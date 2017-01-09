На фестивале «КиВиН-2017» в Сочи выступят четыре команды из Рязани

Кроме земляков, рязанцы смогут поболеть за команды, известные по играм Центральной Рязанской лиги МС КВН.

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ЦПКиО РязГМУ Умные люди Их разыскивает милиция Просто Есенин Кот Борис Крапива Бомбалейла РГУ нефти и газа Сборная ОГАУ Сборная города Егорьевска Сборная Воронежа из Санкт-Петербурга Сборная города Заречного ‹ ›

Во вторник, 10 января, в Сочи стартует XXVIII международный фестиваль команд КВН «КиВиН-2017». Традиционно сюда съезжаются квнщики со всего мира, чтобы показать себя и пробиться в одну из телевизионных лиг. Только на сегодняшний день на фестивале зарегистрировано уже 640 команд. С радостью сообщаем, что четыре из них – рязанские. Это команды «Их разыскивает милиция» (Рязанский филиал Московского университета МВД России), «Умные люди» (РВВДКУ им. В.Ф. Маргелова) и «ЦПКиО РязГМУ», получившие грант на поездку по итогам кубка губернатора Рязанской области, а также команда «Просто Есенин» (РГУ им. С.А. Есенина).

На фестиваль также зарегистрировались команды, известные рязанцам по играм Центральной Рязанской лиги МС КВН: победители сезона 2016 года команда «Кот Борис» (Ковров), победители сезона 2015 года команда «Крапива» (Иерусалим), финалисты прошлого сезона «Бомбалейла» (МГОУ, Мытищи), Сборная РГУ нефти и газа (Москва) и Сборная ОГАУ (Оренбург), а также Сборная города Егорьевска, Сборная города Заречного и Сборная Воронежа из Санкт-Петербурга.