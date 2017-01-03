Крупным рязанским рынкам продлили разрешения на работу

Соответствующие постановления опубликованы на официальном сайте городской администрации.

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Нескольким сельскохозяйственным рынкам, работающим в Рязани, продлили сроки разрешения на право работы. Соответствующие постановления опубликованы на официальном сайте городской администрации.

В частности, разрешение на работу рынков ООО «Бастион» и ООО «Сфера» (г. Рязань, ул. Спартаковская, 30) продлено до 1 января 2019 года. По этому адресу находится Центральный рынок Рязани.

Также до 1 января 2019 года сможет работать рынок ООО «Росконтракт», расположенный по адресу: Новосёлов, 26 Б.