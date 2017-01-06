На Рождество в Рязанской области похолодает до минус 30°С

В течение дня ожидается облачная погода, небольшой снег, местами метель.

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В субботу, 7 января, в Рязанской области похолодает до -30ºС. В течение дня ожидается облачная погода, небольшой снег, местами метель.

Ветер северный, северо-восточный, 5-10 м/с, местами порывы 12-17 м/с, сообщает сайт ГУ МЧС России по Рязанской области.

Температура воздуха ночью опустится до -25,-20°С, на севере области местами до -30ºС, в Рязани -25,-23°С; днём по области -21,-16°С, в Рязани -20,-18°С.