Мошенники выманили у рязанки более трёх миллионов рублей

Пожилая женщина пыталась спасти свою больную дочь, регулярно оплачивая сеансы «лечения».

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Рязанка Валентина Удалова перечислила мошенникам более трёх миллионов рублей. О ситуации, в которую попала пожилая женщина, рассказала ГТРК «Ока».

Пытаясь помочь неизлечимо больной дочери, Валентина Петровна обратилась к «целителям». «Обмани судьбу!» – заманчиво предлагали они с экранов телевизора, но жестоко обманутой оказалась сама пенсионерка.

Женщина позвонила по указанному телефону и попала в психологическую зависимость. Каждый раз от неё требовали перечислять по 15 тыс. рублей за сеанс «лечения». При этом «целители» запретили рассказывать о происходящем кому-либо, угрожая порчей.

Пенсионерка продала сначала старый дом, затем все вещи и мебель, а после и саму квартиру. Итог произошедшего печален – в 78 лет Удалова осталась без жилья, а её дочь Ирина умерла.

Полиция ведёт расследование, но имена главных подозреваемых пока неизвестны. В деле только данные людей, которых называют «драпаки». Они снимали перечисленные доверчивой пенсионеркой средства со счёта.