Ночью в Рязани во время пожара повреждены три автомобиля

На место происшествия выезжали и принимали участие в тушении пожарный автомобиль и шесть сотрудников МЧС.

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В среду, 8 февраля, в 03.36 на улице Стройкова в Рязани загорелся автомобиль. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Рязанской области.

В результате пожара были повреждены огнём мотор и капот легкового автомобиля. От жара также повреждены две стоявших рядом машины. Люди, к счастью, не пострадали.

Причина пожара и ущерб устанавливаются.

На место происшествия выезжали и принимали участие в тушении пожарный автомобиль и шесть сотрудников МЧС.