http://7info.ru/news/main/na_rjazanskuju_oblast_nadvigaetsja_tuman/
На Рязанскую область надвигается туман
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На Рязанскую область надвигается туман
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Туман продержится до конца суток.
В ближайшие часы на Рязанскую область может опуститься туман. На сайте ГУ МЧС России по Рязанской области опубликовано соответствующее метеопредупреждение.
Сообщается, что днём 10 января с сохранением до конца суток, а также утром 11 января на территории Рязанской области ожидается туман с видимостью 200-500 м, гололед.