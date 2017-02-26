Масленичные гуляния в Рязани продолжились во Дворце детского творчества

Кульминацией праздника по традиции стало сжигание чучела Масленицы, символизирующее прощание с зимой и приход весны.

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В воскресенье, 26 февраля, в Рязани продолжились масленичные гуляния. В 11.00 проводы зимы начались во Дворце детского творчества. Здесь проходил городской конкурс-фестиваль фольклорных коллективов «Масленица 2017». Затем праздник продолжился на территории за дворцом творчества. Весёлые скоморохи не давали скучать детям и взрослым. Они пели, танцевали, загадывали загадки, водили хороводы.

Солнечная погода собрала на празднике множество детей и взрослых. Все они с удовольствием принимали участие в конкурсах и получали за это призовые жетоны, которые можно было обменять на аппетитные блины. А горячим чаем всех желающих угощали бесплатно.

Кульминацией праздника по традиции стало сжигание чучела Масленицы, символизирующее прощание с зимой и приход весны.