Международный день кино. 28 декабря в истории

День святых Невинных Младенцев Вифлеемских, День архангела Гавриила, Вестминстерское аббатство, крупное землетрясение на Сицилии, первый в СССР крытый велотрек, Сергей Есенин и Александр Роу – что ещё интересного произошло в истории 28 декабря?

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28 декабря 1895 года в Париже в «Гранд-кафе» на бульваре Капуцинок (а не Капуцинов, как многие привыкли) прошёл первый сеанс синематографа братьев Люмьер. Именно эта дата и стала днём празднования Международного дня кино. Люмьеры представили широкой публике первый в мире короткометражный фильм «Прибытие поезда на вокзал Ла Сьота». Это был первый фильм в истории кинематографа, который был показан публике за деньги. Демонстрация «Прибытия поезда на вокзал Ла Сьота» вызвала настоящую панику у зрителей: они вскакивали с мест и убегали из зала, боясь, что приближающийся на экране поезд раздавит их…

В России премьера первого фильма состоялась 15 октября 1908 года. Это был фильм «Понизовая вольница» режиссёра Владимира Ромашкова по мотивам народной песни о Стеньке Разине «Из-за острова на стрежень». Длился первый российский фильм всего семь минут.

С тех пор кинематограф прошёл большой путь в развитии и претерпел масштабные изменения: от немого кино до звукового, от чёрно-белого до цветного, от плёночного до цифрового. И, как известно, фильмы бывают разных жанров: научные, документальные, публицистические, художественные. А по всему миру сегодня проводится много различных кинофестивалей: Московский Международный кинофестиваль, «Золотая пальмовая ветвь» в Каннах, Венецианский международный кинофестиваль, «Берлинале», фестиваль имени братьев Люмьер, «Оскар» и другие.

Также в разных странах мира установлены свои Дни национального кинематографа. Например, День российского кино отмечается ежегодно 27 августа.

Почти у каждого эфиопа-христианина есть свой покровитель-святой, и наиболее популярным является архангел Гавриил. 28 декабря в Эфиопии посвящено ежегодному красочному празднованию в честь архангела Гавриила. В день празднеств собираются огромные толпы верующих. Православные христиане туахедо отмечают празднование красочными процессиями и церемониями. Люди всех возрастов, классов и религий собираются со всех концов Эфиопии, достигая численности в 100 тысяч человек, а иногда и более. Паломники приходят в церковь, чтобы выполнить обет, попросить о чём-либо или, во многих случаях, поблагодарить за уже исполненные просьбы и принести подношения церкви.

28 декабря Римско-католическая церковь отмечает День святых Невинных Младенцев Вифлеемских. Христиане почитают святых младенцев как мучеников, полагая, что всякий, кто был убит из ненависти ко Христу, должен рассматриваться как мученик, даже если он не подозревал о смысле происходящего.

Русская православная церковь чтит память Мучеников 14000 младенцев, от Ирода в Вифлееме избиенных, 11 января (по новому стилю).

951 год назад в Лондоне было основано Вестминстерское аббатство. 28 декабря 1065 года было завершено строительство церкви Святого Петра, ставшей основой Вестминстерского аббатства. В этот день церковь была освящена. Аббатство открылось в феврале 1066 года. Впоследствии оно стало местом коронации всех британских монархов. Первым коронованным здесь венценосцем стал в 1066 году Вильгельм Завоеватель. В аббатстве нашли вечный приют многие выдающиеся англичане: короли, литераторы, учёные, музыканты. Среди них – Елизавета I (1533–1603), Георг Фридрих Гендель (1685–1759), Исаак Ньютон (1643–1727) и Чарльз Дарвин (1809–1882).

Вестминстерское аббатство является действующей церковью, где ежедневно проводятся литургии и службы. Оно причислено к Всемирному наследию ЮНЕСКО.

108 лет назад на острове Сицилия произошло крупное землетрясение. Весь мир узнал о страшной катастрофе, постигшей 28 декабря 1908 года Южную Италию, уже на следующий день после землетрясения. Главной жертвой природного катаклизма стал цветущий город Мессина. Подземные толчки, сила которых достигала 7,5 балла по шкале Рихтера, унесли жизни более 75 тысяч человек, а вызванная ими волна цунами высотой 10 метров довершила разрушение города. Также серьёзно пострадали город Реджо-ди-Калабрия и окрестные селения.

