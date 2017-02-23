http://7info.ru/news/main/na_uchastke_trassy_m-5_v_rjazanskoj_oblasti_zatrudneno_dvizhenie/
На участке трассы М-5 в Рязанской области затруднено движение
Главная новость 367
На участке трассы М-5 в Рязанской области затруднено движение
Главная новость 367
Водителей просят заранее продумывать свой маршрут.
В четверг, 23 февраля, на участке трассы М-5 в Рязанской области затруднено движение. Об этом сообщил официальный сайт регионального управления МЧС.
По данным МЧС, проблемы возникают при движении по участку с 360 по 370 километр. Водителей просят заранее продумывать свой маршрут.