На озере Синец под Рязанью пройдёт третий этап рыбатлона

Именно на озере Синец обычно вылавливается наибольшее количество рыбы среди всех мест, где проходит рыбатлон.

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Третий этап Всероссийских соревнований по рыбатлону-2017 пройдёт в воскресенье, 30 июля, с 13:00 на зарыбленном озере Синец в 5 километрах от Рязани в Пронском направлении. К участию приглашаются все желающие, независимо от пола, возраста и рыболовно-беговых способностей. Регистрация участников проходит на главной странице сайта rybatlon.ru . Участие, как всегда в рыбатлоне, бесплатное, правила те же – пробежать три круга по километру и поймать две любые рыбы.

По опыту проведения рыбатлонных соревнований на этом озере акцент спортсменов будет сделан на мелкого карася, что развелся здесь в больших количествах. Именно на озере Синец обычно вылавливается наибольшее количество рыбы среди всех мест, где проходит рыбатлон.

Призов организаторы и партнёры соревнований вновь готовят приличное количество, как всегда будет проведено и отдельное женское награждение со специальными призами! Добраться до озера без проблем можно как на своем авто, так и на рейсовых автобусах от рязанского Автовокзала «Центральный» (что на Московском шоссе).

Расписание 3-го этапа Рыбатлона-2017:

13:00 – регистрация участников, выдача стартовых номеров

14:00 – старт

16:00 – завершение ловли, штрафные круги

16:20 – награждение

Главные партнёры – Туристическое агентство «МК-Тревел», АвтоСервис «Омега-Центр», Компания по благоустройству территорий «Частная собственность» и Рыболовный Центр «ОК-62» в «Глобусе».

Организация и проведение соревнований – «КБ Праздников» (кбпраздников.рф).

Техническая поддержка – Продюсерский Центр «Медиа-Формат».

Полиграфическая поддержка и дизайн – Типография «Формат».

Официальные партнёры – сеть клиник «Прайм-стоматология», магазин «Твой скутер», салон-магазин «Флёр де Ви. Цветы&Шары», Тир/Оружейный магазин «Ворошиловский Стрелок», Рыболовный Клуб «Время провождения - Рыбалка», Торговая Марка «Mister Rybkin».

Генеральные информационные партнёры – информационное агентство «7 новостей», «Авторадио» в Рязани-102.0 FM, РЕН-ТВ-Рязань, канал ТКР, газета «Мещёрская сторона», газета «PRO Город Рязань», журнал «Телесемь».

Соревнования проходят при поддержке Министерства молодёжной политики, физической культуры и спорта Рязанской области.