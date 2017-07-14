«Катюша» и День взятия Бастилии. 14 июля в истории

В День взятия Бастилии проходит торжественный военный парад на Елисейских полях. Что касается «Катюши», она стала первой созданной в нашей стране мобильной многозарядной реактивной системой залпового огня.

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Ежегодно 14 июля вся Франция празднует национальный праздник — День взятия Бастилии, установленный еще в 1880 году.

Историческое событие, которое стало основанием для учреждения праздника, произошло во время Великой французской революции — в 1789 году восставшие парижане штурмом взяли крепость-тюрьму Бастилию — символ королевского деспотизма и освободили семерых заключенных. Это событие считается началом Великой французской революции, а также символом свержения абсолютизма.

Официальная программа празднования предусматривает серию балов: балы пожарных, Большой бал, который происходит 13 июля в саду Тюильри. В сам День взятия Бастилии проходит торжественный военный парад на Елисейских полях. Парад начинается в 10 часов утра с Этуаль и двигается в сторону Лувра, принимает его президент Франции.

918 лет назад участники первого крестового похода начали штурм Иерусалима. Крестоносцы пытались придвинуть к стенам Иерусалима осадные башни, однако им мешал опоясывающий город глубокий ров. Штурм продолжался весь день, но город держался. Когда наступила ночь, обе стороны продолжали бодрствовать – мусульмане боялись, что последует новая атака, а христиане опасались, что осажденным удастся каким-то образом поджечь осадные орудия. Утром 15 июля, когда ров был засыпан, крестоносцы смогли наконец беспрепятственно приблизить башни к крепостным стенам.

Они перекинули на стены деревянные мостки и устремились в город. Увидев, что город пал, эмир гарнизона башни Давида сдался и открыл ворота города. После того, как победители ворвались в город, началась резня. Крестоносцы разили мечом всех подряд – мусульман, евреев, и даже немногих оставшихся в городе христиан, превратив Святой Город в настоящую бойню.

После падения города правителем новообразованного Иерусалимского Королевства стал Готфрид Бульонский. Он не пожелал называться королем в городе, где Христос был увенчан терновым венцом, и принял титул Защитника Гроба Господня. После этой победы воины Христовы сочли свой долг выполненным, и большинство из них с богатой добычей вернулось на родину.

317 лет назад был подписан Константинопольский мирный договор, ставший итогом Азовских походов Петра I. По договору к России отходил Азов с прилегающими землями и крепостями Таганрогом, Павловском и Миусом. Турецкие крепости в Приднепровье ликвидировались.

Уже в конце лета по указу царя начались приготовления к войне со Швецией – целью первого удара была выбрана крепость Нарва, под стенами которой началась Северная война (1700 – 1721). Подписанный в Константинополе мир с Турцией обеспечил начало нового этапа в истории России.

121 год назад на Всероссийской выставке в Нижнем Новгороде представлен первый русский автомобиль. Машина представляла собой четырехтактный двигатель с одним горизонтальным цилиндром, который размещался в задней части кузова и развивал мощность 1,5-2 л.с. Для охлаждения цилиндра служила вода, а теплообменниками являлись две латунные емкости, размещенные вдоль бортов в задней части машины. Зажигание смеси было электрическим (батарея сухих элементов и патентованная свеча), в то время как на многих двигателях тех лет применялась калильная трубка. Автомобиль имел двухместный кузов, два тормоза, весил около 300 кг и развивал скорость до 20 км/ч.

Император Николай II при посещении выставки не удостоил новинку вниманием. Тем не менее, Яковлев и Фрезе настойчиво рекламировали свои изделия и продолжали работу над «самодвижущимися экипажами». Однако после смерти Яковлева его завод перешел в руки другого владельца, который не интересовался автомобилями.

114 лет назад состоялся ввод в эксплуатацию Великого Сибирского пути (Транссибирской магистрали). Транссиб проходит по территориям 14 областей, трех краев, двух республик, одной автономной области и одного автономного округа РФ, на пути расположено 87 городов.

Он пересекает 16 крупных рек: Волгу, Вятку, Каму, Тобол, Иртыш, Обь, Томь, Чулым, Енисей, Оку, Селенгу, Зею, Бурею, Амур, Хор, Уссури, на протяжении 207 километров проходит вдоль озера Байкал и 39 километров – по берегу Амурского залива Японского моря.

Фактическая протяженность Транссиба по главному пассажирскому ходу (Москва-Владивосток) – 9288,2 км. Транссиб проходит по территории двух частей света – Европе (19,1 процента длины) и Азии (80,9 процента). Начальный пункт Транссиба – Ярославский вокзал в Москве, конечный – Владивостокский вокзал во Владивостоке.

