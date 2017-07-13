На Лыбедском бульваре в Рязани установят скульптуру Олега Попова

Также там появятся слоны и медведь на самокате.

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На Лыбедском бульваре у цирка в Рязани планируется установить фигуру Олега Попова с собакой. Это следует из документации на проведение аукциона по ремонту бульвара от цирка до улицы Ленина.

Электронный аукцион по выбору подрядчика ремонта должен состояться 4 августа. После этого начнутся работы, завершить которые планируется к 15 сентября. На Лыбедском бульваре приведут в порядок тротуары, починят ливневую канализацию, освещение и съезд со стороны улицы Новослободской, а также сделают велодорожку.

Также запланированы установка скульптуры известного советского и российского клоуна Олега Попова с собачкой, скульптур зверей – слонов и медведя на самокате.

Стоимость работ по благоустройству этой части Лыбедского бульвара превышает 51 млн. рублей.