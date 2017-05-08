Могила Неизвестного Солдата. 8 мая в истории

8 мая 1967 года состоялось торжественное открытие мемориального архитектурного ансамбля «Могила Неизвестного солдата» у Кремлёвской стены в память героев погибших в годы Великой Отечественной войны.

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Всемирный День Красного Креста и Красного полумесяца отмечается ежегодно 8 мая и учреждён в честь швейцарского бизнесмена, общественного деятеля и гуманиста Жана Анри Дюнана, который родился в этот майский день.

В середине 19 века по инициативе Дюнана впервые стали создаваться группы добровольцев, которые оказывали помощь раненым на полях сражений. А в 1863 году по его же инициативе была созвана конференция, положившая начало международному комитету Красного Креста.

Официально название Международный Красный Крест было утверждено в 1928 году на 13-й международной конференции в Гааге. На конференции был принят устав организации, который изменялся впоследствии в 1952 и 1965 годах. А впервые Международный день Красного Креста был отмечен в 1948 году.

В 2014 году отмечалось несколько юбилейных и памятных для международного Движения Красного Креста и Красного Полумесяца - это: 150-летие создания первой в истории Женевской конвенции (эту конвенцию 22 августа 1864 года приняли 12 государств); 100-летие с начала Первой Мировой войны (28 июля) и учреждения Международного агентства по делам военнопленных (октябрь 1914 года).

В связи с этим, сотрудники и добровольцы, ветераны и активисты Российского Красного Креста, присоединившись к Международному Комитету Красного Креста и к Международной Федерации обществ КК и КП, провели множество различных праздничных мероприятий, посвящённых этим памятным датам и объединенных общей темой: «150-летие гуманитарной деятельности».

И каждый год праздничные мероприятия в рамках Всемирного Дня Красного Креста и Красного Полумесяца посвящаются одному из основных направлений деятельности движения.

8 мая свой профессиональный праздник отмечают сотрудники Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России. Это федеральный орган исполнительной власти РФ, осуществляющий функции по контролю и надзору в области военно-технического сотрудничества Российской Федерации с иностранными государствами в соответствии с законодательством РФ. Данная служба подведомственна Министерству обороны, которое осуществляет координацию и контроль её деятельности.

За годы своего существования система Военно-технического сотрудничества России постоянно развивалась и совершенствовалась, что позволило нашей стране выйти в мировые лидеры по объёму экспорта вооружения и военной техники, значительно расширить географию экспорта российской продукции военного назначения, а значит – и укрепить партнёрские отношения с другими странами, обеспечить национальную безопасность.

В свой же профессиональный праздник все сотрудники и ветераны ФСВТС России получают поздравления от руководства и первых лиц государства. Ведь вся их деятельность стала достойным вкладом в укрепление обороноспособности России и повышение её престижа.

Также 8 мая отмечают свой профессиональный праздник работники оперативных подразделений уголовно-исполнительной системы (УИС) России. Свою историю эта структура в нашей стране ведёт с 1925 года, когда секретному отделу Объединённого государственного политического управления была поручена секретно-оперативная работа в политических изоляторах. Однако официальным днём создания оперативных подразделений УИС считается 8 мая 1935 года.

В настоящее время в составе Федеральной службы исполнения наказаний России работает самостоятельное структурное подразделение — оперативное управление. Оно обеспечивает личную безопасность заключённых и персонала исправительных учреждений, а также занимается расследованием и предупреждением преступлений в местах отбывания наказания. Оперативные работники УИС занимаются также розыском преступников, совершивших побег или уклоняющихся от наказания.

107 лет назад состоялось венчание Николая Гумилёва с Анной Ахматовой. 8 мая 1910 года в Николаевской церкви села Никольская Слободка недалеко от Киева обвенчались уже знаменитый поэт Николай Гумилёв и потомственная дворянка Анна Горенко (лишь через год под её стихами появится псевдоним Ахматова).

