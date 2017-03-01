Комплимент кошкам. 1 марта в истории

Сегодня любители котиков отмечают праздник своих питомцев, а все жители мира принимают комплименты и празднуют наступление весны.

Главная новость

Среда, 1 марта – первый день календарной весны, наступление которой празднуют во всём мире. В разных уголках земного шара этот день отмечен разными датами. Так, в Исландии празднуется День пива, у западных христиан начинается великий пост – он исчисляется с Пепельной среды, которая в этот году выпадает на 1 марта. В Казахстане в этот день празднуют День благодарности, в США – День цветных женщин. В Боснии и Герцеговине, а также в Корее 1 марта – День независимости.

В России сегодня – День кошек. 1 марта – отличный повод порадовать своего полосатого и хвостатого любимца лакомством, погладить по шёрстке или сказать ему комплимент, благо повод есть, ведь сегодня также отмечается Всемирный день комплимента. Дата не имеет официального статуса, но имеет важный посыл – призывает быть внимательным к людям и делать им приятное.

Сегодня профессиональный праздник отмечают те, чья работа далека от мимишности, но несомненно заслужила комплимент за храбрость и необходимость – сотрудники экспертно-криминалистических подразделений и представители системы гражданской обороны, делающие всё, чтобы мы могли наслаждаться весной, а зло было бы наказано. На страже интересов своих клиентов стоят и хостинг-провайдеры. Сегодня и их профессиональный праздник. Официальный статус дате придан в 2011 году и призван обратить внимание на важность работы людей, обеспечивающих бесперебойную работу интернета.

В историческом календаре 1 марта отметилось событиями, которые направлены в будущее – не зря же принято начинать новую жизнь не только с понедельника, но и с первого числа каждого месяца. Так, 1 марта 1555 года знаменитый Нострадамус опубликовал свою книгу предсказаний. Предсказания были написаны в форме рифмованных катренов – четверостиший, которые группировались в центурии (то есть сотни или века). Помимо этого все свои предсказания Нострадамус тщательно зашифровывал: катрены были написаны на смеси 4-х языков. В них практически не указывалось никаких дат, временная последовательность не соблюдалась, да и сами катрены были перепутаны. И, тем не менее, исследователями творчества Нострадамуса подмечается довольно много интересных и точных исторических совпадений. Сегодня историки спорят: был ли у Нострадамуса дар или он просто был хорошим аналитиком: ведь в отличие от Ванги, чьи предсказания сбывались практически полностью, то, что обещал Нострадамус, осуществлялось не всегда.

О будущем думал и учёный Ремингтон, начавший 1 марта 1873 года выпуск печатных машинок. Первая сотня машинок, получивших название по фирме, выпустившей их, вышла в продажу на следующий год. Одним из первых покупателей стал писатель Марк Твен, который в то время набирал популярность.

В первый день весны мы вспоминаем трагическое событие отечественной истории – бой в Аргунском ущелье, где погибла 6-я рота Псковских десантников. Из девяноста десантников, принявших бой с превосходящими силами террористов, погибли 84, включая 13 офицеров. Они не дрогнули, не отступили, до конца выполнили свой воинский долг, остановив продвижение бандформирования. Впоследствии все погибшие десантники были навечно занесены в списки 104-го гвардейского полка. Указом президента РФ 22 десантникам присвоено звание Героев России (21 посмертно), а 68 награждены Орденом Мужества (63 посмертно). Все они – ребята из 47 республик, краёв и областей России и республик ближнего зарубежья. Памяти псковских десантников посвящены фильмы «Честь имею», «Прорыв», «Русская жертва», мюзикл «Воины духа», книги «Рота», «Прорыв», «Шаг в бессмертие», песни. В их честь названы улицы родных городов, в учебных заведениях, где учились герои-десантники, установлены памятные доски. Им поставлены памятники в Москве и Пскове.

1 марта день рождения художника Сандро Ботичелли, музыканта Гленна Миллера, актёра Борислава Брондукова и Ирины Купченко. 80-летие сегодня отмечает известный композитор Евгений Дога. Он является автором музыки к фильмам, спектаклям и радиопостановкам, на его счету более 260 песен и романсов, огромное количество вальсов, произведений для детей. Мало кто знает, что получив музыкальное образование Евгений Дога планировал стать музыкантом, однако карьере помешало увечье – паралич левой руки. Дога нашёл себя в творчестве. Его музыка к фильмам «Табор уходит в небо», «Мой ласковый и нежный зверь», «Анна Павлова» стала классикой отечественной и мировой музыкальной культуры. Для Кишинёва, уроженцем которого является композитор, он – живой герой. Его имя носят музыкальная школа и одна из улиц города.