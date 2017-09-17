На въезде в Рязань со стороны Солотчи образовалась большая пробка

По данным сервиса «ЯндексПробки», на участке дороги произошло несколько аварий, в том числе и на мосту через Оку.

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Днём в воскресенье, 17 сентября, на въезде в Рязань со стороны Солотчи образовалась большая пробка. Об этом РИА «7 новостей» сообщил очевидец.

По его словам, затруднения при движении в город начинаются уже на повороте на Поляны.

По данным сервиса «ЯндексПробки», на участке дороги произошло несколько аварий, в том числе и на мосту через Оку.