http://7info.ru/news/main/krupnym_rjazanskim_rynkam_prodlili_razreshenija_na_rabotu/
Крупным рязанским рынкам продлили разрешения на работу
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Крупным рязанским рынкам продлили разрешения на работу
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Соответствующие постановления опубликованы на официальном сайте городской администрации.
Нескольким сельскохозяйственным рынкам, работающим в Рязани, продлили сроки разрешения на право работы. Соответствующие постановления опубликованы на официальном сайте городской администрации.
В частности, разрешение на работу рынков ООО «Бастион» и ООО «Сфера» (г. Рязань, ул. Спартаковская, 30) продлено до 1 января 2019 года. По этому адресу находится Центральный рынок Рязани.
Также до 1 января 2019 года сможет работать рынок ООО «Росконтракт», расположенный по адресу: Новосёлов, 26 Б.