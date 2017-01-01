http://7info.ru/news/main/na_trasse_m-5_proizoshlo_dtp_s_tremja_avtomobiljami/
На трассе М-5 произошло ДТП с тремя автомобилями
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На трассе М-5 произошло ДТП с тремя автомобилями
Главная новость 420
О произошедшем РИА «7 новостей» сообщил очевидец.
В воскресенье, 1 января, в 18.40 на трассе М-5 под Рязанью, около кафе «Минутка» произошла авария с участием трёх автомобилей. Об этом РИА «7 новостей» сообщил очевидец.
По его словам, «Ниссан Тиана» ехал с большой скоростью. При перестроении в другой ряд он задел правую строну «Фольксвагена», после чего «Ниссан» занесло, и он столкнулся с припаркованным на встречной обочине автомобилем ВАЗ-2114.
О пострадавших во время ДТП очевидец не сообщил.