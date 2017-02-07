Назначен новый гендиректор группы компаний «Единство»

Ранее Антон Воробьёв был заместителем генерального директора «Единства». Также он известен по работе в администрации Рязани.

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Новым генеральным директором группы компаний «Единство» стал Антон Сергеевич Воробьёв. Информация об этом размещена на официальном сайте строительной компании.

Напомним, ранее пост директора покинул Евгений Коковин.

Ранее Антон Воробьёв был заместителем генерального директора «Единства». Также он известен по работе в администрации Рязани.