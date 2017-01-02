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http://7info.ru/news/main/mchs_predupredilo_rjazancev_ob_uhudshenii_pogody_3_janvarja/

МЧС предупредило рязанцев об ухудшении погоды 3 января
Экстренное метеопредупреждение опубликовано на официальном сайте ГУ МЧС России по Рязанской области.

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Официальный сайт ГУ МЧС России по Рязанской области опубликовал экстренное метеопредупреждение.

Ночью и утром 3 января синоптики прогнозируют для Рязани и области мокрый снег, переходящий в снег. В отдельных районах региона осадки ожидаются сильные.

Местами гололёд, отложение мокрого снега, ухудшение видимости до 500-1000 метров.