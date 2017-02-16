Каменный саркофаг фараона Тутанхамона. 16 февраля в истории

Гробница Тутанхамона – единственная не разграбленная гробница, дошедшая до учёных почти в первозданном виде.

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16 февраля в нашей стране отмечается День архива Минэнерго России. По мнению специалистов, история российской энергетики начинается с 1801 года – в начале 19 века в России разрабатываются 25 угольных месторождений. Впоследствии правительство активно проводит политику развития и укрепления энергетических отраслей промышленности.

Архив – структурное подразделение министерства энергетики РФ, осуществляющее хранение, комплектование, учёт и использование архивных документов, образовавшихся в деятельности министерства и его предшественников. Сегодня в архиве Минэнерго России находится на хранении более 38 тысяч единиц хранения, что составляет более 10 миллионов листов документов за период с 1939 года до наших дней. Осуществляется непрерывное использование документов архива, более 37% всех запросов социально-правового характера по министерству приходится на долю архива. История архива Минэнерго России неразрывна связана с историей самого министерства, его преобразованиями и реорганизациями, но принципы и традиции архивного дела сохранены до настоящего времени. Сотрудники архива профессионально служат архивному делу для удовлетворения потребностей государства и людей в формировании долговременной социальной памяти общества, поскольку без качественного делопроизводства и хорошо налаженного архива управление никогда не будет эффективным.

449 лет назад Испанская инквизиция вынесла смертный приговор всем жителям Нидерландов. Испанская инквизиция в Нидерландах была установлена Карлом V в 1522 году для борьбы с протестантами. И в 1523 году в Антверпене на костре сожгли двух первых протестантских мучеников. Для борьбы с протестантами всех мастей принимались самые суровые меры. А некоторые из решений инквизиции – такие как смертный приговор всем (!) жителям Нидерландов (конечно же, не приведённый в действие) остались как своеобразные курьёзы истории. Введение инквизиции в Испанских Нидерландах стало одной из причин Нидерландской революции 1566-1609 годов, в результате чего Нидерланды распались на государство протестантов и государство католиков.

16 февраля 1571 года Иван Грозный утвердил первый русский воинский устав. Разработан он был воеводой Михаилом Воротынским (которого царь терпеть не мог, держал в тюрьме и ссылке) и назывался, на современный слух, довольно зловеще: «Приговор о станичной и сторожевой службе». Тогда все законы и царские указы именовались «уложениями» или «приговорами» монарха с боярами. Фигурально этот документ в судьбе Воротынского как раз и оказался смертным приговором (или шагом к нему), воеводу не спасло активное участие в завоеваниях и грабежах Грозного. Обстоятельства гибели Воротынского точно не известны.

295 лет назад Пётр I издал «Указ о наследии престола».

Пётр II Алексеевич, внук Петра I и сын царевича Алексея Петровича, родился в один год с Петром Петровичем, сыном Петра I и Екатерины I. После суда над отцом и его гибели в казематах Петропавловской крепости (царевича Алексея обвинили в подготовке заговора против Петра I) у Петра II не было никаких шансов занять российских престол. Однако смерть сына Петра от второго брака (Петра Петровича) неожиданно сделала сына царевича Алексея единственным законным наследником российской короны по мужской линии. Чтобы не допустить внука к престолу (это означало бы возвышение рода первой жены Евдокии Лопухиной), 16 февраля 1722 года Пётр I подписал «Указ о наследии престола», согласно которому император назначал преемника по своему усмотрению, не считаясь с традициями «старшинства и крови».

Но указ этот остался только на бумаге. Никаких распоряжений относительно своего преемника Пётр I не сделал до самой своей кончины (или таковые были уничтожены ближайшим окружением умирающего императора). Вдовствующая императрица Екатерина I утвердила своим наследником Петра II.

94 года назад экспедиция Говарда Картера нашла каменный саркофаг фараона Тутанхамона.

Погребения, как запечатанные кладовые, сохранили сокровища древнего искусства. Гробница Тутанхамона – единственная не разграбленная гробница, дошедшая до учёных почти в первозданном виде, была обнаружена в 1922 году двумя англичанами, египтологом Говардом Картером и археологом-любителем лордом Карнарвоном. Она расположена в Долине Царей, где с 16 века до н. э. по 11 век до н. э. были построены гробницы для захоронения фараонов – царей Древнего Египта.

16 февраля 1923 года британская экспедиция под руководством археолога Говарда Картера нашла главное сокровище пирамиды: каменный саркофаг фараона. Когда в феврале саркофаг вскрыли, внутри оказался золотой гроб с его мумией. Саркофаг был золотым и содержал более 100 кг чистого золота, а находящееся там тело фараона было мумифицировано. Комната, где находился саркофаг, была наполнена таким множеством драгоценных предметов, что для их разборки понадобилось целых пять лет. Саркофаг с мумией Тутанхамона оставлен в своей гробнице в долине царей. Все найденные там сокровища ныне хранятся в Каирском музее.

16 февраля 1831 года родился Николай Лесков – русский писатель-прозаик. Лесков легко стилизовал свои произведения под язык 18 века, слыл мастером красочных описаний, но в то же время его произведения полны изысканной простоты, которая является признаком большого писательского мастерства.

9 лет назад после тяжёлой болезни ушёл из жизни Борис Хмельницкий – советский и российский актёр театра и кино, композитор. Хмельницкий – автор музыки к спектаклям театра на Таганке и к фильмам «На короткой волне», «Седьмое кольцо колдуньи» и другим. Он один из немногих Народных артистов России, который получил звание, минуя заслуженного. Увлекался бильярдом, был чемпионом Москвы по бильярду. Всесоюзный успех пришёл, после того как Хмельницкий снялся в роли Робин Гуда. Леонид Ярмольник как-то сказал: «Робин Гуду повезло, что его сыграл Хмельницкий».