Международный день брачных агентств. 12 февраля в истории

Открытие московского зоопарка, День рождения Авраама Линкольна, первые автогонки вокруг земного шара, Сихотэ-Алинский метеорит – что ещё интересного произошло в истории 12 февраля?

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Примечательно, что практически накануне Дня святого Валентина – 12 февраля – отмечается Международный день брачных агентств. Этот профессиональный праздник появился на Украине – он был зарегистрирован Государственным Департаментом интеллектуальной собственности министерства образования и науки Украины 1 декабря 2010 года. Идею учреждения нового праздника, принадлежащую одному из украинских брачных агентств, подхватили многие агентства-партнёры США, Канады, Германии, Франции, Италии, Испании, Швейцарии и России.

По некоторым данным, история брачных агентств насчитывает более 360 лет! Первая брачная контора «Бюро встреч и адресов» была открыта в Лондоне 29 сентября 1650 года. И с тех пор поиск супруга по объявлению или через службу знакомств стал весьма популярным. В нашу эпоху всеобщей занятости брачные агентства, как маяки, помогают одиноким людям найти свою половинку. Тысячи людей с благодарностью могут сказать, что именно при помощи агентства обрели шанс любить, быть любимым, создать семью!

До середины 1970-х годов 12 февраля в большинстве штатов Америки праздновали День рождения Авраама Линкольна, 16-го Президента США. Теперь этот праздник отмечается совместно с Днём рождения Джорджа Вашингтона, первого Президента, в третий понедельник февраля, и называется Днём Президентов. Однако, многие жители США и по сей день не забывают традицию 12 февраля – на уровне национального праздника штата День рождения Линкольна отмечается в Коннектикуте, Иллинойсе, Миссури, Нью-Джерси и Нью-Йорке.

12 февраля 1864 года был открыт московский зоопарк. Учёные-биологи Императорского общества акклиматизации растений и животных в Москве организовали первый в России Зоологический сад на окраине Москвы. В вольерах зоосада было 286 представителей местной фауны, домашних животных сельского хозяйства. В настоящее время Зоосад – один из самых больших и старых зоопарков России – находится в центре Москвы, его территория 21,5 га, а в помещениях зоопарка содержатся почти 750 видов представителей фауны, составляющих более семи тысяч животных.

109 лет назад в Нью-Йорке стартовали первые автогонки вокруг земного шара. В 1908 году благодаря усилиям двух газет: французской «Матэн» и американской «Нью-Йорк Таймс» состоялся трансконтинентальный марафонский автопробег через Берингов пролив. Он назывался «Нью-Йорк – Париж без помощи парохода» и стартовал 12 февраля с Нью-Йоркской площади Таймс-сквер. В нем участвовали девять автомобилей из Америки, Франции, Италии, Германии.

Автогонки прошли по маршруту Нью-Йорк – Аляска – Сиэтл – Владивосток – Иркутск – Ачинск – Томск, далее по тракту через Россию в Европу. Первым финишировал в Париже немецкий автомобиль «Протос» 11 июля, вторым 26 июля к финишу пришёл американский экипаж. Но победителем был признан американский экипаж. Немецкий автогонщик был оштрафован на 15 дней в связи с тем, что его автомобиль после поломки был доставлен в Сиэтл по железной дороге. Во время пути все автомобили претерпели поломки. На «Томасе» пришлось заменить повреждённую коробку передач, а на «Протосе» – задний мост. В нынешнее время крупнейший в мире автомобильный музей Харра в штате Невада США экспонирует «Томас-Флаер». Немецкий технический музей в Мюнхене демонстрирует «Протос».

70 лет назад в Приморском крае упал Сихотэ-Алинский метеорит – наибольший железный метеорит, наблюдавшийся при падении и относящийся к уникальным явлениям природы. Его общая масса – около 70 тонн. Сихотэ-Алинский метеорит – пример классического метеоритного падения. Исключительно благоприятными оказались время и место падения, прекрасная погода и даже водораздел, сохранивший картину разрушений в максимальной степени. Место падения метеорита было обнаружено на следующий день, а уже через две недели первые исследователи были на месте падения.