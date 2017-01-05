Куда в Рязани можно сходить в пятницу 6 января
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РИА «7 новостей» представляет обзор концертов, спектаклей, экскурсий и мастер-классов, которые можно будет посетить 6 января.
Новогодние каникулы у детей и взрослых в самом разгаре. Куда в Рязани можно сходить в пятницу 6 января? В гости? На горку? Не поверите, есть ещё варианты. РИА «7 новостей» представляет обзор концертов, спектаклей, экскурсий и мастер-колассов, которые можно будет посетить 6 января.
В 10.00; 12.30; 15.00 и 17.30 в театре кукол можно посмотреть замечательное новогоднее представление «Голос ёлки».
В 10.00, 12.30 и 15.00 театр драмы приглашает на русскую народную сказку «По щучьему веленью».
В 12.00 и 15.00 в музыкальном театре сказка-мюзикл «Следствие ведёт снеговик».
В 12.00 в Центральном парке культуры и отдыха пройдёт праздничная игровая программа для всё семьи.
В 12 и 15 часов можно отправиться на
В
В М5Молл продолжает свою работу интерактивный полигон «Мир роботов».
Шоколадный Новый Год будут встречать в мастерской шоколада ручной работы
Творческая
Вкусные мастер-классы можно посетить в
В 13.00 и 17.00 можно посетить представление Советского цирка на площадке около ТРЦ «Премьер».
В 19.00 в филармонии звёзды российских мюзиклов представят яркое и динамичное шоу «12 мюзиклов».
А в театре драмы в то же время начнётся волшебная комедия для взрослых «Новогодняя лотерея».