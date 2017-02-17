На Масленице рязанцы сразятся в городки и выберут самый вкусный блин

В этом году горожан приглашают отметить старый праздник на новом месте.

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В пятницу, 17 февраля, в администрации Рязани состоялась пресс-конференция, посвящённая празднованию в областном центре Масленицы. О том, как пройдёт мероприятие в этом году, журналистам рассказали начальник управления культуры администрации Евгения Власова, начальник отдела организации досуга управления культуры Валентина Макарова, заместитель председателя правления ПАО «Прио-Внешторгбанк» Геннадий Дронов, и.о. начальника отдела по работе с общественными проектами и развитию самоуправления Наталья Шалдаева.

Отмечать старинный народный праздник вместе в Рязани стало уже традицией. Несколько лет подряд общегородские гуляния проходили на площадке перед ЦСК, однако в этом году горожан, рассказала Евгения Власова, приглашают на новое место - гостей ждут 24 февраля с 14.00 на обновлённом Лыбедском бульваре.

- Мы надеемся, что эта площадка полюбится зрителям и станет тем местом, куда хочется приходить, - отметила начальник управления культуры.

Для гурманов на бульваре в районе моста, рассказал Геннадий Дронов, будут развёрнуты обжорные ряды, где каждый сможет отведать горячего блинчика, выбрав самое вкусное блюдо, или угоститься выпечкой и горячим чаем. Для детей будут работать интерактивные площадки с аниматорами. Скучать не придётся и взрослым - на Лыбедском бульваре свою технику представят пожарные Рязанского гарнизона - каждый сможет почувствовать себя спасателем, примерив каску или забравшись в спецмашину.

Главным развлечением праздника станет, конечно, ярмарочный столб, который, как и в прошлые годы, будут в погоне за хорошими призами штурмовать смельчаки. В этом году для тех, кто решится испытать свою ловкость и силу перед всем городом, организаторы, подчеркнул Геннадий Дронов, приготовили отличные призы с мужским характером.

- Накануне гуляний будет отмечаться 23 февраля, мы решили отдать дань этому празднику и приготовили мужские подарки, даже несмотря на то, что участниками нашего аттракциона являются последнее время и девушки. Призов будет десять, - сказал Геннадий Дронов.

В течение всего дня радовать гостей праздника будут рязанские творческие коллективы и исполнители – Рязанский хор, фольклорные коллективы, а также группа The Timers, которая выйдет на сцену вечером. Дополнением развлекательной программы станет спортивная – всех желающих, отметила Наталья Шалдаева, городские власти приглашают поучаствовать в Двориаде, сыграв в городки. Площадка для игры будет работать около главпочтамта, принять участие в турнире смогут команды из 6 человек – представителей ТОС. Зарегистрироваться на участие можно до 21 февраля. За справками можно обращаться по телефонам – 95-69-15, 95-69-16.

Городская Масленица станет лишь одним из мероприятий, которым в областном центре отметят любимый в народе праздник, отметила Валентина Макарова. Всего в городе за неделю пройдёт 22 тематических мероприятия – праздник жителям подарят культурно-досуговые учреждения, а также ТОСы, префектуры, учреждения дополнительного образования.