляли.

Но ожидания не оправдались – казанцы по ходу сезона прибавили и показывают очень неплохой, быстрый мини-футбол. Не случайно сегодняшние соперники находятся на соседних строчках турнирной таблицы – «Элекс-Фаворит» на шестом месте, «Ядран» на седьмом.

Счёт был открыт на четвёртой минуте, когда Денис Голунов после великолепного паса Руслана Мурашкина пробил точно под штангу. Гости отыгрались, едва начав с центра – Артур Гилязетдинов воспользовался несогласованностью Костикова и Голунова. И этот счёт продержался на табло не долго – Александр Кореньков поддавил соперника в углу площадки, тот ошибся с передачей, рязанец переадресовал мяч Голунову, и тот оформил дубль.

После этого гости стали атаковать опасней хозяев, а вот у рязанцев опасных моментов впереди возникало не много. В итоге на 16-й минуте Игорь Рогачевский с близкого расстояния завершает быструю контратаку «Ядрана». Хозяева посчитали, что мяч во время атаки вышел за пределы площадки, но, судя по всему, он катился точно по линии. На перерыв соперники ушли при равном счёте – 2:2.

В начале второго тайма Салават Самигуллин впервые в этой встрече вывел казанцев вперёд. Рязанцы завелись, начали прессинговать соперника, заставлять его ошибаться. В результате у ворот Марата Мухаметзярова стали регулярно возникать опасные моменты. Один из них завершился голом Михаила Лушникова. Начал комбинацию Евгений Костиков, сделавший дальний пас на Лушникова, тот сбросил головой в центр Алексею Петухову. Помешать ему пробить пытались два защитника и вратарь. Сделать им это удалось, вот только мяч отскочил к никем не прикрытому Лушникову и тому оставалось только не промахнуться мимо пустого угла.

«Элекс-Фаворит» продолжал атаковать и в итоге пропустил быструю контратаку в исполнении Никиты Хромых и Самигуллина. Хромых отобрал мяч, передал партнёру и дождался ответного паса. Впрочем, радовались гости недолго – Алексей Кинякин сыграл на опережение, отобрал мяч, сделал пас Петухову, и тот забил свой очередной мяч в текущем первенстве.

После счёта 4:4 забить могли как те, так и другие, но больше повезло рязанцам. За 30 секунд до конца матча Александр Телегин после паса пяткой от Голунова со средней дистанции отправил мяч в ворота – 5:4. Казанцы выпустили пятого полевого, но изменить счёт на табло не сумели.

«Элекс-Фаворит» одержал пятую победу подряд – это лучший результат рязанской команды в первенстве Высшей лиги. А серия без поражений у рязанцев составляет уже шесть игр.

Первый круг команда завершила на шестом месте в турнирной таблице. Следующий тур, матчи которого будут сыграны 14 января, «Элекс» пропускает, а 21 января будет принимать дома астраханский «Хазар».