Михаил Волков стал модератором форума по развитию бизнеса

Руководители бизнеса и представители власти выступили с предложениями, как способствовать развитию частной инициативы в Рязанской области.

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Первый заместитель председателя правления Прио-Внешторгбан ка и глава Ассоциации «Рязанский банкирский дом» Михаил Волков стал модератором делового форума «Стратегия развития бизнеса в Рязанской области». Мероприятие организовала и провела 8 февраля Рязанская торгово-промышле нная палата.

– На форуме идёт обсуждение экономических процессов в регионе, а в этих вопросах представители нашей банковской ассоциации часто выступают экспертами, – рассказал сам Михаил Волков.

Руководители бизнеса и представители власти выступили с предложениями, как способствовать развитию частной инициативы в Рязанской области, говорили о поддержке в связи с неблагоприятными условиями мировой экономики.

Лучшим предприятиям и предпринимателям были вручены награды от ветвей власти и торгово-промышле нной палаты.