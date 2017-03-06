Николай Любимов пообщался с представительницами рязанских СМИ

В ходе беседы за чашкой чая Николай Любимов рассказал и о рабочих планах, и о своих личных.

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В понедельник, 6 марта, врио губернатора Рязанской области Николай Любимов встретился с редакторами и журналистами рязанских СМИ. В преддверии Международного женского дня за круглым столом вместе с главой региона оказались представительницы прекрасного пола. Любимов поздравил женщин с наступающим праздником. Те же в свою очередь не упустили возможность задать все интересующие их вопросы.

В ходе беседы за чашкой чая Николай Любимов рассказал и о рабочих планах, и о своих личных. Глава региона признался, что Рязань ему понравилась. Пока он и его супруга видели город только из окна автомобиля, но уже в ближайший выходной они собираются совершить прогулку по Рязани и познакомиться с её достопримечтальностями поближе. По словам Любимова, он уже привык к тому, что стал рязанцем, и выражение "у нас в Рязани" употребляет довольно часто и свободно. Один из друзей, провожая Любимова в новый город, пожелал: "Циолковский уехал из Рязани и прославил Калугу, а ты просто обязан сделать наоборот!" В новой должности врио губернатора планирует в первую очередь заняться вопросами образования, здравоохранения, культуры и, конечно, дорогами.

На встрече речь зашла об отношении Николая Любимова к социальным сетям. Глава региона рассказал, что аккаунт он заводил для личных целей, да и лимит допустимых друзей у него уже исчерпан.

В свободное время Николай Любимов предпочитает послушать музыку, почитать детектив, посмотреть сериал "След" или даже попеть. Как отметил глава региона, поёт он неплохо. С пением связана забавная история, которой Любимов поделился с журналистами. В одном из московских караоке-клубов врио губернатора исполнил песню Дениса Майданова, а потом выяснилось, что это исполнение слышал и сам певец.

В детстве Любимов мечтал стать космонавтом, а из всех видов спорта предпочтение отдаёт футболу и хоккею.

Перед женскими днём журналисты не могли не спросить Любимова о маме. Её зовут Валентина, с 1971 года она преподаёт в торгово-кулинарном техникуме. Мамой Николай Любимов по-настоящему гордится. Как и своим дедом - ветераном Великой Отечественной войны.

Вопросы могли сыпаться бесконечно, и врио губернатора пообещал журналистам, что это не последняя их встерча. Пресс-конференция с главой региона уже намечена на март.

В завершении встречи Любимов поздравил всех с праздником и подарил цветы.