http://7info.ru/news/main/mchs_predupredilo_rjazancev_o_zamorozkah/
МЧС предупредило рязанцев о заморозках
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МЧС предупредило рязанцев о заморозках
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В течение трёх дней температура воздуха будет опускаться до минус 2 градусов.
В конце текущей недели (с 4 по 6 мая) в Рязани и области ожидаются ночные и утренние заморозки. Об этом говорится в метеопредупреждении, размещённом на сайте регионального управления МЧС.
По прогнозам синоптиков, местами температура воздуха опустится до минус 2 градусов, на поверхности почвы – до минус 5 градусов.