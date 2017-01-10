На Рязанскую область надвигается туман

Туман продержится до конца суток.

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В ближайшие часы на Рязанскую область может опуститься туман. На сайте ГУ МЧС России по Рязанской области опубликовано соответствующее метеопредупреждение.

Сообщается, что днём 10 января с сохранением до конца суток, а также утром 11 января на территории Рязанской области ожидается туман с видимостью 200-500 м, гололед.