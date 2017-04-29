На ремонт дорог в Рязани потратят почти 700 миллионов рублей

На сегодняшний день из 32 участков автомобильных дорог по 15 объектам состоялись аукционы и определились подрядчики.

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На сегодняшний день из 32 участков автомобильных дорог по 15 объектам состоялись аукционы и определились подрядчики.

В Рязани отремонтируют 32 участка муниципальных автомобильных дорог, об этом в пятницу, 28 апреля, рассказала журналистам заместитель главы городской администрации Ольга Свинцова. На эти цели ведено почти 700 млн. рублей.

Ольга Свинцова пояснила, куда потратят выделенные средства.

– Мы планируем произвести ремонтные работы, а также строительство на 32 участках автомобильных дорог общего пользования. На трёх из них будет проведён капитальный ремонт, который подразумевает под собой изменения параметров дороги, – рассказала заместитель главы администрации города Рязани.

Она также пояснила, что основной принцип ремонта в 2017 году – комплексность. Начиная с дорожного полотна, обустройства его всеми знаками, а также мероприятиями по безопасности дорожного движения.

По её словам, капитально отремонтируют Куйбышевское шоссе, где будет произведён вынос теплотрассы, впервые установят «плавающие люки», которые позволят максимально не разрушать асфальт вблизи колодцев из-за неплотного соприкосновения. Ко всем дошкольным образовательным учреждениям и школе №11 будут оборудованы пешеходные переходы в соответствии с национальными стандартами. Отремонтируют все примыкания, перенесут освещение в соответствии с нормами.

На улице Большой также будет произведён капитальный ремонт. Сделают уширение проезжей части на одну полосу, построят тротуары, изменят схему организации дорожного движения, добавят недостающее освещение.

Третьим объектом станет проезд Шабулина, где обустроят два участка с круговым движением, а также ликвидируют лишние примыкания и установят новую систему работы светофоров.

По окончанию ремонта все дороги будут благоустраивать: посадят газоны, деревья и кустарники.

На сегодняшний день из 32 участков автомобильных дорог по 15 объектам состоялись аукционы и определились подрядчики. На них уже ведутся подготовительные или ремонтные работы.