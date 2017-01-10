На должность ректора Рязанского госуниверситета претендуют три кандидата

Список утвердила аттестационная комиссия Минобрнауки.

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Аттестационная комиссия Минобрнауки утвердила список кандидатов на пост ректора Рязанского государственного университета. Соответствующая информация появилась на официальном сайте вуза.

Ранее список из четырёх человек был утверждён на заседании Учёного совета РГУ. Минобрнауки оставило в нём только трёх кандидатов – доцент Елена Кирьянова отбор не прошла.

На данный момент на пост ректора вуза претендуют: исполняющий обязанности ректора Алексей Зимин, декан факультета истории и международных отношений Андрей Минаев, проректор по комплексному мониторингу деятельности, лицензированию и аккредитации Василий Страхов.