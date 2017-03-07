Николай Любимов признался в любви рязанкам

Глава региона раздал женщинам цветы и открытки.

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Во вторник, 7 марта, в Рязани прошёл флешмоб, посвящённый Международному женскому дню. Участие в нём принял временно исполняющий обязанности губернатора Николай Любимов.

Глава региона раздал женщинам цветы и открытки, а также признался в любви. Вместе с волонтёрами Николай Любимов выпустил в небо воздушные шары в виде сердца.