Примечательно, что это землетрясение не принадлежало к числу сильнейших. Трагедия Мессины была в том, что подземный толчок произошёл непосредственно под городом. К счастью для уцелевших мессинцев, на ближнем рейде находился русский военный корабль, команда которого сразу же организовала в зоне бедствия спасательную операцию. Русские моряки, которых здесь многие потом называли «Ангелы с моря», участвовали в ликвидации последствий землетрясения и помогли спасти тысячи жителей. И хотя это было больше века назад, но о подвиге русских здесь помнят до сих пор. В 2012 году в Мессине был открыт памятник русским морякам, участвовавшим в этой спасательной операции.

За три дня до начала 1973 года в Советском Союзе произошло важное спортивное событие: в эксплуатацию был введён один из крупнейших на тот момент искусственных открытых ледовых катков — «Медео». Своё название он получил по месту «прописки»: каток расположен в горной долине Медеу неподалеку от Алма-Аты (Казахстан).

Новый высокогорный спортивный комплекс «Медео» был построен ударными темпами — всего за два года. Он располагался на высоте 1691,2 метра над уровнем моря, поверхность льда занимала 10,5 тысячи квадратных метров, толщина ледового покрытия составляла 2,3 метра. В поверхность льда было вмонтировано около 170 километров охлаждающих труб, что позволяло поддерживать ледовую поверхность катка в рабочем состоянии в течение восьми месяцев в году.

Широкую популярность «Медео» обеспечили мягкий климат в ущелье, оптимальный уровень солнечной радиации, невысокое атмосферное давление и слабый ветер. Благодаря этим факторам новый «Медео» быстро стал самым популярным катком в мире. Здесь проходили различные соревнования, в том числе и международного уровня, по конькобежному спорту, хоккею и фигурному катанию.

Более чем за полгода до открытия Московской Олимпиады, 28 декабря 1979 года в Крылатском, недалеко от Гребного канала, был уже готов первый в СССР крытый велотрек. Это уникальное сооружение стало самым большим в мире олимпийским велодромом. Напоминающая гигантскую бабочку постройка отличается весьма изобретательным конструктивным решением. Здание велотрека имеет в плане форму эллипса. Его кровля – стальная мембрана, толщиной 4 мм, площадью 17,5 тыс. кв.м. К этому надо добавить не имеющее аналогов лиственничное покрытие трека и огромный запас чистого воздуха под куполом, постоянно обновляемый специальными установками. На трибунах 6 000 мест для зрителей.

На треке проводятся все виды соревнований – от спринта до гонок за лидером. В соответствии с требованиями Международного Олимпийского комитета полотно трека имеет длину 333,33 м с углом наклона на виражах 42 градуса и ширину 10 м. Межтрековое пространство покрыто синтетическим ковром, похожим на траву. Оно является трансформирующимся и даёт возможность использовать крытый зал также для соревнований по гимнастике, мини-футболу, баскетболу и настольному теннису.

28 декабря 1925 года при невыясненных обстоятельствах трагически оборвалась жизнь русского поэта Сергея Есенина. Его нашли в ленинградской гостинице «Англетер» повесившимся. По наиболее распространённой версии, Есенин в состоянии депрессии покончил жизнь самоубийством. Похоронен поэт в Москве на Ваганьковском кладбище.

43 года назад в Москве умер Александр Роу – советский кинорежиссёр, автор множества фильмов-сказок, Народный артист РСФСР.

Среди снятых им киносказок – «Конёк-Горбунок», «Кощей Бессмертный», «Марья-искусница», «Королевство кривых зеркал», «Морозко», «Огонь, вода и медные трубы», «Варвара-краса, длинная коса», «Золотые рога» и другие. Они стали неотъемлемой частью детства не одного поколения советских граждан.

Помимо сказок снимал режиссёр и другие фильмы – ему принадлежат экранизации произведений Н.В. Гоголя «Майская ночь, или Утопленница» и «Вечера на хуторе близ Диканьки», а также картина «Тайна горного озера», стереофильмы «День чудесных впечатлений» и «Драгоценный подарок», постановка фильма-балета «Хрустальный башмачок».