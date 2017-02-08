http://7info.ru/news/main/nochju_v_rjazani_vo_vremja_pozhara_povrezhdeny_tri_avtomobilja/
Ночью в Рязани во время пожара повреждены три автомобиля
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Ночью в Рязани во время пожара повреждены три автомобиля
Главная новость 46
На место происшествия выезжали и принимали участие в тушении пожарный автомобиль и шесть сотрудников МЧС.
В среду, 8 февраля, в 03.36 на улице Стройкова в Рязани загорелся автомобиль. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Рязанской области.
В результате пожара были повреждены огнём мотор и капот легкового автомобиля. От жара также повреждены две стоявших рядом машины. Люди, к счастью, не пострадали.
Причина пожара и ущерб устанавливаются.
На место происшествия выезжали и принимали участие в тушении пожарный автомобиль и шесть сотрудников МЧС.