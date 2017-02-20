На рязанском празднике «Душа моя Масленица» будут работать две сцены

Финальным аккордом станут сжигание чучела Масленицы и фейерверк.

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В этом году на традиционном празднике «Душа моя Масленица» в Рязани организуют две сцены.

Главная разместится у улицы Горького. Концерт в 14.00 откроет русский народный хор имени Попова, который выступит со своим балетом. Также горожане увидят песенно-инструментальный ансамбль «Отрада», фольклорные ансамбли «Узорочье» и «Карусель», фольклорную группу «Рябинушка». Последняя дебютирует на общегородской Масленице, но её участники несколько лет назад выступали в составе других коллективов. Завершит программу на этой сцене кавер-группа The Timers.

Вторая сцена расположится у памятника Евпатию Коловрату. Там с полуторачасовой программой выступят члены городского клуба «Играй, гармонь!». Их сменят рязанские поэты и фольклорная группа «Русский квас», которая также исполнит песни на стихи местных авторов.

Помимо музыкантов и литераторов, в программе заняты артисты рязанских театров, как государственных, так и студенческого театра РГУ «Переход». Они будут работать на развлекательных площадках по всему бульвару.

Финальным аккордом станут сжигание чучела Масленицы и фейерверк в 18:45.