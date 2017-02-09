Михаил Волков стал модератором форума по развитию бизнеса
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Руководители бизнеса и представители власти выступили с предложениями, как способствовать развитию частной инициативы в Рязанской области.
Первый заместитель председателя правления Прио-Внешторгбан
– На форуме идёт обсуждение экономических процессов в регионе, а в этих вопросах представители нашей банковской ассоциации часто выступают экспертами, – рассказал сам Михаил Волков.
Руководители бизнеса и представители власти выступили с предложениями, как способствовать развитию частной инициативы в Рязанской области, говорили о поддержке в связи с неблагоприятными условиями мировой экономики.
Лучшим предприятиям и предпринимателям были вручены награды от ветвей власти и торгово-промышле