http://7info.ru/news/main/na_vezde_v_rjazan_so_storony_solotchi_obrazovalas_bolshaja_probka/
На въезде в Рязань со стороны Солотчи образовалась большая пробка
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На въезде в Рязань со стороны Солотчи образовалась большая пробка
Главная новость 522
По данным сервиса «ЯндексПробки», на участке дороги произошло несколько аварий, в том числе и на мосту через Оку.
Днём в воскресенье, 17 сентября, на въезде в Рязань со стороны Солотчи образовалась большая пробка. Об этом РИА «7 новостей» сообщил очевидец.
По его словам, затруднения при движении в город начинаются уже на повороте на Поляны.
По данным сервиса «ЯндексПробки», на участке дороги произошло несколько аварий, в том числе и на мосту через Оку.