Международный день редких заболеваний. 28 февраля в истории

Главная цель праздника — привлечь внимание общественности к проблемам людей, больных редкими заболеваниями, а также повысить осведомленность о редких болезнях и их влиянии на жизнь людей.

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По инициативе европейской организации по изучению редких болезней EURORDIS самый редкий день в году — 29 февраля — официально получил статус Международного дня редких заболеваний. В невисокосные годы праздник отмечается 28 февраля.

Традиционно проводимый в последний день февраля этот День стал ежегодным информационно-просветительским мероприятием. Его цель — привлечь внимание общественности к проблемам людей, больных редкими заболеваниями, а также повысить осведомленность о редких болезнях и их влиянии на жизнь людей.

В России День редких заболеваний начал отмечаться с 2008 года. А 1 января 2012 года вступил в силу изменённый Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан РФ», в котором появилась статья, посвящённая редким (они ещё называются орфанными) заболеваниям. Она содержит подробный перечень редких заболеваний и регистр пациентов, страдающих угрожающими жизни и хроническими прогрессирующими редкими недугами.

Сегодня традиционно к этому Дню силами общественных и благотворительных организаций и фондов приурочено проведение различных благотворительных и просветительских мероприятий, среди которых одно из основных — Всероссийская благотворительная акция в поддержку больных. Собранные в ходе акции средства направляются на лечение детей и взрослых, страдающих редкими заболеваниями.

951 год назад открылось Вестминстерское аббатство – готическая церковь в Вестминстере (Лондон), к западу от Вестминстерского дворца, традиционное место коронации монархов Великобритании. Здесь же находятся и захоронения монархов. А в Уголке поэтов покоится прах Чосера, Сэмюэля Джонсона, Теннисона, Браунинга, Диккенса и многих других знаменитых писателей и поэтов. Вестминстер является центром и резиденцией английского парламента. Здесь сосредоточилось слияние исторических, культурных и художественных ценностей Лондона.

С готическими башнями и ажурными арками это древнее английское аббатство является одним из ярких примеров средневековой церковной архитектуры. Но для англичан оно является гораздо большим: это святилище нации, символ всего, за что боролись и борются британцы. Наряду с близлежащей церковью Сент-Маргарет аббатство причислено к Всемирному наследию.

285 лет назад в Петербурге открылся первый Кадетский корпус – военно-учебное заведение с полным пансионом для подготовки молодёжи к военной карьере. Раньше по окончании полного курса воспитанники принимались не только в военные училища, но и в высшие школы без экзаменов.

Ученики Кадетского корпуса проходили строевое обучение. Для них учреждена была военная форма. Первенство приёма в кадетский корпус принадлежало детям дворян, офицеров, чиновников. Вскоре после Октябрьской революции 1917 года кадетские корпуса были упразднены. До 1925 года продолжали действовать в эмиграции Морской корпус (Бизерта) и Хабаровский корпус (Шанхай).

В советское время действовали Суворовские и Нахимовские училища, продолжившие традицию дореволюционных кадетских корпусов. Их филиалы были открыты в нескольких городах. В настоящее время в России кадетское образование возрождается. Помимо Суворовских и Нахимовских училищ действуют и другие кадетские корпуса, школы, классы и т.д.

28 февраля 1854 года в Рипон (штат Висконсин, США) была основана одна из двух основных политических партий США – республиканская. Неофициальный символ партии – слон (олицетворяет мощь), неофициальный цвет – красный. Партия была организована как объединение противников рабства, отражая интересы промышленников Севера (янки), и в противовес элитарной демократической партии. Республиканская партия выдвинула требования запретить распространение рабства на западных землях, раздавать эти земли бесплатно всем желающим (формально эти территории были свободны, фактически их заселяли индейские племена, мнением которых никто не интересовался), а также установить высокие пошлины на ввоз промышленных товаров из Европы.

Республиканцы, в отличие от демократов, выступают за снижение налогов, ограничение нелегальной миграции (вплоть до минимализации миграционного потока), свободную торговлю и ношение огнестрельного оружия, укрепление роли религии в общественной жизни, нравственность и семейные ценности; неприятие гомосексуальных отношений и абортов.

Красной нитью в принципах республиканцев проходит «невмешательство государственных структур в экономические процессы внутри страны». Ещё республиканцы отрицают идеи глобального потепления и парникового эффекта, считая их пропагандистскими шагами демократов и их сторонников. Основная современная идеология – неоконсерватизм. Политическая ориентация – правый центр.

82 года назад американский химик Уоллес Хьюм Каротерс из центральной лаборатории фирмы «Дюпон де Немур» в Уилмингтоне в 1934 году синтезировал полиамидную смолу. 28 февраля 1935 года на её основе Каротерс с группой химиков из этой же лаборатории создал новое синтетическое волокно, получившее название нейлон. Работы по дальнейшей разработке волокна продолжались. Но 29 апреля 1937 года после длительной депрессии, как было заявлено официально, он покончил с собой, выбросившись из окна своей лаборатории. Он так и не увидел триумфального шествия своего детища по миру.

27 октября 1938 года руководители фирмы «Дюпон де Немур» объявили об изобретении нейлона. А в 1939 году нейлон поступил в продажу в одном из универмагов Вилмингтона в США. Это были первые в мире нейлоновые чулки, ставшие сенсацией. Спустя всего полгода в Нью-Йорке за один только день распродажи было продано 5 миллионов пар этих чулок.

28 февраля 1920 родился Алексей Смирнов – советский актёр театра и кино, Заслуженный артист РСФСР. Он получил широкую известность благодаря комедийным ролям в кино, наиболее известной из которых стал тунеядец Федя из фильма «Операция «Ы» и другие приключения Шурика». Позже Алексей Смирнов был «открыт» зрителю как талантливый драматический актёр, прежде всего, благодаря роли механика Макарыча в фильме Леонида Быкова «В бой идут одни „старики“».

70 лет назад родилась Татьяна Васильева – советская и российская актриса театра и кино, телеведущая, Народная артистка РФ. Среди киноработ Татьяны Васильевой – роли в фильмах: «Три полуграции», «В ожидании чуда», «Тариф "Новогодний"», «Сердцеедки», «Земский доктор», «Закрытая школа», «Сватьи» и других. Сегодня актриса работает в театре «Школа современной пьесы», гастролирует, часто снимается в кино, принимает участие в озвучивании мультфильмов и пробует свои силы как телеведущая.