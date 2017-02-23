На участке трассы М-5 в Рязанской области затруднено движение

Водителей просят заранее продумывать свой маршрут.

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В четверг, 23 февраля, на участке трассы М-5 в Рязанской области затруднено движение. Об этом сообщил официальный сайт регионального управления МЧС.

По данным МЧС, проблемы возникают при движении по участку с 360 по 370 километр. Водителей просят заранее продумывать свой маршрут.