Матч тура Высшей лиги российского мини-футбола будет сыгран в Рязани

Перед игрой своими ожиданиями поделились футболисты.

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Официальный сайт АМФР назвал сегодняшнюю игру в Рязани матчем тура. Напомним, в 15.00 на площадке СК «Арена-Атрон» начнётся встреча 19-го тура первенства России по мини-футболу среди команд Высшей лиги, конференция «Запад», в которой «Элекс-Фаворит» будет принимать лидера турнира – московский «Спартак».

В прошлом сезоне в Дивизионе «Центр» спартаковцы и рязанцы пересекались дважды. В декабре 2015-го москвичи выиграли – 8:0 (Юрий Циммерман оформил дубль), а в марте 2016-го – 5:3, причём после первого тайма «Элекс» выигрывал – 2:1. У рязанской команды дубль тогда оформил Станислав Цыганков, а у красно-белых – Сергей Абрамов.

В текущем первенстве (5 ноября 2016 года) «Спартак» дома обыграл «Элекс» – 7:3. Рязанцы открыли счёт на 7-й минуте (Чекмарёв), но к перерыву москвичи выигрывали – 3:2. Хет-трик в ноябрьской встрече сделал Циммерман.

Команды также пересекались и в рамках кубка России (4 октября 2016 года). «Спартак» в Троицке победил – 5:1. Интересно, что все голы в том поединке были забиты во втором тайме, а с паркета был удалён спартаковец Абрамов.

Также на сайте АМФР опубликованы предматчевые интервью с ведущими игроками команд.

Алексей Петухов, игрок МФК «Элекс-Фаворит»

– Алексей, вот уже два тура кряду «Элекс» терпит поражения после восьмиматчевой беспроигрышной серии. Какое настроение царит в раздевалке команды?

– Действительно, у нас была неплохая серия, но она завершилась, когда мы оступились в матчах с двумя сильными соперниками. Конечно, мы пока им не чета. Но, уверен, только пока.

Никто из ребят не опустил руки, все понимали, что с такими грозными командами, как дубль КПРФ и «Политех» легко не будет. И прошлую, и эту неделю работали в штатном режиме, настроены по-боевому. Как мы между собой говорим, «Элекс» всё ещё в гонке. Очень хотим быть в четвёрке, прикладываем к этому все усилия и ждём предстоящего матча с оптимизмом.

– У вас осталось только два матча с фаворитами турнира. Верит ли команда в то, что зацепиться за четвёрку ещё реально?

– Скажу за себя, но, уверен, все ребята думают также. Мы верим, что попасть в плей-офф нам вполне по силам, есть огромное желание и необходимый запал. Здесь матчи со «Спартаком» и «Автодором» будут ключевыми. Если возьмём в них очки, то, учитывая, что другие претенденты будут ещё играть между собой и понесут потери, всё будет зависеть от нас.

– Команда не играла перед своими болельщиками уже месяц. Успели соскучиться по родным трибунам?

– Естественно. У нас прекрасные болельщики, которые всегда здорово нас поддерживают. Почти наверняка нас ждёт большой десант фанатов красно-белых, как это обычно бывает на матчах с их участием, но я верю, что наши ребята дадут бой на трибунах москвичам также, как мы дадим бой на паркете. Только не в прямом смысле, конечно.

– Реально ли остановить нынешний «Спартак»?

– Во время поездки в Питер на матч с «Политехом», с нами ехал неоднозначный мужчина, бывший спортсмен. Он сказал нам следующее: «День поститесь, день молитесь, тогда бой будет за вами». Вот в четверг у нас было тактическое занятие, тренер давал установку на матч – это был наш «пост». Сегодня будем молиться, а завтра дадим бой лидеру турнирной таблицы. Главное – то, что у нас в сердцах и головах. А в них огромное желание и осознание того, что даже «Спартак» не всесилен.

Георгий Нишнианидзе, капитан МФК «Спартак»

– Георгий, каково быть капитаном такой команды, как «Спартак»?

- Здорово ощущать доверие руководства, партнёров по команде и болельщиков. Такая должность подразумевает повышенную ответственность буквально во всём. Нужно быть примером, много контактировать с фанатами. Это совсем не номинальное звание. Касаемо конкретно «Спартака», хочу сказать, что я нахожусь здесь всего полтора года. Да, я всегда болел за красно-белых и в большом, и в мини-футболе, но прежде чем кидаться громкими словами о том, что чувствую спартаковский дух, необходимо сначала поиграть здесь лет пять.

– По сути, судьба первого места в Высшей лиге уже предрешена. Каким образом игроки поддерживают мотивацию перед оставшимися играми? Помогаете ли вы им в этом на правах капитана?

– На самом деле, это правильный вопрос. Проблемы с мотивацией действительно существуют. При всём уважении к соперникам, сейчас в лиге есть только 3-4 команды, против которых нам действительно интересно играть. Если мы играем с остальными командами, то и Андрею Константиновичу (Цуканову - прим.), и нам самим приходится лишний раз друг другу «вставлять». В этом сезоне мы много раз начинали встречи не лучшим образом, пропускали мячи и затем «вытаскивали» матчи. Сами себе создавали интерес (смеётся).

– Уже мысленно готовитесь к Суперлиге?

– Исходя из наших игр, нам еще рановато об этом думать. Конечно, между «вышкой» и Суперлигой – пропасть, и нельзя шапкозакидательски заявлять, что выйди мы сейчас в «элиту», сразу будем сражаться за тройку. Тем не менее, я чертовски хочу сыграть за «Спартак» в Суперлиге, я мечтал об этом год назад, мечтаю и сейчас. Дай Бог мне сил соответствовать уровню этого клуба и уровню Чемпионата России. Хочу играть здесь как можно дольше и закончить карьеру, будучи футболистом «Спартака». Я безмерно люблю эту команду.

– Учитывая, какой ход набрал «Спартак» после Нового года, не превратится ли матч с «Элексом» в лёгкую прогулку?

– Ни в коем случае. Матчи с «Элексом» всегда получались очень напряжёнными. Даже когда мы побеждали с крупным счётом, ощущение лёгкости было обманчивым. Рязанцев просто так за рога не возьмешь.