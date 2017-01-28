Международный день защиты персональных данных. 28 января в истории

День Армии в Армении, Женские политехнические курсы, трагедия на космическом челноке «Челленджер», Иосиф Бродский и Астрид Линдгрен – что ещё интересного произошло в истории 28 января?

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28 января отмечается Международный день защиты персональных данных. Это праздник был учреждён для того, чтобы пользователи сети не забывали о соблюдении правил поведения в интернете, которые помогают обезопасить их виртуальную и реальную жизнь. Решение отмечать эту дату было принято 26 апреля 2006 года комитетом министров Совета Европы. Эта дата соответствует годовщине подписания Конвенции Совета Европы от 28 января 1981 года «О защите лиц в связи с автоматизированной обработкой персональных данных». В некоторых странах этот праздник называется «Днём конфиденциальности».

Ежегодно 28 января в Армении отмечается профессиональный праздник всех военнослужащих армянских вооружённых сил – День Армии.

Уже традиционно, в этот день руководство страны и высшие чины Вооружённых сил Республики поздравляют всех военнослужащих с их профессиональным праздником, а наиболее отличившихся награждают государственными наградами, воинскими званиями и памятными подарками. Повсеместно проходят военные смотры и парады, в СМИ транслируются передачи и фильмы военной тематики.

120 лет назад был получен первый пригодный для серийного производства дизельный двигатель. 28 февраля 1892 года Рудольф Дизель получил патент под названием «Рабочий процесс и способ выполнения одноцилиндрового и многоцилиндрового двигателей». Именно эту дату считают днём рождения дизельных двигателей, которые мы все сегодня называем для краткости просто дизелем. Но по-настоящему рождение дизеля состоялось 28 января 1897 года, когда Рудольф Дизель успешно испытал двигатель внутреннего сгорания нового типа с самовоспламенением топлива от сжатия и получил первый образец, пригодный для серийного производства. КПД агрегата оказался почти вдвое выше, чем у двигателей других типов и составил 28%.

28 января 1906 года в Санкт-Петербурге открылись Женские политехнические курсы – первое в России высшее техническое учебное заведение для женщин. Несмотря на высокий уровень преподавания, права оканчивающих курсы были ограничены, включая право преподавания в школе; выпускницам не присваивались никакие звания.

Лишь в 1911 году законом «Об испытаниях лиц женского пола в знании курса учебных заведений и о порядке приобретения ими учёных степеней и звания учительниц» высшие женские курсы, программы которых могли быть признаны «равными университетским», получили статус вузов, и их выпускницы допускались к экзаменам в комиссиях «для лиц мужского пола». Это было актом признания юридического равноправия высших женских курсов с другими типами вузов. В 1912 году на высших женских курсах обучались около 25 тысяч слушательниц, из них почти 15 тысяч в Москве и Петербурге. После Октябрьской революции 1917 года высшие женские курсы были реорганизованы и вошли в состав единой системы высшей школы.

31 год назад произошла трагедия на космическом челноке «Челленджер». Особенность экипажа космического челнока «Челленджер» была в том, что в его состав входила учительница начальной школы Кристина Маколифф. Она оказалась лучшей среди своих американских коллег и получила право на проведение уроков для детей из космоса. Два телевизионных пятнадцатиминутных рассказа о работе космического корабля должны были транслироваться на весь мир.

28 января 1986 года в 11 часов 38 минут семь астронавтов стартовали с мыса Канаверал. Полёт продлился всего одну минуту 13 секунд. Высота 14 километров над землей оказалась роковой. «Челленджер» взорвался. Обломки корабля разлетелись на огромную территорию над Атлантическим океаном. Президентская комиссия установила, что катастрофа произошла из-за разрыва уплотнительного кольца твердотопливного ускорителя под воздействием раскалённых газов.

14 лет назад в Великобритании в продаже появилось «топливо из майонеза». 28 января 2003 года в Великобритании началась продажа нового вида топлива, которое частично состоит из тех же элементов, что и маргарин, а также майонез. Приобрести экологически чистое топливо можно было в супермаркетах сети Sainsbury's. А выпуском нового «корма» для стальных коней занялась компания Greenwich.

В основе топлива под названием GlobalDiesel лежит бензин с крайне низким содержанием серы, который разбавлен отработанным рапсовым маслом. По словам производителей нового топлива, благодаря его применению выброс углекислого газа в окружающую среду снижается на 5%. Топливо экономично и дёшево в производстве и может использоваться для заправки всех автомобилей, вне зависимости от модификации и размера.

28 января 1996 года умер Иосиф Бродский – русский и американский поэт, драматург, переводчик. В советские годы застоя его изгнали из страны, и он состоялся в Америке. В 1987 году Бродский стал лауреатом Нобелевской премии по литературе, которая была присуждена ему за «всеобъемлющее творчество, насыщенное чистотой мысли и яркостью поэзии». При вручении премии на вопрос, считает он себя русским или американцем, Бродский ответил: «Я еврей, русский поэт и английский эссеист». С началом перестройки в СССР стали публиковаться стихи Бродского и статьи о нём, начали выходить книги. В 1995 году ему было присвоено звание Почётного гражданина Санкт-Петербурга, а в 2005 году в городе на Неве появился первый в стране памятник великому поэту.

15 лет назад ушла из жизни шведская писательница Астрид Линдгрен. С начала 1970-х годов написанные Астрид Линдгрен книги неизменно возглавляют список самых популярных произведений для детей. Её произведения изданы на 58 языках. И даже говорят, что если весь тираж книг Астрид Линдгрен поставить в вертикальную стопку, то она в 175 раз будет выше Эйфелевой башни.