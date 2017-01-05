Куда в Рязани можно сходить в пятницу 6 января

РИА «7 новостей» представляет обзор концертов, спектаклей, экскурсий и мастер-классов, которые можно будет посетить 6 января.

Главная новость

Новогодние каникулы у детей и взрослых в самом разгаре. Куда в Рязани можно сходить в пятницу 6 января? В гости? На горку? Не поверите, есть ещё варианты. РИА «7 новостей» представляет обзор концертов, спектаклей, экскурсий и мастер-колассов, которые можно будет посетить 6 января.

В 10.00; 12.30; 15.00 и 17.30 в театре кукол можно посмотреть замечательное новогоднее представление «Голос ёлки».

В 10.00, 12.30 и 15.00 театр драмы приглашает на русскую народную сказку «По щучьему веленью».

В 12.00 и 15.00 в музыкальном театре сказка-мюзикл «Следствие ведёт снеговик».

В 12.00 в Центральном парке культуры и отдыха пройдёт праздничная игровая программа для всё семьи.

Рязанский Кремль приглашает всех 6 января совершить по территории Рязанского кремля увлекательный квест «Открылся град Переяславль Рязанский», а также посетить интерактивную выставку «Новый год в СССР» (Дворец Олега, 3 этаж).

В 12 и 15 часов можно отправиться на автобусную экскурсию по городу Рязани. Записаться и узнать подробности можно по ссылке .

Рязанский художественный музей на каждый день новогодних каникул приготовил интересную программу . 6 января в 13.00 здесь можно посетить мастер-класс по изготовлению символа года своими руками.

Музей-усадьба академика И.П. Павлова в 12.00 и 14.00 часов состоятся мастер-классы по изготовлению игрушки «Рождественский ангел». Предварительная запись по телефону 25-40-72

В Музее истории молодежного движения в 15.30 стартует необычное новогоднее представление с бумажным шоу «Самый белый Новый Год».

В М5Молл продолжает свою работу интерактивный полигон «Мир роботов».

Шоколадный Новый Год будут встречать в мастерской шоколада ручной работы Шоко Руа в период с 3 по 6 января 2017 г. в 10.00, 11.30, 13.00 (запись обязательна).

Творческая Мастерская Ягодкиных приглашает в 11.00 на мастер-класс по Леттерингу (каллиграфия кистью). Вы познакомитесь с буквами и шрифтами, постараетесь с ними подружиться, узнаете тонкости композиции и особенности построения фраз. Записаться необходимо по телефону 8(900)907-74-70.

Вкусные мастер-классы можно посетить в «Галерее пряников» : 14.00 мастер-класс по созданию имбирных домиков, 15.00 рождественская программа (запись по тел. 51-24-55 обязательна).

В 13.00 и 17.00 можно посетить представление Советского цирка на площадке около ТРЦ «Премьер».

В 19.00 в филармонии звёзды российских мюзиклов представят яркое и динамичное шоу «12 мюзиклов».

А в театре драмы в то же время начнётся волшебная комедия для взрослых «Новогодняя лотерея».