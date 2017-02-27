Международный день полярного медведя. 27 февраля в истории

В этот день в разных странах отмечают день пирожных и кубинских сигар, вспоминают о проблемах белого медведя, а в России начинается Великий пост.

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В понедельник, 27 февраля, в мире отмечается день полярного медведя. Главным героем дня обитатель крайнего севера стал неслучайно - сейчас этот вид находится на грани исчезновения из-за глобального потепления и активных нефтяных разработок. По данным экологических организаций в мире насчитывается порядка 20-25 тысяч особей полярного медведя, однако учёные считают его уязвимым видом - подобный статус мишке присвоили Россия и Канада. Дата, установленная по инициативе международных экологических организаций, призвана обратить внимание на важность сохранения естественной среды обитания животного, а также его сохранения его, как вида.

Интересные праздники отмечают сегодня жители разных уголков мира. Так, последователи буддизма отмечают сегодня Новый год. В буддийской философии эта дата - переходящий праздник, вычисляемый по лунному календарю. Праздник встречают весьма необычно - за три дня до его наступления служатся приветственные молебны, а в сам торжественный день полагается в обязательном порядке не спать до шести утра - в это время верующему предписывается не сидеть за праздничным столом, а заниматься духовной практикой и читать мантры. Также в этот день полагается выбрасывать символ духовного мусора из дома и призывать коня удачи, который принесёт фортуну в дом. В Австралии сегодня отмечают день прекрасного рождения. Праздник был учреждён в 2008 году и отмечается лишь в одном городе - Аделаиде, столице страны. Инициаторами его стали пять женщин, воспитывающие 17 детей и пропагандирующие идеи материнства. В других частях света в этот день отдают дань вкусу - так, на Кубе 27 февраля проходит фестиваль кубинских сигар, а в Исландии он объявлен днём пирожных. История праздника восходит к XIX веку, когда в страну были заведены особые изделия с кремом и сливками. Получить лакомство можно было только похлестав себя палкой, похожей на плётку - пирожные отмечали число сделанных ударов. Сейчас этот обычай носит скорее ритуальный и формальный характер, а традиционные пирожные появляются на прилавках незадолго до праздника.

Российским верующим, начиная с сегодняшнего дня, придётся отказаться от пирожных и тому подобных излишеств - начинается Великий Пост, время покаяния и молитвы. Этот пост в православном календаре считается наиболее строгим - в отдельные дни верующим рекомендуется и вовсе отказаться от пищи, проводя время в молитве и борьбе с испытаниями. В 2017 году пост продлится до 15 апреля, когда празднуется Пасха.

В светском календаре этот день отметился важными событиями, повлиявшими на состояние научной сферы. Так, 27 февраля 1879 году миру был презентован первый искусственный подсластитель - сахарин. Вещество слаще сахара в 400 раз - его изобретение позволило решить проблему больных с сахарным диабетом. Интересно, что столь важное изобретение произошло случайно - исследователь Фальберг нечаянно окислил соединения, что и привело к изобретению сахарина. В разные годы сахарин критиковался и объявлялся панацеей. Сегодня он разрешён к употреблению и используется в приготовлении продуктов на предприятиях, а также реализуется в розничной сети в виде самостоятельного продукта.

27 февраля 1964 года на воду был спущен первый в мире туристический подводный аппарат. Автором аппарата стал инженер Жак Пикар, а своё название получил в честь отца учёного - «Огюст Пикар». Долгое время Пикар не мог найти денег на своё изобретение - помогла международная выставка. Пикар решил использовать мезоскаф как необычную услугу, привлекающую посетителей на выставку - постройку должны были профинансировать организаторы выставки. Опыт эксплуатации на выставке подтвердил надёжность аппарата - всего он принял на борт 33 тыс. человек, которые смогли погрузиться на дно Женевского озера. За это время не было отмечено ни одной серьёзной поломки, в результате чего мезоскаф был принят на постоянную эксплуатацию - продан американской компании за 100 тыс.долларов. Однако, серийным производство мезоскафа не стало, хотя разработки Пикара и легли в основу современных подводных лодок.

27 февраля 1997 года было объявлено об удачном клонировании овечки Долли. Сегодня это имя стало нарицательным и прибрело не совсем хороший оттенок, однако для того времени изобретение учёных произвело сенсацию. Автором клона Долли стал учёный Йен Уилмат, который рассказал о своём исследовании на страницах журнала. Попытки клонировать животное предпринимались и раньше, однако только случай с овечкой Долли был признан наиболее удачным, став основой для запрета на клонирование человека. Долли прожила очень долго - она умерла лишь в 2003 году от вирусного заболевания. Сейчас её чучело выставлено в Эдинбургском королевском музее.

В предпоследний день календарной зимы на свет появились Константин Великий - римский правитель, вошедший в историю, знаменитый «соловей» Энрико Карузо, актёр Евгений Урбанский и певица Гелена Великанова. Сегодня день рождения отмечают актрисы Татьяна Догилева, певица Анне Вески. Мир вспоминает сегодня и знаменитую кинодиву Голливуда - Элизабет Тейлор. Сегодня звезде эпохи исполнилось бы 85 лет. Актриса рано дебютировала в киноиндустрии, начав работать в сфере кино с 11 лет. За фильм «Клеопатра» она получила неслыханный по тем временам гонорар - миллион долларов, однако дороже этого была слава, которая пережила звезду. Известна красавица Тейлор была и своими браками - у неё их было восемь, и ещё больше романов. Итогом бурной личной жизни стала большая семья - четверо детей, десять внуков и правнуки.

130 лет исполняется сегодня и со дня рождения Петра Нестерова. Сегодня о жизни талантливого конструктора и лётчика известно лишь знатокам авиации, а между тем выражение «петля Нестерова» известно и непрофессионалам. Знаменитую фигуру высшего пилотажа Нестеров протестировал лично в 1913 году. Лётчик не ограничивался только полётами - с детства влюблённый в небо, он конструировал модель скоростного самолёта, освоил ночные полёты, стал первооткрывателем дальних перелётов. Пётр Нестеров и погиб, испытывая новую фигуру воздушного боя - воздушный таран. Похоронен Нестеров в Киеве как национальный герой.