Познакомились они в 1903 году в Царскосельской гимназии. Анне было тогда 14 лет, а Николай был старше её на три года. Увидев красивую стройную девушку, он сразу потерял голову. Для Ани же присутствие рядом не очень красивого и долговязого подростка, пишущего стихи и пытающегося ухаживать, было интересно и ново, но она вовсе не питала к нему ответных чувств.

Пять лет Гумилев упорно и страстно ухаживал за ней. Став известным поэтом, Николай много раз делал ей предложения и получал отказы, от безответной любви он трижды пытался покончить жизнь самоубийством, и, в конце концов, добился своего. Когда в 1909 году он снова заговорил о браке, Анна дала свое согласие.

8 мая 1910 года 20-летняя Анна Горенко и 23-летний Николай Гумилев были обвенчаны. Родственники с обеих сторон на свадьбу не пришли, т.к. были против этого брака. Они сомневались в счастливом будущем этого союза и были уверены, что он долго не продержится.

Тем не менее, этот брак продлился восемь лет, несмотря на то, что оба были плохо подготовлены к семейной жизни.

8 мая 1945 года в предместье Берлина Карлсхорсте в 22 часа 43 минуты по центрально-европейскому времени (9 мая в 0:43 по московскому времени) был подписан окончательный Акт о безоговорочной капитуляции фашистской Германии и её вооружённых сил.

Окончательный Акт о безоговорочной капитуляции Германии и её вооружённых сил от имени германского вермахта подписали генерал-фельдмаршал В.Кейтель, главнокомандующий ВМС адмирал Фон Фридебург, генерал-полковник авиации Г.Штумпф. СССР представлял заместитель Верховного главнокомандующего маршал Советского Союза Г.Жуков, союзников – главный маршал авиации Великобритании А.Теддер. В качестве свидетелей присутствовали генерал армии США Спаатс и главнокомандующий французской армией генерал Тассиньи.

Торжественное подписание акта состоялось под председательством маршала Жукова, а сама церемония подписания проходила в здании военно-инженерного училища, где был подготовлен специальный зал, украшенный государственными флагами СССР, США, Англии и Франции. За главным столом располагались представители союзных держав. В зале присутствовали советские генералы, войска которых брали Берлин, а также журналисты многих стран.

В СССР о капитуляции Германии было объявлено в ночь на 9 мая 1945 года, и по приказу И.Сталина в этот день в Москве был дан грандиозный салют из тысячи орудий. Указом Президиума Верховного Совета СССР в ознаменование победоносного завершения Великой Отечественной войны советского народа против немецко-фашистских захватчиков и одержанных исторических побед Красной армии 9 мая было объявлено Днём Победы.

8 мая 1949 года на территории Трептов-парка в Берлине состоялось торжественное открытие памятника «Воинам Советской Армии, павшим в боях с фашизмом». Там похоронено около пяти тысяч советских воинов. Этот грандиозный мемориальный комплекс – самый большой и самый известный из подобных памятников в мире наряду с Мамаевым курганом в России.

Центральным монументом в комплексе является памятник Воину-освободителю – это фигура советского солдата, в одной руке которого – меч, разрубающий фашистскую свастику, на другой – спасённая из развалин поверженного Берлина маленькая немецкая девочка. В основании памятника расположен мавзолей. С учётом высоты холма и цоколя общая высота монумента составляет около 30 метров.

Перед памятником – мемориальное поле с братскими могилами, символическими саркофагами, чашами для вечного огня, двумя красными знамёнами из гранита, скульптурами коленопреклонённых солдат. У гранитных знамён – надписи на двух языках: «Вечная слава воинам Советской Армии, отдавшим свою жизнь в борьбе за освобождение человечества». У входа посетителей встречает Родина-мать, скорбящая о своих сыновьях.

По государственному договору между СССР и ФРГ от 1990 года, Федеративная Республика взяла на себя обязательства по уходу и необходимой реставрации памятников и других захоронений советских воинов на территории Германии, и относится к этому очень ответственно.