108 лет назад состоялось официальное открытие «Кавказской Ривьеры». Родоначальницей многочисленных санаториев, действующих в сегодняшнем Сочи, можно считать «Кавказскую Ривьеру». Так называлось — и, забегая вперед, скажем, что называется и по сей день, — курортное заведение, открывшееся летом 1909 года. Инициатива его создания принадлежала министру земледелия и государственных имуществ Алексею Ермолову, а реализовать ее взялся московский коммерсант Антон Тарнопольский.

Министерство выделило на берегу Черного моря хорошую местность. Под будущую здравницу отдали участок земли поблизости от тогда еще посада Сочи, на Хлудовской стороне, где ранее были обнаружены минеральные источники. Летом 1906 года здесь началось строительство. На побережье возвели две четырехэтажные гостиницы, театр, ресторан и кафе. Здания были оснащены канализацией и электрическим освещением. На территории курорта создали собственный водопад.

Курорт получил название «Кавказская Ривьера» — в честь Ривьеры (это слово переводится с французского как «красивое взморье») европейской, расположенной на побережье Средиземного моря.

В 1990-х годах «Кавказская Ривьера» была приватизирована, и постепенно первое курортное учреждение города приходило в упадок. В 1998 году здравница с территорией парка более 2,4 гектара, официально перестала существовать. Много лет её развалины «украшают» город-курорт и центральный пляж. Лишь недавно остатки «Кавказской Ривьеры» вернули государству.

76 лет назад впервые в бою была применена знаменитая «Катюша». «Катюша» стала первой созданной в нашей стране мобильной многозарядной реактивной системой залпового огня (РСЗО). А в начале июля 1941 года была сформирована первая Отдельная экспериментальная батарея полевой реактивной артиллерии Красной Армии во главе с капитаном Иваном Флеровым, вооруженная семью этими боевыми установками.

И 14 июля 1941 года батарея дала залп по захваченному фашистскими войсками железнодорожному узлу города Орши. Это стало боевым крещением «Катюш». В результате мощного огневого удара одновременно 112 реактивными снарядами были уничтожены вражеские эшелоны, боеприпасы и переправа через реку Оршицу. Так, переправа противника была сорвана и развить успех на этом направлении ему не удалось.

Первый опыт применения нового ракетного оружия показал его высокую боевую эффективность, что и стало одной из причин быстрейшего его ввода в строй и оснащения им Сухопутных войск Красной Армии.

В боях за Берлин участвовало 219 дивизионов «Катюш». С осени 1941 года этим частям при формировании было присвоено звание гвардейских.

71 год назад вышло в свет первое издание книги доктора Бенджамина Спока «Уход за ребенком и его воспитание». Бестселлером Бенджамина Спока зачитывались миллионы матерей. За первый год без предварительной рекламы разошлось 750 тысяч экземпляров. Такой объем продаж сохранялся еще долгие годы, выведя книгу Спока в Америке на второе место по популярности после Библии. К концу века суммарный тираж книги перевалил за 50 миллионов. Книга была переведена на 42 иностранных языка, включая тайский, тамильский и урду.

Однако, далеко не все идеи доктора Спока прошли испытание временем. Некоторые из них впоследствии даже были признаны крайне опасными. Известно, что именно Спок ввел такие моменты как кормление по часам, что привело к пропаданию молока у женщин и, соответственно, к развитию компаний по производству искусственных смесей.

Теория, что детей не нужно «баловать» укачиванием, если они начинают плакать, привела, по мнению многих современных психологов, к нарушению воспитания у нескольких поколений, когда ребенок воспринимает информацию от матери на тактильном уровне.

Кроме этого, в этот день в 1897 году в России воскресенье объявлено официальным выходным днем; в 1915 году в Англии принят закон о регистрации всех граждан от 15 до 65 лет; в 1918 году родился Джей Форрестер, американский инженер, создатель первых компьютеров; в 1933 году началась Арктическая экспедиция на пароходе «Челюскин», возглавляемая О. Ю. Шмидтом; в 1939 году посёлок Магадан получил статус города; в 1942 году за убийство партизанами шефа местного гестапо фашистами расстреляны 700 югославов в Загребе; в 1942 году в блокадном Ленинграде в честь Всесоюзного Дня физкультурника проведен вечер показательных выступлений во фронтовом Доме Красной армии; в 1956 году Верховный Совет СССР принял закон о государственных пенсиях; в 1960 году один из посетителей Мавзолея Ленина вскочил на барьер около саркофага с телом Ленина и ударом ноги разбил стекло усыпальницы; в 1965 году основан Институт космических исследований Российской Академии наук; в 1967 году в Британии легализованы аборты; в 1968 году умер Константин Георгиевич Паустовский, русский писатель; в 1976 году в Канаде отменена смертная казнь за все гражданские преступления; в 1990 году президент СССР Горбачев подписал Указ «О демократизации и развитии телевидения в СССР»; в 1992 году на границы Южной Осетии введены русские миротворческие войска; в 1993 году регистрируется телекомпания НТВ.