На «Рыжей ёлке» юные рязанцы узнали, что делать, если ты потерялся

Новогодний праздник для всех желающих организовал поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт».

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В субботу, 23 декабря, в Рязани прошла «Рыжая ёлка», организованная поисково-спасательным отрядом «Лиза Алерт». Мероприятие прошло на третьем этаже ТЦ «Барс на Московском». Принять участие в такой необычной ёлке мог любой желающий, заранее сообщив о своём участие в празднике в соцсетях. По данным одного из организаторов, заявок на участие в ёлке поступило около 100.

Дети вместе с инструкторами водили хоровод вокруг ёлки, попадали в лапы ночных птиц в подвижной игре «Совушки» и, конечно же, звали Деда Мороза и Снегурочку. Правда, главный новогодний волшебник забыл в лесу подарки, поэтому ему сразу пришлось отправиться обратно в лес на поиски подарков. А в это время на главной сцене выступили детские рязанские коллективы. Кроме того, дети в игровой форме узнали что делать, если ты потерялся, как себя вести, если на улице к тебе подходит незнакомый человек с просьбой, к кому можно обратиться за помощью в городе и в лесу.

Пока дети веселились, родители слушали лекции на тему детской безопасности. Инструкторы рассказали им о важных правилах, психологических аспектах и алгоритмах действий, чтобы обезопасить ребёнка.

«Рыжая ёлка» прошла в 17 российский городах.