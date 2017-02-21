Легендарный Севастополь и свадьба по-императорски. 21 февраля в истории

21 февраля – день, не богатый на важные исторические события и яркие годовщины. Впрочем, кое о каких событиях в далёком и недавнем прошлом этот день всё же напомнит современникам.

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21 февраля 1784 года порту и крепости в Крыму было присвоено название Севастополя. В те годы здесь велось активное строительство – первые каменные городские постройки появились в Севастополе в 1783 году. Финансированием строительства занимался светлейший князь Потёмкин-Таврический. На градостроительные нужды шли личные средства фаворита Екатерины II, полученные с новороссийских земель – крайне редкий сегодня пример, когда деньги не текут в личный карман. Присвоение городу имени указом Екатерины II определило его судьбу – в переводе с греческого «Севастополь» значит величественный. Жители города не раз прославили его в сражениях – в Крымскую войну 1854-1855 годов, в Великую Отечественную. За героизм, проявленный севастопольцами в Великую Отечественную войну, городу присвоено звание Города-героя. В настоящее время Севастополь является базой Черноморского флота Российской Федерации.

В 1816 году в Петербурге в этот день праздновали свадьбу дочери императора Павла I Анны и сына короля Нидерландов Вильгельма. Несмотря на то, что свадьба была императорской – новоиспечённый муж был наследником престола, его жене предстояло стать королевой, торжества проходили весьма скромно. Причиной отказа от пышных торжеств стал скандал, который разразился задолго до свадьбы, в канун Отечественной войны 1812 года. Анна Павловна тогда была совсем юна, однако уже заинтересовала не кого-нибудь, а самого Наполеона. Как известно, корсиканец был незнатного происхождения и мечтал породниться с одной из знаменитых фамилий. О любви речи, конечно, не шло – чаще всего тогда дело браков решала политика. Впрочем, в России иногда, хотя и крайне редко, учитывали и чувства другой стороны. Наполеону было отказано, хотя случись эта свадьба, возможно, войны 1812 года удалось бы избежать.

В своём первом и единственном браке Анна Павловна прославила своё имя делами благотворительности. Она много заботилась об учреждении учебно-воспитательных заведений для детей бедных классов; под её покровительством было основано до 50 таких приютов. Во время войны с восставшей Бельгией она на свои средства основала госпиталь и инвалидный дом. Благодарные жители Нидерландов её не забыли до сих пор – в честь русской принцессы в стране назван муниципалитет.

Жизнь короля Вильгельма и его супруги прошла под знаком монархии, однако в Европе уже во времена их правления зрели идеи, породившие пожар мировой революции. 21 февраля 1848 года в свет вышло одно из программных произведений мировой политики – «Манифест коммунистической партии» Карла Маркса и Фридриха Энгельса. Авторы провозгласили неотвратимость гибели капитализма от рук пролетариата. Манифест начинался словами: «Призрак бродит по Европе – призрак коммунизма», а заканчивался знаменитым историческим лозунгом: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!». Сейчас эти слова превратились в штамп, однако в России тех лет книга была воспринята как руководство к действию, а постулаты, которые в теории провозглашались авторами, взяты за основу строительства нового государства.

Впрочем, в нашей стране пошли куда дальше, чем планировали Карл Маркс и Фридрих Энгельс. В их книге нет указания на семилетки и пятилетки, на стремление к развитию и прогрессу в политической и общественной жизни. Россия же после революции перешла на жизнь по плану, в соответствии с указаниями партии. Одним из таких планов, решавших стратегическую задачу обеспечения страны электричеством, стал план ГОЭЛРО, принятый 21 февраля 1920 года. План ГОЭЛРО предусматривал строительство в восьми основных экономических районах страны – Северном, Центрально-Промышленном, Южном, Западно-Сибирском, Кавказском, Туркестанском, Приволжском и Уральском – 30 электростанций общей мощностью 1 млн. 750 тысяч киловатт. Среди наиболее известных первенцев российской энергетики были Волховская и Днепровская ГЭС, а также ГРЭС: Штеровская, Каширская, Челябинская, Горьковская, Шатурская и Кизеловская. На осуществление Плана отводилось 10-15 лет. Но к 1935 году вместо 30 запланированных электростанций было построено уже 40. План ГОЭЛРО дал мощный толчок для последующего развития отечественной электроэнергетики. Известный писатель-фантаст Герберт Уэллс, посетив Россию в 1920 году и узнав про планы её широкой электрификации, счёл их неосуществимыми. Приехав вновь в Россию в 1934 году, он был поражён тем, что план был не просто выполнен, но и перевыполнен по ряду показателей.

Тех, кто ударно работал и не менее ударно отдыхал, в этот день порадовали подарком – 21 февраля 1931 года начались повсеместные продажи средства от похмелья «Alka Seltzer». История создания быстрорастворимой таблетки, которая, к слову, помогала не только от похмелья, но и от головной боли, простуды, очень интересна. Над созданием нового типа лекарств, которые можно было бы растворять в воде, безуспешно работала одна из известных американских фармацевтических компаний. Наладить выпуск, найдя безошибочный рецепт, помог случай. Руководитель компании узнал, что редактор местной газеты штата Индиана помогает сотрудникам не болеть в сезон простуд и гриппа с помощью чудодейственного рецепта. Как выяснилось в личной беседе, секрет рецепта состоял в смеси аспирина, лимонного сока и соды. После того, как на предприятии этот рецепт был переведён на научные рельсы, получился «Alka Seltzer», который не теряет своей популярности и сегодня, хотя и выпускается под другим названием и в более современной форме.

Свой вклад в историю внесли и люди, отмечающие дни рождения. Это Народная артистка РФ Вера Алентова. Слава к ней пришла после фильма «Москва слезам не верит» – страна одевалась, как героиня фильма, а сотни женщин с трепетом наблюдали за личной жизнью актрисы и её мужа Владимира Меньшова. Сегодня на счету Веры Алентовой не одна сотня ролей, однако культовым образом из «Москвы» она дорожит больше всего.

Сегодня день рождения отмечает и лидер группы «Любэ» Николай Расторгуев. Коллектив переживал разные времена, однако его лидер оставался неизменным – Николая Расторгуева и его неповторимую манеру «рассказывать» песни любят и ценят слушатели самых разные поколений. В свою очередь, и возглавляемый им коллектив, стремится идти в ногу со временем, исполняя песни не только с мужским характером.

«Самый талантливый актёр» – так называли поклонники Алана Рикмана. Сегодня британскому актёру исполнился бы 71 год. Исполнитель роли Северуса Снейпа в саге о Гарри Поттере ушёл из жизни год назад, в январе 2016 года. Весть о его смерти ошеломила поклонников, ведь актёр всегда был жизнерадостным и не жаловался на здоровье – немногие знали, что он боролся с раком желудка, который и свёл его в могилу. Тем не менее, за свою жизнь Алан Рикман успел много – он снялся в знаменитых фильмах и пробовал себя, как режиссёр. Так, он снял фильм «Версальский роман», где сыграл короля Людовика XV. Критика отмечала неповторимый шарм актёра и его безупречную дикцию. Опять-таки мало кто догадывался, что эту дикцию подарила Рикману трагедия – необходимо было работать над речью после травмы челюсти, полученной в школе.