Мемориальный комплекс «Воинам Советской Армии, павшим в боях с фашизмом» в Трептов-парке – один из самых посещаемых памятников Берлина. Люди приходят сюда и возлагают цветы к подножию монумента не только в День Победы. Многое изменилось в мире и самой Германии за послевоенные годы, но неизменными остаются общечеловеческие ценности и благодарная память людей.

52 года назад в СССР было утверждено Положение о почётном звании «Город-герой».

Официально в качестве государственной награды звание «Город-герой» было установлено 8 мая 1965 года, когда Президиум Верховного Совета СССР издал Указ об утверждении Положения о почётном звании «Город-герой».

В Положении о звании говорится, что высшая степень отличия – звание «Город-герой» присваивается Указом Президиума Верховного Совета СССР городам Советского Союза, трудящиеся которых проявили массовый героизм и мужество в защите Родины в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

В этот же день, 8 мая, официально звание «Город-герой» было присвоено городам Ленинграду (Санкт-Петербургу), Сталинграду (Волгограду), Севастополю, Одессе, Киеву и Москве, а Брестской крепости присвоено звание «Крепость-герой».

Также, согласно Положению, городам, удостоенным этой высшей степени отличия, были вручены орден Ленина и медаль «Золотая Звезда».

В последующие годы звание «Город-герой» было присвоено еще нескольким городам Советского Союза – Керчи (1973), Новороссийску (1973), Минску (1974), Туле (1976), Мурманску (1985), Смоленску (1985).

На сегодняшний день это почётное звание носят 13 городов (один из которых – крепость-герой), входивших в советское время в состав СССР. Два из них находятся на территории Украины, ещё два (включая крепость-герой) – на территории Белоруссии, остальные – в России.

50 лет назад состоялось открытие мемориального архитектурного ансамбля «Могила Неизвестного Солдата».

8 мая 1967 года состоялось торжественное открытие мемориального архитектурного ансамбля «Могила Неизвестного солдата» у Кремлёвской стены в память героев погибших в годы Великой Отечественной войны. На могиле был зажжён Вечный огонь Славы, который вырывается из середины бронзовой звезды. Его зажгли от пламени Вечного огня на Марсовом поле в Петербурге.

Факел с огнём доставлялся из Ленинграда в Москву на бронетранспортёре. На протяжении всего пути тысячи людей выходили ему на встречу. Священный огонь в Москве принял Герой Советского Союза лётчик А.Маресьев и передал факел Л.Брежневу, который и зажёг Вечный огонь на «Могиле Неизвестного солдата».

Справа от могилы, на гранитном постаменте вдоль Кремлевской стены, поставлены блоки из темно-красного порфира, под которыми в капсулах хранится священная земля городов-героев с мест кровопролитных боёв Великой Отечественной войны. На каждом блоке – название города-героя и чеканное изображение медали «Золотая Звезда». Слева от могилы Неизвестного солдата на гранитной стене выбита надпись: «1941 ПАВШИМ ЗА РОДИНУ 1945».

С 12 декабря 1997 года в соответствии с указом Президента России у Вечного огня на Могиле Неизвестного солдата был установлен постоянный пост №1 почётного караула. Караул осуществляется бойцами Президентского полка. В ноябре 2009 года памятнику был присвоен статус Общенационального мемориала воинской славы. В соответствии с документом, весь архитектурный ансамбль был включён в список «особо ценных объектов культурного наследия» страны.

Мемориал «Могила Неизвестного солдата» в Москве является местом возложения венков и цветов в дни различных праздников, её посещают многочисленные делегации, в том числе главы иностранных государств и правительств. Традиционно мемориал является местом посещения туристов и молодожёнов. Ежегодно 9 мая, отмечая праздник Победы, вся страна минутой молчания чтит память погибших, к Могиле Неизвестного солдата возлагают цветы.

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