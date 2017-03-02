Международный день спички. 2 марта в истории

Спички на протяжении многих десятилетий были одной из незаменимых вещей и важнейших элементов человеческой жизни.

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Ежегодно 2 марта в мире отмечается один из необычных праздников – Международный день спички. Почему эта дата была выбрана для его учреждения – сведения разнятся. Однако, в чем сходятся мнения – что спички на протяжении многих десятилетий были одной из незаменимых вещей и важнейших элементов человеческой жизни. Впрочем, и сегодня они продолжают играть не последнюю роль в нашем повседневном обиходе, как удобный и дешевый способ добывания огня.

Стоит отметить, что спички за всю свою богатую историю, помимо своего основного предназначения, используются весьма разнообразно. Вот лишь несколько примеров – вместо счётных палочек для обучения детей, как условная денежная единица при различных карточных и других играх, для изготовления спичечных домиков и других сооружений, для жеребьёвки, для различных логических игр, в качестве зубочисток и основы для ватной палочки, как реквизит для фокусов… Неудивительно, что в ряде европейских стран (в Швеции, Швейцарии и Германии) существуют Музеи спичек. Кстати, небольшой музей спичек есть и в России – в Рыбинске.

221 год назад Наполеон Бонапарт был назначен командующим французской армией. Карьера Наполеона Бонапарта развивалась стремительно. И это не было просто везением — работоспособность его была феноменальной. На сон ему требовалось не более 4-5 часов в сутки.

«Какой человек наш Бонапарт! Ему еще нет 28 лет, а над его головой все виды славы - слава войны, слава мира, слава сдержанности, слава благородства: он имеет все». Так писал о молодом генерале Талейран. Одним из первых в Наполеоне разглядел нарастающую угрозу А.В. Суворов: «Далеко шагает, пора унять молодца!».

2 марта 1837 года за своё стихотворение «Смерть поэта», посвящённое А.С. Пушкину, был арестован Михаил Юрьевич Лермонтов, и начато следствие по делу о «непозволительных стихах», за которым наблюдал сам император. Дата эта известна и хранится в памяти преимущественно людей мира литературы и искусства, тогда как само событие, повлекшее за собой арест поэта известно многим. «Погиб поэт! – невольник чести…», – строки, которыми начинается написанное Лермонтовым стихотворение «Смерть поэта», родились в голове человека, не входившего в круг близких друзей Пушкина. Однако, Лермонтов хорошо знал обратную, закулисную сторону того мира клубов, балов, светских салонов и вечеров, где на фоне ярких нарядов, высоких нот, мундиров и регалий рождались, жили и расползались извечные «чёрные спутники» человеческих душ: зависть, лесть, подлость, сплетни, клевета.

106 лет назад в Москве состоялось первое выступление русского народного хора Пятницкого. Хор впервые выступил в Москве в зале Благородного собрания. Зал Благородного собрания был полностью заполнен публикой. Медленно раздвинулся занавес, и перед зрителями предстала обыкновенная деревенская изба, вдоль бревенчатых стен стояли грубо сколоченные лавки. Русская печка, чугунки, кочерга, ухваты... Люлька, прялки, сундук с приданым... Исполнители — 11 крестьян — спокойно и естественно чувствовали себя среди этой такой простой и привычной обстановки. Они не были профессиональными актёрами. Впервые за тысячелетнюю историю России русские народные песни были представлены в авторском исполнении. Именно этот «самодеятельный театр песни» произвёл революцию в певческой культуре целой страны.

2 марта 1930 года в газете «Правда» была опубликована статья Сталина «Головокружение от успехов» о «перегибах на местах», допущенных при коллективизации. В ней Сталин осудил многочисленные случаи нарушения принципа добровольности при организации колхозов. Он критиковал излишнюю «ретивость» в деле раскулачивания, жертвами которого стали многие середняки. Вся ответственность за допущенные ошибки возлагалась на местное руководство. Надо сказать, что решение задачи коллективизации осуществлялось за счет раскулачивания не только кулаков, но и середняков. Насилие являлось основным методом объединения в колхозы.

2 марта отмечается День рождения компакт-диска. Стремительное развитие в конце 1970-х годов компьютерных технологий привело к появлению возможности хранения и считывания любой информации в цифровом виде с соответствующих носителей. Одним из них и явился компакт-диск, продемонстрированный 2 марта 1983 года в Великобритании компаниями Philips, Sony и Polygram. Для того времени новинка явилась настоящей сенсацией.

Диаметр демонстрируемого компакт-диска составлял 12 сантиметров. На нем в качестве демонстрации была записана Девятая симфония Бетховена. Продолжительность записи, которая была выполнена лазером и считывалась также лазерным проигрывателем, составила 74 минуты - именно столько длилась симфония в самом популярном исполнении того времени.

Постепенно оптические диски перестали быть исключительно носителями аудиозаписей. Появились CD-ROM, а затем CD-R и CD-RW, где уже можно было хранить любую цифровую информацию. На CD-R её можно было записывать однократно, а на CD-RW - записывать и многократно перезаписывать с помощью соответствующих приводов.

Информация на компакт-диске записывается в виде спиральной дорожки из углублений, выдавленных на поликарбонатной подложке. Считывание и запись данных осуществляется с помощью лазерного луча. Алгоритмы сжатия информации помогли существенно уменьшить размер цифровых аудиофайлов без особых потерь для человеческого слухового восприятия. Наибольшее распространение получил формат МР3. Развитие флэш-технологий в начале 21 века привело к тому, что Audio-CD оказались под угрозой забвения, как это произошло с пластинками и кассетами.

2 марта 1931 года родился Михаил Горбачёв – первый и последний Президент Советского Союза. Результатом деятельности Горбачёва стало, среди прочего, и обострение межнациональных противоречий, которые привели к распаду Советского Союза в декабре 1991 года. 25 декабря этого же года Горбачёв сложил с себя обязанности Президента уже не существующей страны. В сфере внешней политики его деятельность была более успешной: вывод советских войск из Афганистана, конец «холодной войны», объединение Германии. Но российское общественное мнение в оценке деятельности Горбачёва отличается крайней поляризованностью.

81 год назад родилась Ия Саввина – советская и российская актриса театра и кино, Народная артистка СССР. Саввина – удивительная и большая актриса и столь же удивительный и светлый человек, она была поистине яркой и неординарной личностью. Искренняя и трогательная она могла быть жёсткой и правдивой в своих суждениях, но всегда готовая помочь людям, и они к ней тянулись. Ия Сергеевна знала много стихов и прекрасно читала их наизусть. В одном интервью она сказала: «…Я никогда не была звездой. Я просто артистка. Да, честная, добросовестная, но артистка».

2 марта 1938 года родился Вячеслав Зайцев – российский модельер, живописец, график, художник театрального костюма. В 1979 году перешел на работу в небольшое ателье и через три года превратил его в Московский Дом Моды, который возглавляет и сегодня. И с тех пор показы его коллекций с успехом проходят регулярно как в России, так и во многих странах мира. Также он участвует в международных смотрах моды, председательствуя или будучи членом жюри.