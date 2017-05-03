МЧС предупредило рязанцев о заморозках

В течение трёх дней температура воздуха будет опускаться до минус 2 градусов.

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В конце текущей недели (с 4 по 6 мая) в Рязани и области ожидаются ночные и утренние заморозки. Об этом говорится в метеопредупреждении, размещённом на сайте регионального управления МЧС.

По прогнозам синоптиков, местами температура воздуха опустится до минус 2 градусов, на поверхности почвы – до минус 5 градусов.