На трассе М-5 произошло ДТП с тремя автомобилями

О произошедшем РИА «7 новостей» сообщил очевидец.

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В воскресенье, 1 января, в 18.40 на трассе М-5 под Рязанью, около кафе «Минутка» произошла авария с участием трёх автомобилей. Об этом РИА «7 новостей» сообщил очевидец.

По его словам, «Ниссан Тиана» ехал с большой скоростью. При перестроении в другой ряд он задел правую строну «Фольксвагена», после чего «Ниссан» занесло, и он столкнулся с припаркованным на встречной обочине автомобилем ВАЗ-2114.

О пострадавших во время ДТП очевидец не сообщил.