http://7info.ru/news/main/mchs_predupredilo_rjazancev_ob_uhudshenii_pogody_3_janvarja/
МЧС предупредило рязанцев об ухудшении погоды 3 января
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МЧС предупредило рязанцев об ухудшении погоды 3 января
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Экстренное метеопредупреждение опубликовано на официальном сайте ГУ МЧС России по Рязанской области.
Официальный сайт ГУ МЧС России по Рязанской области опубликовал экстренное метеопредупреждение.
Ночью и утром 3 января синоптики прогнозируют для Рязани и области мокрый снег, переходящий в снег. В отдельных районах региона осадки ожидаются сильные.
Местами гололёд, отложение мокрого снега, ухудшение видимости до 500-1000 метров.