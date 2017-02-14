На рязанской сцене выступит Имперский русский балет

Рязанцы увидят «Дон Кихот» в оригинальной хореографической редакции Гедиминаса Таранды.

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В понедельник, 27 февраля, на сцене рязанского театра драмы выступит Имперский русский балет. История мирового балета знает множество примеров творческого содружества композитора и хореографа. Причина этого заключается в характере самоѓо балетного жанра, в котором сливаются воедино музыка и искусство Терпсихоры. Одним из знаменитых творческих тандемов в XIX веке стало сотрудничество Людвига Минкуса и Мариуса Петипа. Именно ему мы обязаны появлением балета «Дон Кихот», вошедшего в сокровищницу искусства.

Сюжет, почерпнутый из романа М.Сервантеса «Дон Кихот», на который в 1869 г. Петипа задумал создать свой очередной балет, неоднократно воплощался на сцене. Еще с XVIII века во многих театрах Европы шли спектакли с этим названием. В основе сюжета — эпизод из истории странствий Дон Кихота и Санчо Пансы. «Рыцарь печального образа» и его верный оруженосец помогают юной красотке Китри одурачить жадного отца, мечтающего выдать её замуж за богатого и глупого Гамаша, и бежать с веселым цирюльником Базилем.

«Дон Кихот» по праву признан классикой балетного жанра. Однако в сценической истории балета случались свои повороты. В 1900 году, ещё при жизни Петипа, новую хореографическую редакцию балета осуществил молодой, только что окончивший Петербургское театральное училище Александр Горский (1871-1924). На протяжении последующего столетия хореографические версии балета неоднократно обновлялись. В Рязани Имперский Русский Балет представит балет «Дон Кихот» в оригинальной хореографической редакции Гедиминаса Таранды.