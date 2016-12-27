На месте несанкционированной свалки в Рязани может появиться новый завод

Инвестор готов вложить в строительство производства в общей сложности 6 млрд. рублей.

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Во вторник, 27 декабря, в Рязани прошли публичные слушания по изменению в Генплан города в отношении территории на Южном промузле.

В документе предлагалось вывести участок из зоны озеленения спецназначения и прочих объектов транспортной инфраструктуры, переведя его в зону промышленных предприятий и коммунально-складских организаций. Слушания состоялись по инициативе Рязанского трубного завода, расположенного вблизи участка. Предприятие, входящее в десятку крупнейших заводов страны, планирует расширение. Как пояснил директор завода Владимир Кузнецов, там планируется строительство производства по выпуску листопроката. Построить объект собираются за три года, общий объём инвестиций составит 6 млрд. рублей, из них 2,5 млрд. рублей будет использовано в ходе строительства первой очереди. На заводе будет создано 400 рабочих мест, в рамках первой очереди – 80 мест. Для реализации планов по запуску производства руководство трубного завода и запросило у властей перевода участка. Последний, пояснил Владимир Кузнецов, сейчас представляет собой стихийную свалку для утилизации отходов бывшего завода «Центролит», неподалёку находится нефтезавод. Руководство трубного завода готово вывезти отходы с территории, которая только на бумаге является зоной спецозеленения, не выполняя по факту своего предназначения, уточнил Кузнецов.

До начала слушаний в комиссию поступили письменные заявления с 155 подписями в поддержку проекта. Поддержали проект изменений и 27 человек, пришедших на слушания. Вместе с тем, у представителей комиссии по проведению слушаний возникли вопросы к заявителю. Так, депутат Рязанской городской Думы Роман Худяков вступился за зелёные зоны. Парламентарий заметил, что участок, о котором идёт речь, не находится в собственности у заявителя. К нему он перейдёт по результатам аукциона, участие в котором могут принять и другие лица с другими планами. Между тем, подчеркнул депутат, участок уже будет переведён из зоны спецозеленения, что приведёт к сокращению зелёных зон в областном центре.

Тему озеленения также подняла и заместитель главы администрации Рязани Ольга Свинцова. Она предложила инвесторам провести компенсационное озеленение выделенных им городскими властями территорий, а также поинтересовалась планами благоустройства участка. По словам Владимира Кузнецова, проект приведения в порядок территории сейчас находится в разработке. В документе предусмотрено и комплексное озеленение территории, заверил он собравшихся. Что касается компенсационного озеленения на других территориях, то стороны по обоюдному согласию приняли решение зафиксировать достигнутые договорённости в специальном соглашении.

Заключение по итогам слушаний будет опубликовано в газете «Рязанские ведомости».