Лесопарку Рязани застройка не угрожает – экологи

По информации экологов, власти выделили средства на покупку семи земельных участков.

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Строительства на территории Лесопарка в Рязани не будет. Об этом на своём сайте сообщили представители Экологического рязанского альянса.

Напомним, в конце декабря 2016 года экологи высказали озабоченность тем, что часть участков в парке принадлежит частным лицам, которые вполне могут затеять там строительство. Вопрос об этом был задан и администрации Рязани.

По информации экологов, власти выделили средства на покупку семи земельных участков. Теперь они находятся в муниципальной собственности. Сейчас частным лицам принадлежат несколько участков, но строить на них нельзя из-за наложенных ограничений. Если такое желание у хозяев появится, им предстоит пройти определённую процедуру для внесения изменений в Правила землепользования и застройки, но экологи надеются, что этого не случится.